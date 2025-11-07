SDP etsii ratkaisuja aikamme haastaviin ilmiöihin – Työryhmien ilmiöraportit on julkaistu

Ilmiötyössä on keskitytty hyvinvointivaltion tulevaisuuteen, työelämä- ja työmarkkinakysymyksiin, väestön ikääntymiseen, lasten ja nuorten pahoinvointiin sekä lisääntyvän yksinäisyyden haasteisiin. Työssä on paneuduttu myös kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen tulevaisuuteen sekä kansainvälistyvään Suomeen. Myös ilmastonmuutos ja yhteiskunnan teknologisoituminen on huomioitu ilmiötyössä.

”Haastaviin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ei ole olemassa yksinkertaisia ratkaisuja. Poliittisten ratkaisujen suunnittelussa on välttämätöntä huomioida useita eri näkökulmia. SDP:n työryhmät ovat yhdistäneet ilmiötyöskentelyssä voimansa lähes sadan asiantuntijan kanssa. Yhteistyöstä on syntynyt laaja analyysi ja lukuisia toimenpide-ehdotuksia”, SDP:n poliittisen valmistelun päällikkö Miia Järvi sanoo.

”Elämme erilaisten huolien sävyttämää aikaa. Ihmiset odottavat puolueilta ratkaisuja, joilla tartutaan päättäväisesti aikamme isoihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Olemme keskittyneet ohjelmatyössämme siihen, että ihmisten luottamusta tulevaisuuteen vahvistetaan ja uskoa siihen, että asioita voidaan hoitaa reilummin. SDP:lla on Suomen paras työryhmäorganisaatio ja jälleen kerran lähes 650 puolueen aktiivia on tehnyt hienon urakan SDP:n ohjelmatyön parissa. Tästä työ jatkuu kohti kevään 2026 puoluekokousta ja kevään 2027 eduskuntavaaleja”, puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sanoo.

Työryhmien raportteja hyödynnetään puolueen uudessa poliittisessa ohjelmassa

Ilmiötyö on osa puolueen uutta ohjelmatyötä, joka käynnistyi vuoden 2024 loppupuolella. Ilmiötyöhön on osallistunut 34 puolueen työryhmää, joihin kuuluu yhteensä lähes 650 jäsentä. Osana ilmiötyötä työryhmät ovat kuulleet lähes sataa puolueen ulkopuolista asiantuntijaa.

Työryhmien raportteja hyödynnetään SDP:n uuden poliittisen ohjelman tekemisessä. Poliittinen ohjelma käsitellään puoluekokouksessa Tampereella 23.–25.5.2026.

Työryhmien tekemät 10 raporttia löytyvät verkkosivuiltamme: https://www.sdp.fi/tutustu/politiikka/ohjelmatyo/uusi-ohjelmatyo/