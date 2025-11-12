Kummien JouluMielelle-konsertti luo joulutunnelman su 14.12.

MTV:n kevät 2026 on täynnä elämyksiä – Tutustu ohjelmistoon ja löydä omat suosikkisi! 4.11.2025 13:00:00 EET | Tiedote

MTV:n kevätkausi 2026 tarjoaa katsojille monipuolisen ohjelmakattauksen huippuviihdettä, koukuttavaa realityä, sykähdyttäviä draamoja ja urheiluhetkiä sekä inspiroivaa lifestyleä. Katsojien rakastamat suosikkisarjat palaavat entistä kiinnostavampina, ja rinnalle saapuu rohkeita uutuuksia, jotka yllättävät ja puhuttavat. MTV:n uutiset ja laadukkaat ajankohtaisohjelmat pitävät puolestaan huolen siitä, että suomalaiset pysyvät mukana päivän puheenaiheissa. Tutustu kevään runsaaseen ohjelmistoon!