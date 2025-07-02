Vuoden Teräsrakenne -palkinto Teräselementti Oy:n toimittamalle Pohjoisesplanadi 37:n lasikatolle

Arkkitehtonisesti näyttävä, uusi lasikate hyödyntää modernia teknistä osaamista ja korkealuokkaisia teräs- ja lasirakenteita, jotka varmistavat sekä keveyden että kestävyyden. Teräsrakenteet valmistettiin, hitsattiin yhteen lohkoiksi ja maalattiin Teräselementin tehtaalla Lempäälässä. Esivalmistetut runkolohkot kuljetettiin rekoilla Helsinkiin ja nostettiin yöllä pala kerrallaan korttelin yli sisäpihalle.

Teräselementti vastasi lasikaton suunnittelusta, teräsrungon suunnittelun ohjauksesta, rakennesuunnittelun koordinoinnista sekä rakenteiden valmistuksesta ja asennuksesta. Lasikatto oli osa Kevan omistaman korttelin laajempaa saneerausurakkaa, jonka arkkitehtisuunnittelusta vastasi JKMM Arkkitehdit Oy. Pääurakoitsijana toimi Rakennustoimisto O. Hämäläinen ja rakennesuunnittelusta vastasi Ramboll Oy.

"Hanke vaati erityistä tarkkuutta sekä suunnittelussa että asennuksessa. Yhteistyö tilaajan, arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja pääurakoitsijan kanssa sujui erinomaisesti. Meillä kaikilla oli tunne, että nyt saadaan olla mukana tekemässä jotakin todella ainutlaatuista”, kertoo Teräselementin julkisivuyksikön johtaja Jani Nieminen.



MERKITTÄVÄ ARKKITEHTUURIALAN TUNNUSTUS

Vuoden Teräsrakenne -palkinnon myöntää Teräsrakenneyhdistys ry ja se jaetaan vuosittain arkkitehtonisesti korkeatasoiselle rakennushankkeelle, jonka runkorakenne on pääsääntöisesti terästä. Voittajan valitsee riippumaton palkintolautakunta, johon kuuluu usein arkkitehtejä ja rakennesuunnittelun edustajia. Palkinto kuuluu Suomessa merkittäviin arkkitehtuurialan tunnustuksiin.

Palkintoraadin puheenjohtaja Tuomas Kivinen kuvaa Pohjoisesplanadin lasikattoa näin:

"Uusi lisäys muodostaa arvokkaan ajallisen kerrostuman entuudestaan vaiherikkaaseen rakennuskokonaisuuteen. Rakenne parantaa sekä rakennuksen toiminnallisuutta että esteettisyyttä, ja sen monimutkainen orgaaninen geometria luo voimakkaan kontrastin vanhan rakennuksen arkkitehtuurin kanssa. Konsepti ratkaisee vanhan sisäpihan polveilevien rajojen aiheuttaman haasteen sekä geometrian, että rakenteen toimivuuden suhteen toimimalla orgaanisena muodonantajana.”

"Vaikka on aina hienoa nähdä tehtaalla valmistamamme rakenteet valmiina kokonaisuuksina ja osana suomalaista kaupunkikuvaa, on tällaiset tunnustukset meille suuri ylpeyden aihe”, Nieminen kiittelee.