Kummien JouluMielelle-konsertti luo joulutunnelman su 14.12.
Kotimaisten huippuartistien tähdittämä Lastenklinikoiden Kummien JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertti nähdään MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntaina 14.12. klo 19.30–22.00. Tunnelmallisen hyväntekeväisyyskonsertin juontavat Kirsi Alm-Siira ja Ernest Lawson.
Joulutunnelman luovat yhteiset hetket, kauniit joululaulut, koskettavat tarinat ja mahdollisuus auttaa. Nämä kaikki yhdistyvät Kummien JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertissa. Jo perinteeksi muodostunut JouluMielelle-konserttilähetys nähdään MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntai-iltana 14.12.2025 klo 19.30 alkaen.
JouluMielelle-konsertti huipentaa Kummien joulukeräyksen, jonka tuotto käytetään yliopistollisten lastensairaaloiden laitehankintoihin, kehityshankkeisiin ja potilaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Keräys edistää myös lastentautien tutkimusta sekä lasten ja nuorten mielenterveyttä ympäri Suomen.
Tunnelmallisessa konserttilähetyksessä Kulttuuritalo Martinuksen lavalle nousevat kotimaiset tähtiartistit, jotka esittävät rakastettuja joululauluja. Vaikuttavaan tähtikaartiin lukeutuvat: KAJ, Rodeo, Arja Koriseva, BESS, Kasmir, Paleface, Teemu Roivainen, Irina, Olli Halonen ja lapsikuoro. JouluMielelle-konsertin orkesterina toimii Kummien työtä pitkään tukenut Boston Promenade Big Band kapellimestarinaan Aapo Wikstén.
Illan aikana kuullaan tarinoita lapsipotilaiden elämästä eri puolilta Suomea ja saadaan ajankohtaista tietoa maamme lasten terveydestä. Ohjelmassa nähdään muun muassa alle kouluikäisenä leukemiaan sairastuneen Ninnin, vakavan parantumattoman lihassairauden kanssa elävän Leevin, elinsiirtolapsi Noelin sekä keskosena syntyneen Liljan koskettavat tarinat.
JouluMielelle-konsertin juontajina nähdään lasten terveyden tukemiseen omistautuneet kummivaikuttajat Kirsi Alm-Siira ja Ernest Lawson.
"Lapsen sairastuminen koskettaa meistä jokaista. Haluan Kummien kautta olla mukana tuomassa perheille toivoa ja voimaa vaikeisiin hetkiin. Jo pienikin apu voi merkitä yhtä hymyä enemmän", Kirsi Alm-Siira sanoo.
"Kummit tekevät tärkeintä työtä, ja heidän toimintansa tukeminen on minulle kunnia-asia. JouluMielelle-konsertti on meille kaikille erinomainen tapa kerääntyä yhteen ja auttaa lapsia ja nuoria", jatkaa Ernest Lawson.
Illan aikana Esko Eerikäinen luotsaa joulutunnelmaan virittäviä, merkityksellisiä keskusteluita muun muassa Saku Tuomisen, Tuukka Temosen sekä Sara Parikan kanssa.
Toimittaja Jere Silfsténin luotsaamassa jouluisessa hyväntekeväisyyshaasteessa toisensa kohtaavat MTV Uutisten ja MTV Urheilun unelmatiimit.
Lahjoitusohjeet
Lastenklinikoiden Kummit kutsuu lämpimästi kaikki mukaan hyväntekeväisyyskonserttilähetyksen äärelle ja osallistumaan Kummien joulukeräykseen.
Alkaen 1200 euron vaikuttavalla lahjoituksella lahjoittaja saa oman tervehdystekstinsä mukaan JouluMielelle-konserttilähetykseen sekä käyttöönsä Kummien jouluiset viestintämateriaalit, joilla voi kertoa osallistumisestaan lasten terveyden tukijoukkoihin. Ennakkolahjoituksia voi tehdä osoitteessa: kummit.fi/joululahjoitukset
30 € lahjoitus: tekstaa KUMMIT30 numeroon 16499
15 € lahjoitus: tekstaa KUMMIT15 numeroon 16499
Lahjoita soittamalla numeroon: 0600-1-6000 (20,36 € + pvm)
Lahjoita MobilePaylla Kummien numeroon: 15300
Kaikki lahjoitusvaihtoehdot ja tietoa tukikohteista sekä Kummeista: www.kummit.fi
Rahankeräyslupa: Lastenklinikoiden Kummit ry. RA/2020/1559
Kummien JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertti MTV Katsomossa ja MTV3:lla su 14.12. klo 19.30 alkaen.
Lastenklinikoiden Kummit ry tukee Suomen viittä yliopistollista lastenklinikkaa, kehitys- ja tutkimustyötä sekä parantaa potilaiden viihtyvyyttä sairaala-aikana. Viime vuosina yhdistys on tukenut merkittävin panoksin lasten ja nuorten mielenterveystyötä. Varoja kerätään erilaisin tavoin ympäri vuoden. Koko toimiaikanaan Kummit ry on tehnyt lahjoituksia n. 50 miljoonan euron edestä.
