Teemu Taipale sai Hammaslääkäriliiton Laadunedistäjä 2025 -kunniamaininnan

– Suun sairaudet ovat pääosin puutteellisen omahoidon aiheuttamia biofilmisairauksia. Omahoidon merkityksen ja siitä syntyvän hoidon vaikuttavuuden korostaminen on minulle sydämen asia. Olen iloinen, että pitkäjänteinen työ tämän perusasian äärellä on saanut tunnustusta valtakunnallisesti Hammaslääkäriliitolta, Teemu Taipale iloitsee.

Taipale painottaa potilaiden omaa vastuuta hampaiden hoidossa.

– Minulle on tärkeää, että potilaat ymmärtävät oman roolinsa hoidossa. Muutoin meidän ammattilaisten tekemien hoitojen hyödyt jäävät vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi, Taipale sanoo.

Tutkimusnäyttöön nojaava kliinikko ja esihenkilö

Teemu Taipale on osaava ja vahvasti tutkimusnäyttöön nojaava kliinikko ja lähiesihenkilö, joka koordinoi Keski-Suomen hyvinvointialueen systemaattista vaikuttavuustyötä suurella pieteetillä. Hän tukee vaikuttavuusvastaavia hammashoitoloissa ja nostaa rakentavasti esiin hoidon laadun ja vaikuttavuuden, jos ne ovat uhattuina, todetaan palkinnon perusteluissa.

Taipale on ollut mukana myös valtakunnallisessa kehittämistyössä. Hän on esimerkiksi osallistunut hampaan paikkaushoidon Käypä hoito -suositusryhmään. Suosituksessa korostetaan reikiintymisen ehkäisyä ja reikiintymisen pysäyttämistä perinteisen paikkaushoidon sijaan. Lisäksi Taipale on ollut mukana Hyvä käytäntö -konsensussuosituksen paneelissa (Tutkimus- ja hoitoväli), joka pyrkii selkeyttämään suun terveydenhuollon tutkimus- ja hoitovälejä valtakunnallisesti.

Laadun ja vaikuttavuuden puolestapuhuja

Ylihammaslääkäri Elina Tuppurainen Keski-Suomen hyvinvointialueelta iloitsee siitä, että Taipaleen tekemä pitkäjänteinen työ kaikista tärkeimmän osa-alueen kehittämiseksi on saanut ansaittua tunnustusta.

– Hoidon vaikuttavuus on laadun tärkein osatekijä. On tärkeää, että rajalliset resurssit kohdennetaan mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja potilaiden hyödyksi. Teemulla on kyky nähdä taloudelliset näkökulmat osana laadukasta hoitoa jokapäiväisessä työssämme.

– Jokaisen julkisia varoja käyttävän ammattihenkilön tulee miettiä, mikä on kustannusvaikuttavaa, tarpeellista ja riittävän hyvää hoitoa. Tässä Taipale on hyvä esimerkki meille muille.

Tavoitteena tervehampaiset lapset

Taipaleen suurin tavoite työssään on yksinkertainen, mutta tärkeä. Hän tavoittelee sitä, että mahdollisimman monella lapsella säilyisi terveet hampaat. Tähän päästään tutulla ja tehokkaalla keinolla. Suositusten mukainen hampaiden huolellinen harjaus fluorihammastahnalla aamuin illoin sekä napostelun ja sokerin välttäminen pienentää hampaiden reikiintymisriskiä. Näin myös jo alkaneet reiät voidaan pysäyttää ja uusien reikien muodostuminen ehkäistä.

– Huoltajien rooli on tässä oleellisen tärkeä. Kun lasten hampaista pidetään huolta pienestä pitäen, heillä on hyvät mahdollisuudet säilyttää terveet hampaat ja terve suu läpi elämän. Tavoite on yksinkertainen. Harjataan hampaat puhtaaksi kahdesti päivässä fluorihammastahnalla. Se on pieni teko, mutta sillä on valtavan suuri vaikutus, Taipale painottaa.

Taipale valmistui hammaslääkäriksi Kuopion yliopistosta vuonna 1998 ja väitteli hammaslääketieteen tohtoriksi Turun yliopistossa vuonna 2012.