Kuolleiden lasten muistopäivän kampanja on Vuoden varainhankintateko

Käpy Lapsikuolemaperheet ry:n Kuolleiden lasten muistopäivän kampanja valittiin Vuoden varainhankintateoksi Finnish Comms Awards -viestintäkilpailussa. Saavutus on merkittävä yhdistykselle, joka järjestää tukea lapsen kuoleman kokeneille. Tämä osoittaa, että niukoillakin resursseilla voi saada aikaan ihmeitä.
Finnish Comms Awards -viestintäkilpailun finalistit valittiin tuomariston mukaan ennätyksellisen kovatasoisesta osallistujajoukosta. Kilpailun järjestää Marketing Finland yhteistyössä Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n kanssa. Vuoden varainhankintateko -kategoriassa Käpy ry:n kanssa finalisteina kilpailivat Aalto-yliopisto & United Imaginations, Sydänliitto sekä MIELI Suomen Mielenterveys ry & Kaski Creative Agency.
Tuomaristo perusteli Kuolleiden lasten muistopäivän valintaa Vuoden varainhankintateoksi näin: ”Kampanja on koskettava, aito ja dokumentaarinen kokonaisuus, joka onnistuu tarjoamaan samalla vertaistukea sekä lohtua niille, joiden tarinaa se kertoo. Hienoa on, että keräyksen kohteena olevat ihmiset eivät jää sivustakatsojiksi, vaan saavat kokea tulevansa nähdyiksi ja kuulluiksi. Pieni ja sitoutunut tiimi on tarttunut rohkeasti vaikeaan, jopa tabuna pidettyyn aiheeseen, ja tehnyt siitä näkyvän sekä inhimillisen. Kampanja osoittaa, että pienellä budjetilla voi saada aikaan ihmeitä.”
”Olemme erittäin kiitollisia tästä huomionosoituksesta. Olemme pienillä resursseilla toimiva valtakunnallinen yhdistys, joka toteutti varainhankintakampanjan oman talon viestintäosaamisen voimalla. Kampanjamme tarkoituksena on varainhankinnan lisäksi lisätä tietoa lapsen kuolemasta, perheiden surusta ja kuolleiden lasten muistopäivästä. Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia vapaaehtoisiamme ja niitä perheitä, jotka tulivat kampanjavideon kuvauksiin sytyttämään kynttilän kuolleen lapsensa muistoksi. Nämä hetket olivat hyvin merkityksellisiä myös meille työntekijöille”, kertoo Käpy Lapsikuolemaperheet ry:n toiminnanjohtaja Susanna Uittomäki.
Finnish Comms Awards -viestintäkilpailun Vuoden varainhankintateko -kategoriassa palkitaan yleishyödyllinen tai muu organisaatio, joka on toteuttanut erinomaisia tuloksia tuottaneen varainhankinnan teon joko omin voimin tai yhdessä toimistokumppanin kanssa. Arvioinnissa painotetaan varainhankintateon rahallista tulosta sekä tuloksessa tapahtunutta kasvua organisaation kokoon ja aiempiin tuloksiin suhteutettuna. Lisäksi huomioidaan varainhankinnan toteutuksen oivaltavuus, tavoittavuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Palkinto on jaettu vuodesta 2011 alkaen ja osana Finnish Comms Awardsia nyt kuudetta kertaa. VaLa ry:n ja Vuoden varainhankintateko -kategorian kumppaneina toimivat Radiomedia ry ja Warner Bros. Discovery. Voittaja saa kumppaneilta yli 12 000 euron arvoisen mediatilapalkinnon.
Finnish Comms Awards -viestintäkilpailu houkutteli tänä vuonna ennätysmäärän osallistujia. Kilpailu tekee viestintätoimistojen työtä näkyväksi ja kasvattaa ymmärrystä siitä, mitä kaikkea ne tekevät. Tuomaristoon kuuluu 39 pitkän linjan viestintäammattilaista, jotka edustavat suomalaisen viestinnän huippuosaamista eri toimialoilta ja toimistoista.
Yhteyshenkilöt
Susanna UittomäkiToiminnanjohtajaKäpy Lapsikuolemaperheet ry, Käpy Barndödsfamiljerna rfPuh:045 3260 980susanna.uittomaki@kapy.fi
Krista NuutinenHallituksen puheenjohtajaKäpy Lapsikuolemaperheet rykrista.nuutinen.kapy@outlook.com
Hanna LappalainenViestintävastaavaKäpy Lapsikuolemaperheet ry, Käpy Barndödsfamiljerna rf
Käpy Lapsikuolemaperheet ry
Käpy Lapsikuolemaperheet ry tarjoaa vertaistukea lapsen kuoleman kohdanneille perheille. Vertaistukea on saatavilla ensisijaisesti vanhemmille ja perheille, joiden lapsi on kuollut raskauden myöhäisessä vaiheessa, vauvana, lapsena, nuorena tai nuorena aikuisena. Kaikki lapsensa menettäneet perheet voivat olla yhteydessä Käpyyn. Käpy ry edistää lapsikuolemaperheiden yhteiskunnallista asemaa ja jakaa tietoa, jotta lapsen menettäneet saisivat nykyistä paremmin tukea.
Kuolleiden lasten muistopäivän kampanja
Valtakunnallinen kuolleiden lasten muistopäivä on saanut alkunsa vuonna 2010 lapsensa menettäneiden vanhempien aloitteesta. Se on tarkoitettu lapsensa menettäneille vanhemmille mutta myös veljille ja siskoille, jotka surevat sisarustaan. Päivä on myös isovanhemmille, kummilapsen menettäneille, päiväkoti- tai koulukaveria ikävöimään jääneille ja muille tuttaville ja läheisille. Käpy Lapsikuolemaperheet ry nostaa muistopäivän kampanjassa esiin surevien vanhempien asemaa yhteiskunnassa ja kerää varoja yhdistyksen vertaistukitoimintaan.
