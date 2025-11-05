SDP:n Näkkäläjärvi: Vaaliturvallisuus ei saa olla säästökohde – Oikeusministerin on keskeytettävä vaalidatan siirto ulkomaiseen pilvipalveluun
Oikeusministeriö on siirtämässä ministeri Leena Meren johdolla suomalaisten vaalidataa maan rajojen ulkopuolelle ja amerikkalaisen teknologiajätin käsiin. Eduskuntavaaleissa 2027 vaalien tietoteknisenä alustana toimisi Amazonin pilvipalvelu ja vaalidata tallennettaisiin tietokonekeskukseen Ruotsiin.
”On huolestuttavaa, että tässä ajassa, jossa demokratiaa haastetaan ympäri maailman, oikeusministeriö ministeri Meren johdolla on siirtämässä ehdokas- ja äänestäjätietoja ja vaalien tuloslaskentaa Suomen rajojen ulkopuolelle. Tietoturva-asiantuntijat ovat kritisoineet ratkaisua ja korostaneet, että kansalliseen turvallisuuteen liittyviä asioita ei pitäisi tehdä julkisissa pilvipalveluissa”, sanoo SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi.
”Vaalidataa ollaan siirtämässä ulkomaille alle viiden miljoonan säästön vuoksi. Vaaliturvallisuus ja -data eivät kuitenkaan saa olla säästökohde. Vaadin ministeriä keskeyttämään hankkeen valmistelun ja oikeusministeriötä tekemään kattavan selvityksen siitä, miten varmistetaan, että vaalidata pysyy muuttumattomana ja ettei kukaan ulkopuolinen taho pääse siihen käsiksi.”
"Oikeusministeriöstäkin myönnetään, että palvelu ja sitä myötä data ei pysy samalla tapaa Suomen omissa käsissä, kun kansallisesta konesalipalvelusta siirrytään pilvipalveluun. Pilvessä toimiva järjestelmä on myös alttiimpi häiriöille, jotka ovat omiaan luomaan tilaa spekulaatioille vaalivilpistä ja ulkomaisesta vaikuttamisesta.”
”Demokratiaa haastetaan ennennäkemättömällä voimalla ympäri maailmaa, ja esimerkiksi Donald Trumpin vaalivilppipuheet lisäävät ihmisten epäluottamusta demokratiaa ja vaaleja kohtaan. Tässä ajassa meidän tulee panostaa entistäkin enemmän siihen, että ihmiset voivat luottaa vaaleihin ja vaalituloksiin”, Näkkäläjärvi painottaa.
Mikkel NäkkäläjärviSDP:n puoluesihteeriPuh:0400765002mikkel.nakkalajarvi@sdp.fi
