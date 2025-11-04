Kansainvälinen 1000things-media nosti Oulun Euroopan inspiroivimmaksi matkakohteeksi vuodelle 2026

Oulu on saanut jälleen tunnustusta kansainvälisen matkailun kärkikohteena, kun itävaltalainen 1000things-media nosti Oulun Euroopan inspiroivimmaksi matkakohteeksi vuodelle 2026. Ensimmäistä kertaa julkaistu 1000things Rankings Europe listaa kymmenen kauneinta ja kiinnostavinta kohdetta eri puolilta Eurooppaa, ja Oulu sai ensimmäisen sijan. Toiselle sijalle tuli Sveitsin Bern ja kolmannelle Espanjan Bilbao.

1000things-median artikkelissa todetaan “Oulun edustavan täydellisesti sitä, mitä nykymatkailijat etsivät – kaupunkia, jossa kulttuuri, yhteisöllisyys ja luonto elävät rinnakkain”.

Listaus perustuu mitattaviin kriteereihin, kuten saavutettavuuteen, aktiviteettien monipuolisuuteen kesällä ja talvella, kulttuuritarjontaan, turvallisuuteen, vihreyteen ja LGBTQIA+-ystävällisyyteen. 1000thingsin toimitus painottaa myös aitoutta ja paikallisuutta matkailutrendeissä: urbaanien kaupunginosien ja yhteisöjen löytäminen kiinnostaa matkailijoita yhä enemmän.

Oulu2026:n viestintä- ja markkinointipäällikkö Annu Höttönen iloitsee menestyksestä.

"Oulu2026 on jo saanut yli 800 kansainvälistä mediamainintaa, ja tämä näkyvyys kasvaa jatkuvasti. Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ansiosta voimme lisätä tietoisuutta upeasta kaupungistamme pitkäjänteisesti ja rakentaa kiinnostusta, joka kantaa myös vuoden 2026 jälkeen", Höttönen painottaa.

Oulu kerää historiallista huomiota

Oulu on noussut viime kuukausina poikkeuksellisen monen kansainvälisen matkailulistauksen kärkeen. National Geographic nimesi Oulun yhdeksi vuoden 2026 maailman parhaista matkakohteista, ja Condé Nast Traveler valitsi Oulun yhdeksi ensi vuoden parhaista eurooppalaisista matkakohteista. Lisäksi matkailualan arvostettu Intrepid Travel sisällytti Oulun vuoden 2026 Not Hot List -listalle kymmenen kiinnostavimman nousevan matkailukohteen joukkoon, ja Frommer’s-matkailumedia valitsi Oulun mukaan vuoden 2026 parhaiden matkakohteiden listalleen.

”Oulun sijoittuminen Euroopan kiinnostavimpien matkakohteiden joukkoon on hienon alueellisen yhteistyön tulos ja osoittaa kulttuuripääkaupunkivuoden merkitystä koko alueelle – ennen kuin vuosi on edes alkanutkaan. Tämä tunnustus kertoo myös alueemme vahvasta kansainvälisestä vetovoimasta ja antaa osviittaa niistä mahdollisuuksista, joita matkailun kehittäminen tarjoaa koko alueen hyvinvoinnin ja taloudellisen kasvun edistämiseksi”, toteaa Yrjötapio Kivisaari, Oulun Matkailu Oy:n toimitusjohtaja.

Vuonna 2026 Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki yhdessä 39 kunnan kanssa. Oulu2026-ohjelmaan kuuluu esittäviä taiteita, festivaaleja, näyttelyitä, lasten ja nuorten ohjelmaa, yhteisöprojekteja sekä pysyviä taideteoksia ja -reittejä. Ohjelmaa on ympäri Oulu2026-aluetta, ja suuri osa siitä on pääsymaksutonta. Oulu2026-Avajaisfestareita vietetään 16.-18.1.2026.

Viimeaikaisia matkailukohdelistauksia, joissa Oulu on mukana:

