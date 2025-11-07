Inka Hopsu: Suomen on toimittava Sudanin kriisin pysäyttämiseksi – siviilien kärsimys ei saa jäädä unohduksiin
Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu vaatii, että Suomen on lisättävä humanitaarista apua, vaikutettava YK:ssa ja EU:ssa aktiivisesti väkivallan lopettamiseksi sekä tehtävä työtä siviilien suojelemiseksi ja sotarikosten tutkimiseksi. Hopsu jättää tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen Sudanin humanitaarisen kriisin helpottamisesta ja toimista sodan lopettamiseksi.
– Suomi ei voi seurata sivusta, kun kokonaisia yhteisöjä tuhotaan nälän, väkivallan ja sodan keskellä. Meidän on puolustettava ihmisarvoa ja toimittava sen puolesta, Hopsu sanoo.
Sudanissa huhtikuusta 2023 lähtien riehunut sisällissota armeijan ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välillä on johtanut yhteen tämän hetken pahimmista humanitaarisista katastrofeista. Yli 12 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan, ja yli 21 miljoonaa kärsii akuutista ruokapulasta. Nälänhädän kriteerit on jo ylitetty useilla alueilla, ja avun perillepääsy estyy jatkuvien taistelujen ja piiritysten vuoksi.
– Kaksi kolmesta sudanilaisesta tarvitsee nyt humanitaarista apua – ja heistä 16 miljoonaa on lapsia. Tämä on akuutti hätätila, joka vaatii toimintaa nyt, ei sitten kun on yhä useamman kannalta jo liian myöhäistä. Emme saa unohtaa Sudania muiden sotien vuoksi, Hopsu painottaa.
Hopsu korostaa, että konfliktin molemmat osapuolet ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin – kidutuksiin, seksuaaliseen väkivaltaan ja murhiin. Lokakuussa RSF:n vallattua Al-Faširin kaupungin Darfurissa siviilien massamurha oli mediatietojen mukaan niin laaja, että se oli havaittavissa satelliittikuvista.
– Kansainvälisen yhteisön on vaadittava tilivelvollisuutta ja saatettava sotarikoksiin syyllistyneet vastuuseen. Ilman oikeutta ei synny kestävää rauhaa, Hopsu toteaa.
Hopsu vaatii hallitusta varmistamaan, että Suomi tukee avustusjärjestöjä sekä kasvavalla rahoituksella että poliittisella painoarvollaan. YK:n järjestöt FAO, WFP ja UNICEF ovat vedonneet lisärahoituksen ja esteettömän avun puolesta, mutta rahoitusvajetta on edelleen valtavasti.
– Suomen on lisättävä tukeaan humanitaariseen apuun ja tehtävä työtä sen varmistamiseksi, että apu pääsee perille niin Sudanissa kuin sen naapurimaissa. Meidän on oltava siviilien puolella, ei hiljaisia todistajia heidän kärsimykselleen, Hopsu päättää.
