Tornionjoen ratasilta on Vuoden silta 2025.

RIL ry:n tunnustuspalkinto Vuoden silta 2025 on myönnetty Tornionjoen ratasillalle, jonka kehittämistyö on osoitus kestävästä rakentamiskulttuurista ja suomalaisen siltaosaamisen huipputasosta. Alun perin vuonna 1919 valmistunut teräksinen ristikkosilta on pituudeltaan noin 410 metriä, ja se on osa Suomen ja Ruotsin välistä kansainvälistä ratayhteyttä. Korjaushankkeessa vanhaa siltaa on rakennettu uuteen käyttötarkoitukseen siten, että sen elinkaarta on onnistuttu jatkamaan yli tavanomaisena käyttöikänä pidetyn 100 vuoden.

Kilpailun tuomariston mukaan Tornionjoen ratasilta on esimerkillinen kohde, jossa tekninen, esteettinen ja kulttuurinen arvokkuus kohtaavat.

”Tornionjoen ratasilta on vaativa kantavuuslaskenta- ja korjauskohde, joka ilmentää poikkeuksellisen hyvää siltaosaamista Suomessa. Korjattu silta on kaunis, vakuuttava ja ympäristön kanssa sopusoinnussa”, toteaa kilpailun tuomariston puheenjohtaja Ville Alajoki.

Korjaus- ja avartamishankkeessa on huomioitu sekä Suomen että Ruotsin raideleveyksien yhteensovittaminen ja sähköistyksen edellyttämät muutokset. Kohteen erityispiirteenä on kahden maan käytäntöjen ja ohjeiden huomioiminen. Tornionjoen ratasilta sijaitsee osittain Suomen puolella ja osittain Ruotsin puolella, joten se on yhteisomistuksessa maiden kesken. Siten hanke on ollut esimerkki poikkeuksellisen laajasta maiden välisestä yhteistyöstä.

Sillan suunnittelusta on vastannut Sweco ja pääurakoitsijana on toiminut Kreate.

”On suuri kunnia saada Vuoden silta -tunnustus Tornionjoen ratasillan vaativasta korjaushankkeesta. Olemme erityisen iloisia siitä, että pitkäjänteinen työ, jossa yhdistyivät huippuosaaminen, ympäristön huomioiminen ja kansainvälinen yhteistyö, on huomattu ja saanut arvostusta. Tämä palkinto kuuluu koko ammattitaitoiselle tiimillemme, joka osoitti, mitä suomalainen rataosaaminen parhaimmillaan tehden sillasta käyttökelpoisen vuosikymmeniksi eteenpäin.”, iloitsee ratarakentamisen työpäällikkö Aleksi Romppainen Kreatelta.

Tunnustuksen saajan valitsee RILin Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmä. Tuomaristo perusteli valintaansa myös osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Hankkeen aikana luotiin uutta tietoa ja ohjeistusta, mikä kasvattaa suomalaista siltaosaamista sekä hyödyttää tulevaisuuden korjaushankkeita.

”Tornionjoen ratasilta on kohteena valtakunnallisesti merkittävä yhteiseurooppalaisen rautatieliikenteen näkökulmasta. Nyt rataosa on sähköistetty hankkeen toimesta. Sillan avartamis- ja korjaussuunnittelu vaativat suunnitteluryhmältä poikkeuksellista osaamista ja suunnittelutyössä otettiin huomioon sekä Väyläviraston että Trafikverketin vaatimukset.”, kertoo suunnittelija Sami Noponen Swecolta.

Kansainvälinen yhteistyö siltahankkeessa ylittää tavanomaisen siltaprojektin osaamisvaatimukset ja auttaa viemään suomalaista siltaosaamista maailmalle.

Vuoden silta 2025 -palkinto luovutettiin RILin Siltapäivien yhteydessä Helsingissä 6.11.2025. Siltapäivät on vuosittainen siltojen suunnittelun, rakentamisen ja rakennuttamisen ammattilaisten sekä alihankkijoiden yhteinen koulutus- ja keskustelutilaisuus, jossa käsitellään siltatekniikan ajankohtaisia kysymyksiä.