Ensikertalaiset loistivat salibandymiesten EFT-avausvoitossa

Suomi oli heti avauserässä terävämpi ja siirtyi sen puolivälissä johtoon Juuso Aholan pienestä tilasta taituroimalla laukauksella. Erän viimeisellä minuutilla syntyi 2-0 klap klap -tyyliin suorasta hyökkäyksestä, kun Joona Rantala ja Luukas Hyvärinen syöttelivät pallon Heikki Iiskolalle ja kolhun jalkaansa saaneen Mikko Laakson tilalle hypännyt Iiskola viimeisteli varmasti. Toisessa erässä merkittiin sitten pisteitä ensikertalaisille, kun palloa hyvin pitänyt Eemil Äijälä syötti poikittain ja Tuomas Harjulan laukaus näytti kääntyvän vastustajan kautta verkkoon.

Seitsemän ja puoli minuuttia ennen ottelun loppua oli Otto Kilven vuoro väläyttää, kun hän nousi vasemmalta ja kiepautti suorastaan hävyttömän näyttävällä kärkiveivillä Suomen 4–0-johtoon.

Vain kuusi sekuntia Kilven maalin jälkeen Tshekin Ondrej Nemecek kuitenkin pilasi Teppo Liukkosen nollapelin laukauksella etukulmaan, ja sama mies painoi pelin vielä tiukaksi Tshekin alettua vetää maalivahtiaan penkille jo neljä minuuttia ennen loppua. Nemecek syötti Tomas Sykoran 4–2-kavennuksen ja laukoi itse joukkueensa kohta jo maalin päähän eikä tasoituskaan ollut kaukana. Neljätoista sekuntia ennen summeria lopulta helpotti, kun Heikki Iiskola sai pallon ja liidätti hallitusti loppunumerot tyhjään verkkoon.

Lauantaina Suomen miehet kohtaavat klo 17 Ruotsin.

Salibandya, Nyköping, Ruotsi

Miesten ja U19-miesten EFT-turnaus

Miehet: Suomi–Tshekki 5-3 (2-0, 1-0, 2-3)

1. erä: 9.19 Juuso Ahola (Kevin Söderling) 1-0, 19.02 Heikki Iiskola (Luukas Hyvärinen) 2-0.

2. erä: 35.18 Tuomas Harjula (Eemil Äijälä) 3-0.

3. erä: 52.36 Otto Kilpi (Ahola) 4-0, 52.42 Ondrej Nemecek (Marek Benes) 4-1, 55.00 Tomas Sykora (Nemecek) 4-2 im, 56.24 Nemecek (Matej Havlas) 4-3 im, 59.46 Iiskola (Joona Rantala) 5-3 tm.

Torjunnat:

Teppo Liukkonen Suomi 2+4+7=13,

Lukas Bauer Tshekki 4+4+5=13.

Jäähyt: Suomi 2×2 min, Tshekki 3×2 min.

Erotuomarit: Josef Fässler ja Benjamin Schläpfer, Sveitsi.

Yleisöä: 187.

Suomen parhaana palkittiin maalivahti Teppo Liukkonen.

Suomen U19-miesten EFT-turnaus puolestaan alkoi vaikean kautta, kun Tshekki oli aamuottelussa vahvempi maalein 9-5.

Suomen ja turnauksen avausmaalin osui Elias Gebremedhin, mutta sitten nousi kenttä vastamäeksi kun Tshekki iski neljä maalia peräkkäin. Kulmavapaalyöntitilanteessa takatolpalle hiipineen Tomas Novotnyn tasoituksen jälkeen Suomea rankaistiin etenkin harhasyötöistä eikä edes kolmannen takaiskun jälkeen otettu aikalisä pysäyttänyt vyöryä. Topias Kärkkäinen nostatti hetkeksi toiveita ylivoimapelin yläkulmapommillaan, mutta toisessa erässä Tshekki karkasi jo 7–2-johtoon päivän hahmon Mikes Motejzikin etukulmasta livauttamalla osumalla. Samalla teki Suomen maalissa aloittanut Vilho Mäkelä tilaa Atte Virtaselle. Kolmannen erän Suomi voitti 3-2, kun Justus Luostarinen, Suomen parhaana palkittu Topias Kärkkäinen ja Tatu Meltola onnistuivat kaventamaan.

Lauantaina Suomen U19-miehet kohtaavat klo 14 Ruotsin.

U19-miehet: Suomi–Tshekki 5-9 (2-5, 0-2, 3-2)

1. erä: 3.13 Elias Gebremedhin (Tatu Meltola) 1-0, 6.32 Tomas Novotny (Matyas Malkus) 1-1, 7.47 Mikes Motejzik (Malkus) 1-2, 9.27 Josef Loucka (Alex Kubala) 1-3, 10.54 Matej Kulhavy (Martin Macharacek) 1-4, 16.44 Topias Kärkkäinen (Justus Luostarinen) 2-4, 18.26 Daniel Vecl (Jiri Jogl) 2-5.

2. erä: 29.16 Motejzik (Vecl) 2-6 sr, 32.21 Motejzik 2-7.

3. erä: 51.23 Kärkkäinen (Eemeli Naava) 3-7, 51.43 Malkus 3-8, 52.49 Luostarinen (Niilo Lännistö) 4-8, 56.10 Vaclav Babik (Motejzik) 4-9, 57.20 Meltola (Vihtori Vähä-Jaakkola) 5-9.

Torjunnat:

Vilho Mäkelä Suomi 6+3+(0)=9 ja Atte Virtanen Suomi (0)+3+9=12 (vaihto 32.27),

Jiri Pecka Tshekki 5+3+8=16.

Jäähyt: Suomi 0 min, Tshekki 2×2 min.

Erotuomarit: Simon Broman ja Martin Matti, Ruotsi.

Yleisöä: 148.

Suomen parhaana palkittiin Topias Kärkkäinen.