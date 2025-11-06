Markkinaoikeus palautti Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan maksuperusteiden käsittelyn Energiavirastolle
Markkinaoikeus on tänään 7.11.2025 antanut ratkaisunsa Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojaan liittyviä maksujen määräytymisperusteita koskevassa asiassa. Markkinaoikeus on kumonnut Energiaviraston päätöksen ja palauttanut asian Energiaviraston käsiteltäväksi.
Valituksen kohteena oli Energiaviraston 30.12.2024 antama päätös Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojaan liittyvien maksujen määräytymisperusteista, josta sekä Teollisuuden Voima Oyj että Fingrid olivat valittaneet.
Markkinaoikeus kumosi Energiaviraston päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Markkinaoikeus katsoi, että Energiaviraston päätös oli tulkinnanvarainen sekä puutteellisesti perusteltu ja arvioitu.
Fingrid perehtyy tarkemmin markkinaoikeuden päätöksen perusteluihin ja arvioi mahdolliset jatkotoimet.
Fingridin näkemyksen mukaan OL3:n järjestelmäsuoja on yksinomaan Olkiluoto 3:n tarpeisiin erikseen sovittu ratkaisu ja siksi TVO:n tulisi vastata järjestelmäsuojan toteutuksesta, ylläpidosta ja niiden kustannuksista.
Markkinaoikeus katsoi aiemmassa päätöksessään 12.9.2025, että Fingridillä on ollut oikeus asettaa sähköjärjestelmän suojaamiseen liittyviä ehtoja ja vaatimuksia kantaverkkoon liittymiselle.
OL3:n järjestelmäsuoja on tekninen järjestely, jolla mahdollistetaan Olkiluoto 3 -voimalaitoksen sähköntuotanto yli sähköjärjestelmän mahdollistaman 1300 MW maksimiarvon.
Lisätietoja
Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5235
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Aikaisempi tiedote
Markkinaoikeus päätti Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojasta, 12.9.2025
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj
Fingrid pyrkii vähentämään mFRR-aktivointien vaihtelua ottamalla käyttöön kuolleen alueen mFRR-säätötarpeen määrityksessä6.11.2025 12:54:27 EET | Tiedote
Suomen mFRR-säätötarpeen määrityksessä otetaan 6.11. käyttöön mFRR-säätöpyyntöjen muutoksia vähentävä liukuva kuollut alue. Uudella toiminnallisuudella pyritään vastaamaan reservitoimijoilta saatuun palautteeseen koskien toimijoiden mFRR-aktivointien kasvanutta vaihtelua.
Taajuusohjatun häiriöreservin rajoitusten käyttöönotto staattisille reservikohteille6.11.2025 11:00:00 EET | Tiedote
Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Energinet, Fingrid, Statnett ja Svenska kraftnät ottavat käyttöön rajoitukset staattisen reservin määrälle FCR-D-ylössäätötuotteen hankinnoissa syyskuussa 2026. Käyttöönotto ei aiheuta merkittäviä muutoksia suomalaisten reservitoimittajien käytäntöihin tai operatiiviseen toimintaan.
Implementation plan for the volume limitation on static FCR-D upward regulation6.11.2025 11:00:00 EET | Press release
The Nordic transmission system operators (TSOs) Energinet, Fingrid, Statnett and Svenska kraftnät will implement a limitation on the amount of procured capacity September from static resources in the national markets for FCR-D upward regulation in 2026.
Taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin hankinta vuosimarkkinoilta 20263.11.2025 15:34:00 EET | Tiedote
Fingrid on tehnyt hankintapäätöksen taajuuden vakautusreservien vuosimarkkinoiden reservimääristä vuodelle 2026. Hankintapäätös tehtiin syyskuussa järjestetyn julkisen tarjouskilpailun perusteella. Sähköjärjestelmän reservien kasvavat tarpeet ja muuttunut markkinatilanne näkyvät reservimarkkinoiden toteutuneissa määrissä ja hinnoissa.
Procurement of frequency containment reserves from yearly market 20263.11.2025 15:34:00 EET | Press release
Fingrid has made a procurement decision on the yearly market reserve quantities of frequency containment reserves for the year 2026. Decision is based on the public tender held in September. The growing needs of electricity system reserves and the changed market situation have been reflected in the volumes and prices of the reserve market.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme