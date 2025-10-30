Uusi neljän käyttäjän liikekiinteistö Kuopioon – Tekovan omakehittämä hanke käyntiin
Tekova rakentaa Kuopioon noin 8 800 m²:n laajuisen, neljän käyttäjän liikekiinteistön yhteistyössä Kielon kanssa. Kiinteistöön on solmittu sitovat vuokrasopimukset neljälle kaupalliselle toimijalle, joista yksi on ruotsalainen tavarataloketju Jula. Liikekiinteistö rakentuu Haapaniemen alueelle osoitteeseen Teollisuuskatu 6.
”Olemme todella tyytyväisiä, että pääsemme käynnistämään Kuopion liikerakennushankkeen. Uusi liikekiinteistö vahvistaa Kuopion alueen palvelutarjontaa ja lisää koko seudun vetovoimaisuutta. Yhdessä Kielon kanssa olemme onnistuneet kehittämään vahvojen kaupallisten brändien toimintaa erinomaisesti palvelevat tilat”, kommentoi Tekovan liiketoimintajohtaja Jussi Lahtinen.
“Kuopion hanke on Kielolle tärkeä askel sekä alueellisen läsnäolon vahvistamisessa että nykyaikaisten, vastuullisten toimitilojen kehittämisessä. Tekovan kanssa tehtävä yhteistyö on ollut avointa ja rakentavaa – yhdessä olemme löytäneet ratkaisuja, jotka palvelevat sekä tulevia käyttäjiä että kaupungin elinvoimaa”, kertoo Kielon toimitusjohtaja Hanna Rauhala.
Tavarataloketju Julalle Kuopioon avattava myymälä on ensimmäinen Itä-Suomen alueella.
”Kuopion alueelta on osoitettu suurta kiinnostusta Julaa kohtaan, mikä tekee tästä laajentumisesta meille erittäin mieleisen. Voimme nyt vastata kysyntään avaamalla seudulle oman kivijalkamyymälän. Uusi tavaratalomme vahvistaa kauppa-alueen vetovoimaa ja laajentaa paikallista tarjontaa. Samalla yhä useammilla suomalaisilla kodinfiksaajilla on pääsy valikoimamme pariin”, kertoo Julan Country Operational Manager Jaakko Soini.
Liikekiinteistön rakentaminen on alkanut, ja se valmistuu vuoden 2026 toisella vuosipuoliskolla. Muut vuokralaiset tiedottavat sijoittumisestaan kiinteistöön omien aikataulujensa mukaisesti.
Hanke on Tekovan omakehitteinen hankekehitysprojekti, josta tiedotettiin 19.9.2025.
Jaakko HeikkiläToimitusjohtajaTekova OyjPuh:040 074 2994jaakko.heikkila@tekova.fi
Jussi LahtinenLiiketoimintajohtajaTekova OyjPuh:050 340 3466jussi.lahtinen@tekova.fi
Tekova lyhyesti
Tekova Oyj on vuonna 2018 perustettu valtakunnallinen toimitilarakentaja, joka on erikoistunut liike-, toimi-, logistiikka-, tuotanto- ja urheilutilojen sekä datakeskusten rakentamiseen. Yritys on toteuttanut reilut 120 toimitilahanketta, ja se työllistää noin 75 henkilöä. Tekova keskittyy asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin selkeisiin hallimaisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan vakioiduilla konsepteilla, prosessoidulla toimintamallilla ja avaimet käteen -periaatteella (KVR). Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 65,5 MEUR ja liikevoitto 6,0 MEUR (9,1 %). Tekova on listautunut Nasdaqin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.
