"Jos ajat - otat alkoholitonta" - Kopparberg Finland Oy Ab ja FHRA yhteistyöhön
Kopparberg Finland Oy Ab hyökkää rattijuoppoutta vastaan vahvalla ”Jos ajat - otat alkoholitonta” kampanjalla vuonna 2026. Kampanjan pääyhteistyökumppani on FHRA (Finnish Hot Rod Association), jonka lukuisissa tapahtumissa tullaan näkemään kampanjan pisteitä, sisältäen alkoholittomien tuotteiden esittelyn lisäksi tietoiskuja ja valistusta.
Kampanjapisteitä tullaan näkemään pääsiäisen ykköstapahtuma Original American Car Show ACS26'ssa Helsingin Messukeskuksessa, sekä keväästä syksyyn Helsinki-Malmilla FHRA Cruising Pre-Party -kulttuuritapahtumissa, räjähtävissä Kiihdytysajon Drag Racing Series 2026 -osakilpailuissa ja jokaisen Street Drags -katupäivissä. FHRA puolestaan tuo
kampanjaa esiin muillakin keinoin omassa toiminnassaan.
FHRA yhteistyön lisäksi Kopparberg pyrkii jalkauttamaan kampanjan myös muihin tapahtumiin sekä mukaan lähtevien jälleenmyyjien markkinointiin.
”Vaikka rattijuopumusten määrä on laskenut kuluneiden vuosien aikana, niin erityisen huolettava asia on nuorten kuljettajien osuus (1/3) henkilövahinkoihin johtaneissa
rattijuopumusonnettumuuksissa, vaikka heidän osuus rattijuopumuksista on kymmenyksen luokkaa", sanoo Kopparbergin myynti- ja markkinointijohtaja Martin Wetzer ja lisää, että "alkoholittomien juomien suosio on noussut jo useita vuosia ja yritys haluaakin osaltaan tehdä alkoholittomuudesta entistäkin hyväksyttävämpää suomalaisessa kulttuurissa, vaikka myös alkoholipitoisetkin juomat yrityksen maahantuonnissa jatkavatkin. Kohtuus mukana kaikessa, mutta liikenteessä nollatoleranssi - alkoholiton juoma on jokaisen kuljettajan vastuullinen valinta", päättää Wetzer.
”Tuleva yhteistyö Kopparbergin kanssa sopii mainiosti siihen sanomaan ja nollatoleranssiin jota myös vastuullisena tapahtumanjärjestäjänä noudatamme. Haluamme rohkaista nuoria etsimään tekemistä, jossa omat kädet, luovuus ja yhteisön tuki ovat keskiössä, - ilman alkoholia. Kampanjan myötä haluamme kannustaa kaikkia päihteettömään elämäntapaan, ja tarjota vaihtoehdon moottoriharrastuksen ja yhteisöllisyyden parissa – nyt myös alkoholittomien juomien muodossa. Odotamme innolla tulevaa tapahtumakautta ja yhteistyötä jonka myötä teemme nykypäivän moottoriurheilusta ja ajoneuvoharrastuksesta entistä hyväksyttävämpää", FHRA Marketing Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pinola kertoo.
Kampanjassa mukana olevat Sofiero 0.0% olut sekä Kopparberg 0.0% siiderit ovat aitoja alkoholittomia vaihtoehtoja ja sopivat siten kuljettajien lisäksi myös kaikille muille, jotka välttävät alkoholituotteita. Tuotteet löydät hyvin varustetuista vähittäiskaupoista sekä ravintoloista ja tapahtumapisteiltä.
Yhteyshenkilöt
Anssi Pinola, anssi.pinola@fhra.fi
Anssi Pinola, anssi.pinola@fhra.fi
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972.
