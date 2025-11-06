Fingrid Oyj

Markkinaoikeus palautti Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan maksuperusteiden käsittelyn Energiavirastolle

7.11.2025 15:50:21 EET | Fingrid Oyj | Tiedote

Markkinaoikeus on tänään 7.11.2025 antanut ratkaisunsa Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojaan liittyviä maksujen määräytymisperusteita koskevassa asiassa. Markkinaoikeus on kumonnut Energiaviraston päätöksen ja palauttanut asian Energiaviraston käsiteltäväksi.

Valituksen kohteena oli Energiaviraston 30.12.2024 antama päätös Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojaan liittyvien maksujen määräytymisperusteista, josta sekä Teollisuuden Voima Oyj että Fingrid olivat valittaneet.

Markkinaoikeus kumosi Energiaviraston päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Markkinaoikeus katsoi, että Energiaviraston päätös oli tulkinnanvarainen sekä puutteellisesti perusteltu ja arvioitu.

Fingrid perehtyy tarkemmin markkinaoikeuden päätöksen perusteluihin ja arvioi mahdolliset jatkotoimet.

Fingridin näkemyksen mukaan OL3:n järjestelmäsuoja on yksinomaan Olkiluoto 3:n tarpeisiin erikseen sovittu ratkaisu ja siksi TVO:n tulisi vastata järjestelmäsuojan toteutuksesta, ylläpidosta ja niiden kustannuksista. 

Markkinaoikeus katsoi aiemmassa päätöksessään 12.9.2025, että Fingridillä on ollut oikeus asettaa sähköjärjestelmän suojaamiseen liittyviä ehtoja ja vaatimuksia kantaverkkoon liittymiselle.

OL3:n järjestelmäsuoja on tekninen järjestely, jolla mahdollistetaan Olkiluoto 3 -voimalaitoksen sähköntuotanto yli sähköjärjestelmän mahdollistaman 1300 MW maksimiarvon.

Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5235
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Markkinaoikeus päätti Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojasta, 12.9.2025

