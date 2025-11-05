Teknologia 25 -tapahtuma täyttyi kohtaamisista ja onnistumisista – kävijämäärä kasvoi edellisestä

Teknologia 25 -tapahtumassa vieraili kolmen päivän aikana 13 073 alan ammattilaista ja päättäjää. Osastoilla esittäytyi yli 400 näytteilleasettajaa, ja ohjelma sisälsi 11 keynote-puheenvuoroa ja yhteensä 140 ohjelmanumeroa. Tapahtuman avainaiheita olivat kestävä teollisuus, teknologia turvallisuuden edistäjänä, tekoälyllä kilpailuetua ja vetytalous ja teollisuuden modernit energiaratkaisut.

‘’Messut ovat olleet oikein hyvät – meillä on ollut hyvä tasapaino laadussa ja määrässä osastollamme vierailleissa kävijöissä läpi messujen. Ensimmäisen päivän yleisömäärä sai aikaan todella hienon energian tapahtumaan, ja erityisesti viimeisen päivän kävijöiden laatu oli todella korkea. Tulemme varmasti uudelleen Teknologiaan’’, kommentoi Lenzen myynti- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Kim Veng.

Lämmönhallintaratkaisuihin erikoistunut Lumikko Oy oli ensimmäistä kertaa Teknologiassa ja esitteli ratkaisujaan sähköistymisen ja puolustusteollisuuden tarpeisiin sekä lanseerasi uusia tuotteita. Samalla Lumikko edusti tapahtumassa vuodelle 2025 uutta kaksikäyttöteknologioiden tuoteryhmää.

‘’Messut menivät osaltamme erinomaisen hyvin ja Teknologia oli meille oikea paikka lähteä tekemään tuotejulkistusta. Vieraita oli todella paljon ja pääsimme tapaamaan sekä esittelemään tuotteita niin vanhoille asiakkaille kuin hyvin monelle uudellekin. Tämä oli päämäärämme ja se toteutui hyvin’’, kommentoi Lumikon myyntijohtaja Mika Sorri.

Tulevaisuuden työnantaja -teema toi opiskelijat ja työnhakijat verkostoitumaan alan yritysten kanssa sekä tapaamaan rekrytoijia tapahtuman avauspäivänä. Älykkäiden sähkönhallintaratkaisujen valmistaja Eaton sai paljon irti rekrytointipäivästä. “Tapahtuma oli erittäin onnistunut. Opiskelijapäivän aikana tapasimme Eatonin ständillämme kymmenittäin teknologia- ja sähköalan opiskelijoita laajalti koko Suomesta. Kokonaisuudessaan saimme ilahduttavasti näkyvyyttä ja tavoitimme satoja opiskelijoita ja työnhakijoita”, kertoo Eatonin vanhempi HR-partneri Riikka Fagerström.

”Tapahtumassa käytyjen keskustelujen perusteella näytteilleasettajamme ovat saavuttaneet erinomaisia tuloksia. Meille on erittäin tärkeää, että olemme teollisuussektorin eturintamassa kohtauttamassa yrityksiä, luomassa talouskasvua ja myös auttamassa yrityksiä löytämään tulevaisuuden huipputekijät. Tämä vuosi osoitti Teknologian vahvistavan asemaansa ja merkitystä entisestään”, kertoo tapahtumasta vastaava liiketoimintapäällikkö Anssi Rajala.

