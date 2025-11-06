”ICEYE nostaa suomalaisen softaosaamisen maailmankartalle” – Vuoden Ohjelmistoyrittäjä 2025 -palkinto deep tech -yhtiön perustajille

Lehdistötiedote 6.11.2025

Kun Venäjä valtasi Krimin ja aloitti sodan Ukrainaa vastaan vuonna 2014, ICEYE oli vielä pieni Aalto-yliopiston tutkimusprojektin spin-offista ponnistava yritys. Nyt sillä on Espoossa pääkonttori, puoli miljardia kerättyä rahoitusta sekä toimintaa ja yli 900 työntekijää ympäri maailmaa. ICEYE:n menestyksen taustalla ovat ratkaisujen tarjoaminen sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamien sään ääri-ilmiöiden kanssa selviämiseen että suuriin kansainvälisiin turvallisuushaasteisiin esimerkiksi Venäjän vuoden 2022 suurhyökkäyksen seurauksena. Toinen yrityksen perustajista ja Vuoden Ohjelmistoyrittäjä -palkinnon saajista jakaa kuitenkin erityistä kiitosta ICEYE:n softaosaajille.

”Tämä palkinto on ennen kaikkea tunnustus ICEYE:n softakehitystiimin poikkeukselliselle osaamiselle. Yrityksen perustamisesta lähtien käytännössä kaikki on tehty omalla tiimillä, ja olemme kasvaneet todella hurjaa vauhtia. ICEYE:n teknologiaketju sisältää maailmanluokan innovaatioita aina avaruudessa toimivista sulautetuista järjestelmistä ja signaalinkäsittelyalgoritmeista maan päällä tapahtuvaan satelliittikapasiteetin optimointiin ja aina tehokkaisiin verkkokäyttöliittymiin asti. Tästä syntyy järjestelmä, jolla pystymme tuottamaan tietoa, joka tukee valtioita ja yrityksiä maailmanlaajuisesti tekemään nopeampia ja objektiivisia tietoon perustuvia päätöksiä”, kuvailee Pekka Laurila, joka on alusta asti vienyt ICEYE:ta maailmalle.

Perustaja Laurilan kiitokset ICEYE:n softakehitystiimille ovat täysin linjassa palkinnon myöntävän ohjelmistoalan kattojärjestön Software Finland ry:n (SF) ajattelun kanssa. SF:n hallituksen puheenjohtaja Taija Engman liittää valinnan perusteet ICEYE:n peruskiveen, ohjelmistoihin.

”Valinnassamme ratkaisevaa oli se, että ICEYE:n ydin on ohjelmistossa. Satelliittien keräämä raakadata muunnetaan reaaliaikaiseksi analytiikaksi ja jaetaan asiakkaille ohjelmistoalustan kautta Data-as-a-Service -mallilla. Tämä on ohjelmistoliiketoiminnan kannalta puhtaimmillaan skaalautuvaa, jatkuvalaskutteista palvelua, jonka päällä on erittäin vaikea avaruusteknologinen toteutus. Ilman tätä ohjelmistoalustaa ja sen ympärille rakennettua tietoturvallista infrastruktuuria ICEYE ei olisi tänään se kansainvälisesti arvostettu toimija, joka se on. On upeaa saada todeta, että ICEYE nostaa suomalaisen softaosaamisen maailmankartalle”, Engman alleviivaa.

ICEYE operoi maailman suurinta kaupallista SAR-satelliittilaivastoa ja on viime vuosina noussut keskeiseksi toimijaksi mm. säälähtöisten katastrofien hallinnan, puolustuksen ja vakuutusalan reaaliaikaisessa tilannetiedossa. Suomalainen ohjelmistolähtöinen avaruusyhtiö on kerännyt rahoitusta jo yli 500 miljoonaa dollaria ja sitä voi pitää globaalisti uraauurtavana, nopeasti kasvavana yksisarvisena.

Ilmasto- ja puolustustarpeet siivittävät miljardikasvuun

ICEYE:n perustajat Rafal Modrzewski ja Pekka Laurila ovat onnistuneet strategisella johtajuudellaan yhdistämään akateemisen huipputiedon ja kaupallisen tuotemallin ohjelmistopohjaiseksi DaaS-liiketoiminnaksi, joka vastaa maailman akuutteihin tarpeisiin. Ilmastonmuutoksen kiihdyttämät, entistä vaarallisemmat sääilmiöt sekä kansainvälinen turvattomuus ovat vauhdittaneet ICEYE:n nopeaa laajentumista. SF:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha pitää ICEYE:n tarinaa esikuvallisena.

”ICEYE kulkee oman huippuosaamisensa ja maailman epävarmuuden siivittämänä nopeasti kohti monen miljardin arvoisten yhtiöiden kategoriaa. Se rakentaa ohjelmistolla ja datalla liiketoiminnan, jota maailma kipeästi tarvitsee – ja tekee sen tavalla, joka skaalautuu globaaliksi alustaksi. Tässä on verraton esikuva koko suomalaiselle ohjelmistoalalle. Haluan myös painottaa johtajuuden merkitystä, sillä Rafal ja Pekka ovat onnistuneet verrattoman hienosti todella monimutkaisen menestysyhtälön rakentamisessa”, kiittää Roiha Modrzewskin ja Laurilan strategista työtä.

