Venny Helénin Youtube-kanava on jo vuosien ajan ilahduttanut katsojia Schleich-hevosvideoillaan, joissa yhdistyvät luovuus, tarinankerronta ja leikkimielisyys. Kanava on erityisesti lasten ja nuorten suosiossa, mutta sen sydämellinen ja kekseliäs sisältö kannustaa kaikkia leikkimään.

Nyt tätä saavutusta juhlistetaan yhdessä Schleich-lelujen ja K-Citymarketin kanssa: Venny on piilottanut nimikirjoituksellaan varustettuja Schleich-hevosia yli 70 suurimpaan K-Citymarketiin ympäri Suomen. Jokaisessa mukana olevassa kaupassa on kolme hevosta odottamassa löytäjäänsä. Tosifaneilla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus löytää oma spesiaalihevonen osana tätä historiallista Youtube-saavutusta.

Venny on ollut aktiivinen sisällöntuottaja jo vuosia, ja hänen kanavansa tarinat ovat kasvaneet hänen mukanaan. Schleich-hevoset ovat keskiössä hänen videoissaan, mutta Venny tuo niihin aina mukaan omia kokemuksiaan ja luovaa tarinankerrontaa. Hänen huumorinsa, aitoutensa ja kekseliäisyytensä ovat tehneet hänestä esikuvan monille nuorille.

"Olen todella kiitollinen ja innoissani siitä, että kanavani on löytänyt näin suuren ja innostuneen yleisön. Tämä 100 miljoonan katselukerran saavutus ei olisi ollut mahdollista ilman heitä. On upeaa päästä juhlimaan tätä yhdessä katsojien kanssa – ja mikä parasta, tuoda iloa ja jännitystä tällä kampanjalla yhdessä K-Citymarketin kanssa ympäri Suomen!", Venny Helén iloitsee.

K-Citymarket mukana juhlistamassa

K-Citymarket on ylpeä saadessaan olla mukana juhlistamassa suomalaista Youtube-menestystä ja tarjota asiakkailleen mahdollisuuden etsiä piilotettuja Schleich-hevosia ja ostaa ne itselleen.

"On hienoa olla mukana juhlistamassa tätä saavutusta ja tarjota asiakkaillemme mahdollisuus löytää Venny Helénin nimikirjoituksella varustettu Schleich-hevonen. Vennyn tarina inspiroi, ja uskomme, että tämä tuo iloa sekä vanhoille että uusille Schleich-faneille kautta maan," sanoo K-Citymarketin leluista vastaava valikoimapäällikkö Marjut Laukkanen.

Mukana on yli 70 K-Citymarketia ympäri Suomen. Hevosia on rajoitettu määrä (3 kpl/kauppa), joten vain nopeimmat voivat löytää omansa.

