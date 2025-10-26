Kirja, jonka Meta yritti kieltää – Kosmos julkaisee Sarah Wynn-Williamsin muistelmateoksen Edesvastuutonta väkeä maaliskuussa 2026
Kosmos tuo keväällä 2026 suomalaisille lukijoille kansainvälisesti huomiota herättäneen Sarah Wynn-Williamsin muistelmateoksen Edesvastuutonta väkeä (Careless People, 2025).
Edesvastuutonta väkeä on Facebookin (nyk. Metan) entisen työntekijän Wynn-Williamsin muistelmateos, joka paljastaa teknologiayrityksen sisäisen kulttuurin ja päätöksenteon mädänneisyyden. Teos kertoo, miten Facebookin ylin johto on syyllistynyt paitsi epäasialliseen käytökseen myös vakaviin globaalin tason rikkomuksiin yrittäessään laajeta maailman jokaiseen kolkkaan.
Kirjan julkaisu aiheutti Yhdysvalloissa kuohuntaa, sillä Meta nosti kanteen Wynn-Williamsia kohtaanvastaan ja pyrki estämään kirjan myynnin ja levittämisen. Lakitoimien tuoma julkisuus ampui teoksen suoraan New York Times Best Seller –listan kärkeen.
Kirjailija haastaa Mark Zuckerbergin, Sheryl Sandbergin ja maailman johtajat ja paljastaa, mitä teknologiajätin kulisseissa todella tapahtuu – ja millaisia vaikutuksia sillä on meihin kaikkiin.
”Wynn-Williamsin tarina on hurja. Oma lukunsa ovat Mark Zuckerbergin täysin absurdista käytöksestä todistavat anekdootit, mutta kirja todella järkyttää kuvatessaan niitä tapoja, joilla Facebook on painostanut maailman päättäjiä ja vaikuttanut lähihistorian tapahtumiin. Vasta teoksen luettuani todella ymmärsin, miten edesvastuuttomissa käsissä minunkin henkilökohtainen datani on ja miten vaarallisiin tarkoituksiin sitä voidaan käyttää”, kuvailee Kosmoksen käännetyn kirjallisuuden kustannuspäällikkö Anni Moilanen.
Kirja on suorasanainen ja viihdyttävä muistelmateos vallan ytimestä. Se näyttää, miten teknologia ja sitä hallitsevat tahot käyttävät väärin asemaansa ja käyttäjien tietoja. Edesvastuutonta väkeä luettuasi et näe maailmaa enää samoin silmin.
Edesvastuutonta väkeä – Tarina vallasta, ahneudesta ja idealismin hylkäämisestä on nyt ennakkotilattavissa osoitteessa kirja.fi. Edesvastuutonta väkeä on saatavilla 12.3.2026.
Teoksen suomentaa Taru Luojola.
Lisätietoja ja arvostelukappaleet:
Brand Manager Liisa Lehkonen liisa.lehkonen@wsoy.fi
Kirjan kustantaja Kosmos on osa Werner Söderström Osakeyhtiötä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liisa LehkonenBrand ManagerKosmos
Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusyhtiö Kosmos
Toisen asteen Nuori Aleksis -palkinto Oona Pohjolaiselle teoksesta Äkkimakea26.10.2025 10:19:54 EET | Tiedote
Oona Pohjolainen on valittu toisen asteen Nuori Aleksis -palkinnon saajaksi romaanillaan Äkkimakea (Kosmos, 2024). 1500 euron rahapalkinnon myöntää Äidinkielen opettajain liitto. Hanke on toteutettu Suomen Kulttuurirahaston myöntämällä avustuksella.
Elina Innasen Chocochilin kesäruokaa on vuoden kotimainen keittokirja24.10.2025 12:08:05 EEST | Tiedote
Ruokatoimittajat ry:n järjestämän Vuoden kotimainen keittokirja –kilpailun voittajaksi on valittu Elina Innasen teos Chocochilin kesäruokaa (Kosmos, 2025). Palkinto jaettiin Helsingin Kirjamessuilla perjantaina 24.10.2025.
Kosmoksen syksyn 2025 kirjat on julkaistu15.4.2025 14:58:00 EEST | Tiedote
Kosmoksen syksyn 2025 kirjat tarjoavat uusia näkökulmia ihmisten erityisyyteen, tarinoita lihallisuudesta ja jännitystä poliisimaailmasta.
Kosmoksen kevään 2025 kirjat on julkaistu13.11.2024 14:55:00 EET | Tiedote
Keväällä 2025 Kosmos täyttää kymmenen vuotta ja julkaisee alkuvuoden merkittävimmät teokset.
Vuoden 2024 Tietokirjailijapalkinto Johanna Vehkoolle26.10.2024 13:00:00 EEST | Tiedote
Vuoden 2024 Tietokirjailijapalkinnot jaettiin Helsingin kirjamessuilla lauantaina 26.10.2024. Palkinnon saivat Johanna Vehkoo, Anu Lahtinen, Risto Niku, Pasi Saukkonen, Seppo Vuokko Palkinnot jaettiin 24. kertaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme