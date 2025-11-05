Hämeen ELY-keskus

Talvihoitokausi alkoi jo lokakuun alussa ja jatkuu 30.4.2026 saakka

7.11.2025 14:08:00 EET | Hämeen ELY-keskus | Tiedote

Jaa

"Talvihoitokausi on jo alkanut liukkauden torjunnalla eli suolauksella", toteaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kunnossapitovastaava Henri Aaltonen.

Kuvassa on luminen maantie ja aura-autoja.
Kuva: Jami Vähäsoini

Teiden talvihoitoon kuuluu muun muassa liukkaudentorjunta, lumen auraus, tienpintojen tasaaminen, lumivallien poisto ja liikennemerkkien puhdistaminen.

Aaltosen mukaan lämpötilan sahaaminen ja vesisade aiheuttavat ongelmia.

"Aiempina vuosina Etelä-Suomessa talvet ovat olleet hyvin vaihtelevia ja haastavimpina talviolosuhteina on lämpötilan sahaaminen plusasteiden ja pakkasen välillä. Kun vesi vuorotellen sulaa ja jäätyy, sorateillä on kelirikkoa ja päällystetiet kärsivät ja reikiintyvät”, Aaltonen kertoo.

Uudet käynnistyneet maanteiden hoitourakat, Porvoo ja Mäntsälä

Uudet maanteiden hoitourakat aloittivat Porvoossa ja Mäntsälässä 1.10.2025. Mäntsälän hoitourakan voitti itselleen Pimara Väyläpalvelut Oy. Porvoon kilpailutuksen voitti Destia Oy, joka on toiminut alueella pääurakoitsijana myös aiempina vuosina. Molempien hoitourakoiden kesto on viisi vuotta.

Porvoon maanteiden hoitourakkaan kuuluu myös muun muassa Sipoon, Askolan, Lapinjärven ja Loviisan tieverkkoa. Mäntsälän hoitourakkaan kuuluu tiestöä lisäksi mm. Myrskylästä, Pukkilasta ja Orimattilasta. Molemmat urakat ovat liikennemääriltään vilkkaita ja luokitellaan vaativiksi hoitourakoiksi.

Väylävirasto ohjeistaa ELY-keskuksia

Väylävirasto antaa ELY-keskuksille toimintaohjeet teiden hoitoon. ELY-keskus kilpailuttaa maanteiden hoitourakat ja valvoo niitä. Uudenmaan ELY-keskuksen toiminta-alueella on yksitoista maanteiden hoitourakkaa, joista jokaisesta vastaa erikseen nimetty projektipäällikkö.

Hoitourakoitsijoilla on alkanut lokakuun alussa talvipäivystys. Päivystys tarkoittaa, että yksi työnjohtaja on koko ajan tavoitettavissa kellon ympäri ja aliurakoitsijoilla on valmius lähteä tien päälle mihin aikaan tahansa.

Avainsanat

talvikunnossapito

Yhteyshenkilöt

Kunnossapitovastaava Henri Aaltonen, henri.aaltonen@ely‐keskus.fi

Kuvat

Kuvassa on luminen maantie ja aura-autoja.
Kuva: Jami Vähäsoini
Lataa

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Kuvituskuva.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Hämeen ELY-keskus

Sateet nostavat vedenkorkeuksia Hämeen vesistöissä, mutta suuremmat vesistöt ovat vielä keskimääräistä alempana28.10.2025 08:30:42 EET | Tiedote

Hämeen vesitilanne kehittyi hieman tavanomaista kuivemmaksi syys-lokakuun aikana. Viime viikolla alkaneet sateet ovat osuneet vaihtelevasti Hämeen alueelle ja nostaneet vain osaa vesistöistä. Sateiden täytyy vielä jatkua, jotta ne nostavat myös suurempien järvien vedenkorkeuksia. Virtavedet ja pienet vesistöt saattavat hetkellisesti nousta tavallista korkeammalle runsaiden sateiden osuessa kohdalle.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye