Kirja, jonka Meta yritti kieltää – Kosmos julkaisee Sarah Wynn-Williamsin muistelmateoksen Edesvastuutonta väkeä maaliskuussa 2026

Edesvastuutonta väkeä on Facebookin (nyk. Metan) entisen työntekijän Wynn-Williamsin muistelmateos, joka paljastaa teknologiayrityksen sisäisen kulttuurin ja päätöksenteon mädänneisyyden. Teos kertoo, miten Facebookin ylin johto on syyllistynyt paitsi epäasialliseen käytökseen myös vakaviin globaalin tason rikkomuksiin yrittäessään laajeta maailman jokaiseen kolkkaan.

Kirjan julkaisu aiheutti Yhdysvalloissa kuohuntaa, sillä Meta nosti kanteen Wynn-Williamsia kohtaanvastaan ja pyrki estämään kirjan myynnin ja levittämisen. Lakitoimien tuoma julkisuus ampui teoksen suoraan New York Times Best Seller –listan kärkeen.

Kirjailija haastaa Mark Zuckerbergin, Sheryl Sandbergin ja maailman johtajat ja paljastaa, mitä teknologiajätin kulisseissa todella tapahtuu – ja millaisia vaikutuksia sillä on meihin kaikkiin.

”Wynn-Williamsin tarina on hurja. Oma lukunsa ovat Mark Zuckerbergin täysin absurdista käytöksestä todistavat anekdootit, mutta kirja todella järkyttää kuvatessaan niitä tapoja, joilla Facebook on painostanut maailman päättäjiä ja vaikuttanut lähihistorian tapahtumiin. Vasta teoksen luettuani todella ymmärsin, miten edesvastuuttomissa käsissä minunkin henkilökohtainen datani on ja miten vaarallisiin tarkoituksiin sitä voidaan käyttää”, kuvailee Kosmoksen käännetyn kirjallisuuden kustannuspäällikkö Anni Moilanen.



Kirja on suorasanainen ja viihdyttävä muistelmateos vallan ytimestä. Se näyttää, miten teknologia ja sitä hallitsevat tahot käyttävät väärin asemaansa ja käyttäjien tietoja. Edesvastuutonta väkeä luettuasi et näe maailmaa enää samoin silmin.

Edesvastuutonta väkeä – Tarina vallasta, ahneudesta ja idealismin hylkäämisestä on nyt ennakkotilattavissa osoitteessa kirja.fi. Edesvastuutonta väkeä on saatavilla 12.3.2026.

Teoksen suomentaa Taru Luojola.

Kirjan kustantaja Kosmos on osa Werner Söderström Osakeyhtiötä.