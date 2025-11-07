SDP etsii ratkaisuja aikamme haastaviin ilmiöihin – Työryhmien ilmiöraportit on julkaistu
SDP:n työryhmät ovat analysoineet ja esittäneet toimenpide-ehdotuksia kymmeneen yhteiskunnalliseen ilmiöön, joihin politiikan pitää pystyä tulevaisuudessa vastaamaan.
Ilmiötyössä on keskitytty hyvinvointivaltion tulevaisuuteen, työelämä- ja työmarkkinakysymyksiin, väestön ikääntymiseen, lasten ja nuorten pahoinvointiin sekä lisääntyvän yksinäisyyden haasteisiin. Työssä on paneuduttu myös kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen tulevaisuuteen sekä kansainvälistyvään Suomeen. Myös ilmastonmuutos ja yhteiskunnan teknologisoituminen on huomioitu ilmiötyössä.
”Haastaviin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ei ole olemassa yksinkertaisia ratkaisuja. Poliittisten ratkaisujen suunnittelussa on välttämätöntä huomioida useita eri näkökulmia. SDP:n työryhmät ovat yhdistäneet ilmiötyöskentelyssä voimansa lähes sadan asiantuntijan kanssa. Yhteistyöstä on syntynyt laaja analyysi ja lukuisia toimenpide-ehdotuksia”, SDP:n poliittisen valmistelun päällikkö Miia Järvi sanoo.
”Elämme erilaisten huolien sävyttämää aikaa. Ihmiset odottavat puolueilta ratkaisuja, joilla tartutaan päättäväisesti aikamme isoihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Olemme keskittyneet ohjelmatyössämme siihen, että ihmisten luottamusta tulevaisuuteen vahvistetaan ja uskoa siihen, että asioita voidaan hoitaa reilummin. SDP:lla on Suomen paras työryhmäorganisaatio ja jälleen kerran lähes 650 puolueen aktiivia on tehnyt hienon urakan SDP:n ohjelmatyön parissa. Tästä työ jatkuu kohti kevään 2026 puoluekokousta ja kevään 2027 eduskuntavaaleja”, puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sanoo.
Työryhmien raportteja hyödynnetään puolueen uudessa poliittisessa ohjelmassa
Ilmiötyö on osa puolueen uutta ohjelmatyötä, joka käynnistyi vuoden 2024 loppupuolella. Ilmiötyöhön on osallistunut 34 puolueen työryhmää, joihin kuuluu yhteensä lähes 650 jäsentä. Osana ilmiötyötä työryhmät ovat kuulleet lähes sataa puolueen ulkopuolista asiantuntijaa.
Työryhmien raportteja hyödynnetään SDP:n uuden poliittisen ohjelman tekemisessä. Poliittinen ohjelma käsitellään puoluekokouksessa Tampereella 23.–25.5.2026.
Työryhmien tekemät 10 raporttia löytyvät verkkosivuiltamme: https://www.sdp.fi/tutustu/politiikka/ohjelmatyo/uusi-ohjelmatyo/
Yhteyshenkilöt
Miia JärviPoliittisen valmistelun päällikköPuh:044 344 1585miia.jarvi@sdp.fi
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI
09 478 988 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP
SDP:n Näkkäläjärvi: Vaaliturvallisuus ei saa olla säästökohde – Oikeusministerin on keskeytettävä vaalidatan siirto ulkomaiseen pilvipalveluun7.11.2025 12:03:23 EET | Tiedote
Oikeusministeriö on siirtämässä ministeri Leena Meren johdolla suomalaisten vaalidataa maan rajojen ulkopuolelle ja amerikkalaisen teknologiajätin käsiin. Eduskuntavaaleissa 2027 vaalien tietoteknisenä alustana toimisi Amazonin pilvipalvelu ja vaalidata tallennettaisiin tietokonekeskukseen Ruotsiin.
KUTSU MEDIALLE: SDP:n puoluevaltuuston kokous Espoossa 15.11–16.11.20255.11.2025 14:27:09 EET | Kutsu
SDP:n puoluevaltuuston sääntömääräinen syyskokous järjestetään Espoon Dipolissa Aalto-yliopiston päärakennuksessa 15.–16.11.2025.
SDP:n Mikkel Näkkäläjärvi: Ministeri Juuson tulisi katsoa peiliin27.10.2025 14:03:35 EET | Tiedote
Mediassa levinneellä videolla sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso välttelee vastuuta Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminnan supistamisesta ja syyttää aluevaltuutettuja riitelystä. Muiden syyttely sijasta ministerin tulisi keskittyä etsimään ratkaisuja hyvinvointialueiden vaikeaan tilanteeseen, sanoo SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi.
Ennakkokutsu medialle: SDP:n puoluevaltuuston kokous Espoossa 15.11.–16.11.20.10.2025 14:45:42 EEST | Kutsu
SDP:n puoluevaltuuston sääntömääräinen syyskokous järjestetään Espoon Dipolissa Aalto-yliopiston päärakennuksessa 15.–16.11.2025.
Antti Lindtman osallistuu Euroopan Sosialidemokraattisen puolueiden kongressiin Amsterdamissa17.10.2025 12:08:33 EEST | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja muuta SDP:n johtoa osallistuu Euroopan Sosialidemokraattisen puolueen (ESP) kongressiin 17.–18.10.2025. Kongressin teemana on edistyksellisten voimien liikehdintä Euroopassa ja maailmalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme