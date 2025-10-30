Uusi neljän käyttäjän liikekiinteistö Kuopioon – Tekovan omakehittämä hanke käyntiin

”Olemme todella tyytyväisiä, että pääsemme käynnistämään Kuopion liikerakennushankkeen. Uusi liikekiinteistö vahvistaa Kuopion alueen palvelutarjontaa ja lisää koko seudun vetovoimaisuutta. Yhdessä Kielon kanssa olemme onnistuneet kehittämään vahvojen kaupallisten brändien toimintaa erinomaisesti palvelevat tilat”, kommentoi Tekovan liiketoimintajohtaja Jussi Lahtinen.

“Kuopion hanke on Kielolle tärkeä askel sekä alueellisen läsnäolon vahvistamisessa että nykyaikaisten, vastuullisten toimitilojen kehittämisessä. Tekovan kanssa tehtävä yhteistyö on ollut avointa ja rakentavaa – yhdessä olemme löytäneet ratkaisuja, jotka palvelevat sekä tulevia käyttäjiä että kaupungin elinvoimaa”, kertoo Kielon toimitusjohtaja Hanna Rauhala.

Tavarataloketju Julalle Kuopioon avattava myymälä on ensimmäinen Itä-Suomen alueella.

”Kuopion alueelta on osoitettu suurta kiinnostusta Julaa kohtaan, mikä tekee tästä laajentumisesta meille erittäin mieleisen. Voimme nyt vastata kysyntään avaamalla seudulle oman kivijalkamyymälän. Uusi tavaratalomme vahvistaa kauppa-alueen vetovoimaa ja laajentaa paikallista tarjontaa. Samalla yhä useammilla suomalaisilla kodinfiksaajilla on pääsy valikoimamme pariin”, kertoo Julan Country Operational Manager Jaakko Soini.

Liikekiinteistön rakentaminen on alkanut, ja se valmistuu vuoden 2026 toisella vuosipuoliskolla. Muut vuokralaiset tiedottavat sijoittumisestaan kiinteistöön omien aikataulujensa mukaisesti.

Hanke on Tekovan omakehitteinen hankekehitysprojekti, josta tiedotettiin 19.9.2025.