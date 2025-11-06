Teemu Taipale sai Hammaslääkäriliiton Laadunedistäjä 2025 -kunniamaininnan
Hammaslääketieteen tohtori, Muuramen alueen apulaisylihammaslääkäri Teemu Taipale sai eilen 6.11. Hammaslääkäriliiton Laadunedistäjä-kunniamaininnan. Hammaslääkäriliitto jakaa tämän tunnustuksen joka toinen vuosi henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan edistänyt hyvää laatua, potilasturvallisuutta ja eettistä ajattelua suun terveydenhuollossa sekä toiminut esimerkkinä muille alan ammattilaisille. Ensimmäisen kerran tunnustus jaettiin vuonna 2003.
– Suun sairaudet ovat pääosin puutteellisen omahoidon aiheuttamia biofilmisairauksia. Omahoidon merkityksen ja siitä syntyvän hoidon vaikuttavuuden korostaminen on minulle sydämen asia. Olen iloinen, että pitkäjänteinen työ tämän perusasian äärellä on saanut tunnustusta valtakunnallisesti Hammaslääkäriliitolta, Teemu Taipale iloitsee.
Taipale painottaa potilaiden omaa vastuuta hampaiden hoidossa.
– Minulle on tärkeää, että potilaat ymmärtävät oman roolinsa hoidossa. Muutoin meidän ammattilaisten tekemien hoitojen hyödyt jäävät vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi, Taipale sanoo.
Tutkimusnäyttöön nojaava kliinikko ja esihenkilö
Teemu Taipale on osaava ja vahvasti tutkimusnäyttöön nojaava kliinikko ja lähiesihenkilö, joka koordinoi Keski-Suomen hyvinvointialueen systemaattista vaikuttavuustyötä suurella pieteetillä. Hän tukee vaikuttavuusvastaavia hammashoitoloissa ja nostaa rakentavasti esiin hoidon laadun ja vaikuttavuuden, jos ne ovat uhattuina, todetaan palkinnon perusteluissa.
Taipale on ollut mukana myös valtakunnallisessa kehittämistyössä. Hän on esimerkiksi osallistunut hampaan paikkaushoidon Käypä hoito -suositusryhmään. Suosituksessa korostetaan reikiintymisen ehkäisyä ja reikiintymisen pysäyttämistä perinteisen paikkaushoidon sijaan. Lisäksi Taipale on ollut mukana Hyvä käytäntö -konsensussuosituksen paneelissa (Tutkimus- ja hoitoväli), joka pyrkii selkeyttämään suun terveydenhuollon tutkimus- ja hoitovälejä valtakunnallisesti.
Laadun ja vaikuttavuuden puolestapuhuja
Ylihammaslääkäri Elina Tuppurainen Keski-Suomen hyvinvointialueelta iloitsee siitä, että Taipaleen tekemä pitkäjänteinen työ kaikista tärkeimmän osa-alueen kehittämiseksi on saanut ansaittua tunnustusta.
– Hoidon vaikuttavuus on laadun tärkein osatekijä. On tärkeää, että rajalliset resurssit kohdennetaan mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja potilaiden hyödyksi. Teemulla on kyky nähdä taloudelliset näkökulmat osana laadukasta hoitoa jokapäiväisessä työssämme.
– Jokaisen julkisia varoja käyttävän ammattihenkilön tulee miettiä, mikä on kustannusvaikuttavaa, tarpeellista ja riittävän hyvää hoitoa. Tässä Taipale on hyvä esimerkki meille muille.
Tavoitteena tervehampaiset lapset
Taipaleen suurin tavoite työssään on yksinkertainen, mutta tärkeä. Hän tavoittelee sitä, että mahdollisimman monella lapsella säilyisi terveet hampaat. Tähän päästään tutulla ja tehokkaalla keinolla. Suositusten mukainen hampaiden huolellinen harjaus fluorihammastahnalla aamuin illoin sekä napostelun ja sokerin välttäminen pienentää hampaiden reikiintymisriskiä. Näin myös jo alkaneet reiät voidaan pysäyttää ja uusien reikien muodostuminen ehkäistä.
– Huoltajien rooli on tässä oleellisen tärkeä. Kun lasten hampaista pidetään huolta pienestä pitäen, heillä on hyvät mahdollisuudet säilyttää terveet hampaat ja terve suu läpi elämän. Tavoite on yksinkertainen. Harjataan hampaat puhtaaksi kahdesti päivässä fluorihammastahnalla. Se on pieni teko, mutta sillä on valtavan suuri vaikutus, Taipale painottaa.
Taipale valmistui hammaslääkäriksi Kuopion yliopistosta vuonna 1998 ja väitteli hammaslääketieteen tohtoriksi Turun yliopistossa vuonna 2012.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Teemu Taipale, apulaisylihammaslääkäri, suun terveydenhuolto, p. 050 560 8507, teemu.taipale(at)hyvaks.fi
Elina Tuppurainen, ylihammaslääkäri, suun terveydenhuolto, p. 0400 980718, elina.tuppurainen(at)hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Selvitys silmätautien ja tekonivelkirurgian yhteistyöaluetasoisesta työnjaosta edennyt6.11.2025 15:35:02 EET | Tiedote
Itä-Suomen yhteistyöalueella (YTA-alue) on käynnissä selvitys erikoissairaanhoidon työnjaosta. Selvityksen yhteydessä toteutetaan erillisselvitykset koskien silmätautien ja tekonivelkirurgian järjestämistä ja uusia yhteisiä tuotantomalleja. Selvityksen aloittamisesta on päättänyt YTA-alueen johtoryhmä 31.10.2024.
Joukkorokotuspäivät 65 vuotta täyttäneille ja voimakkaasti immuunipuutteisille sekä raskaana oleville ja alle 7-vuotiaille lapsille lauantaina 8.11.6.11.2025 10:13:34 EET | Tiedote
Lauantaina 8.11. Keski-Suomen hyvinvointialueen joukkorokotuspäivissä influenssarokotteen saavat kaikki 65 vuotta täyttäneet sekä 18 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset, joille tarjotaan myös koronarokoteen tehosteannos. Palokan neuvolassa rokotetaan lauantaina raskaana olevia ja alle 7-vuotiaita.
Sairaala Novassa keisarileikkauksia vähemmän kuin muualla Suomessa5.11.2025 09:20:20 EET | Tiedote
Sairaala Novan naistentautien, synnytysten ja lastenyksikkö on koonnut vuoden 2024 synnytysten tilastot. Tilastot paljastavat, että Sairaala Novan keisarileikkausprosentti oli 15,6, kun koko maan keskiarvo oli 20,3 prosenttia. Luku on hyvin linjassa WHO:n ja eurooppalaisten suositusten kanssa, joiden mukaan keisarileikkauksia tulisi olla noin 15 prosenttia kaikista synnytyksistä. Suomen matalin ennakkoon suunniteltujen keisarinleikkausten määrä alueella heijastaa Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvoloiden ja äitiyspoliklinikan laadukasta toimintaa muun muassa synnytyspelon hoidossa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote5.11.2025 06:10:25 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 5.11.2024 Rakennuspalo Keskisuuri, Hirvaskangas Kuivausrumpu ja pyykinpesukone paloivat tuntemattomasta syystä ABC Hirvaskankaan tiloissa. Palo oli pysynyt kuivaushuoneessa eikä levinnyt muualle kiinteistöön. Savu oli levinnyt laajalle alalle kiinteistöön. Pelastuslaitos on saanut alkupalon sammutettua ja kohteessa on jälkivahingontorjuntatoimet käynnissä. Kiinteistössä oli tapahtumahetkellä 6 henkilöä paikalla Lisätietoja: Antaa ABC:n Yksikönpäällikkö Olli Kinnunen puh. 010 767 5831
Jani Ylälehdosta aluehallituksen puheenjohtaja4.11.2025 21:45:28 EET | Tiedote
Aluevaltuusto valitsi tänään kokouksessaan 4.11. Jani Ylälehdon Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtajaksi. Samalla aluevaltuusto myönsi eron Maria Kaisa Aulalle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme