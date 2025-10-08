Suomalainen tiedonhallinnan osaaja Norrin laajentuu yrityskaupalla Pohjoismaihin
Suomen nopeimmin kasvanut IT-konsulttiyritys Norrin Oy iskee nopeasti kasvavaan markkinaan Pohjoismaissa. Yritysten tekoälyn hyödyntämisen painopiste siirtyy teknisestä insinöörityöstä liiketoiminnan kehittämiseen.
Tekoälytuetun tiedonhallinnan konsulttiyhtiö Norrin ostaa ruotsalaisen dataan ja analytiikkaan erikoistuneen BizOnen.
BizOne työllistää noin 30 datateknologioiden ja analytiikan osaajaa. Yhtiön merkittävimpiä asiakkaita ovat muun muassa tanskalainen Kicks sekä ruotsalaiset Boliden ja Martin & Servera.
”Olemme hakeneet sillanpääasemaa pohjoismaiseen markkinalaajennukseen jo useamman vuoden. Tunnistimme BizOnessa samaa datan ja analytiikan erikoisosaamista, jonka pohjalta myös Norrinin tarjoomakehitys lähti liikkeelle”, Norrinin toimitusjohtaja Seppo Kuula kertoo.
”Tekoäly on osoittanut, että yritysten liiketoimintaa ei kannata kehittää vanhaan tapaan IT-keskeisesti. Norrin on rakentanut kokonaisuuden, jolla kykenemme kilpailemaan globaalien suuryhtiöiden kanssa Ruotsin suurimmista asiakkaista”, BizOnen toimitusjohtaja David Arenbo sanoo.
“Norrinin palveluvalikoima vastaa kasvavaan tarpeeseen ja luo kilpailuedun Ruotsissa, mutta myös laajemmin Pohjoismaissa ja Euroopan markkinoilla”, Arenbo jatkaa.
Norrin on tehnyt kolme yrityskauppaa kahden viimeisen vuoden aikana. Samaan aikaan yhtiö on kiihdyttänyt orgaanista kasvuaan. Yhtiön liikevaihto kasvoi orgaanisesti 42 prosenttia lähes 20 miljoonaan euroon viime vuonna.
Norrin työllistää yrityskaupan jälkeen lähes 210 IT-alan ammattilaista. Norrin arvioi pro forma –liikevaihdon kasvavan 26 miljoonaan euroon vuonna 2025.
Kasvun taustalla on tekoälyvetoinen tietojärjestelmäkehitysmarkkina, jossa liiketoimintakehitys ja teknologiaratkaisut yhdistyvät käytettävyyteen ja muutosjohtamiseen.
”Ruotsissa kaivataan uudistajaa”
Ruotsissa yrityskauppamarkkina on Pohjoismaiden vilkkain. Teknologia-alan yrityskaupoista valtaosa tehdään ruotsalaisten osapuolien kesken. Useat ruotsalaiset ostajaehdokkaat havittelivatkin BizOnea.
Suomalaisyhtiöllä oli tarjota kaupan myötä jotain, mitä muilla ei, Arenbo kertoo.
”Ruotsissa kaivataan uudistajaa, joka keskittyy kaikessa työssään asiakasarvon ja tuottavuuden kasvuun, tukemaan yritysten johtoa oikeiden päätösten tekemiseksi. Norrin on ollut edelläkävijä Suomessa ja näyttänyt, miten pienemmät kasvuhaluiset yhtiöt voittavat suurten asiakkaiden luottamuksen perustamalla kaiken toimintansa asiakasarvon maksimoimiseen.”
Kuulan mukaan tekoälyssä nähdään nyt ilmiö, joka on toistunut kaikissa 2000-luvun teknologiamurroksissa.
”Teknologia näyttää suunnan, mutta ihmisten yhteistyö ja muutoskyky ratkaisevat, minkälaiseksi tekoälyn mahdollisuudet kehittyvät yrityksissä. Työmme arvo perustuu entistä enemmän yritysjohdon päätöksenteon tukemiseen ja erilaisten osaamisten yhteensovittamiseen”, Kuula sanoo.
Epäonnistumisen pelko hidastaa
Tekoäly on nostanut esiin tarpeen tukea yritysten ylintä johtoa, jolta vaaditaan tuloksia, mutta jonka epäonnistumisen pelko hidastaa investointipäätöksiä.
Vaikka odotukset yritysjohtoa kohtaan ovat nousseet ennennäkemättömiksi, perusasioiden tekeminen vaatisi nyt malttia ja oikea-aikaisia päätöksiä.
”Tyypillistä on, että investointi tekoälyyn paljastaa noin 3–4-kertaisen investointitarpeen dataan, mikä puolestaan vaatii prosessien muokkaamista ja inhimillisen muutoksen johtamista. Teknologia on jo olemassa, mutta ihmisten muutos ei ole koskaan seurannut digitaalisen teknologian muutosnopeutta. Teknologia kehittyy eksponentiaalisesti, ihmisten rooli lineaarisesti,” Kuula havainnollistaa.
”Datan käsite vaatii usein ensin yhteisen ymmärryksen muodostamista, jotta organisaatiossa tiedetään, mistä tarkalleen ottaen puhutaan, kun puhumme datasta”, Arenbo täydentää.
IT-konsultointi Ruotsissa
- Ruotsissa IT-konsulttimarkkinan koko on yhteensä lähes 13 miljardia euroa.
- Tekoälymarkkinan arvioidaan kasvavan 5 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä.
- Suurimmat yhtiöt ovat Tietoevry, Knowit, Capgemini, CGI, AFRY, Sigma, HiQ, Nexer.
- Suurin osa julkisen sektorin ja suuryhtiöiden hankinnoista tehdään välittäjän kautta.
- Hankintaperusteena käytetään yleisesti tuntihintaa ja asiantuntijan ansioluetteloa.
- Arvoperusteinen myynti kasvaa erityisesti liiketoimintajohdon neuvonannon ja teknologisen erikoisosaamisen yhdistävissä palveluissa.
Yhteyshenkilöt
Seppo KuulaToimitusjohtaja, NorrinPuh:+35840 3700032seppo.kuula@norrin.com
Norrin
Norrin on pohjoismainen digitaalisen tuottavuuden tekijä ja näkijä. Mahdollistamme asiakkaillemme tekoälyn luoman murroksen, aina liiketoiminnan konsultoinnista yritysdataan ja prosessisovelluksiin asti. 210 konsulttiamme luottavat työvälineinään Microsoft-teknologiaan, jonka käytössä olemme tunnustettua alan kärkeä. https://norrin.com/
