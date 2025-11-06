Rantasprintin MM: Karppinen ja Naukkarinen knock-out -vaiheeseen
Joel Naukkarinen ja Eeva Karppinen nappasivat kaksikolla paikan rantasprintin MM-kilpailuiden knock-out -vaiheeseen. Suomalaiskaksikko oli toisessa aika-ajossa kolmas. Lauantaina aamupäivällä suomalaisia vastassa on Yhdysvaltain kaksikko Christopher Bak ja Sera Busse.
– Teimme hyvän oman suorituksen tänään. Tänään keskityimme parantamaan muutamaa osa-aluetta ja saimmekin hyvän rytmin soutuun. Nautimme kisaamisesta tänään ja huomenna haasteet jatkuvat, Karppinen sanoi.
Tiia-Maria Rauttola oli naisten yksikössä toisessa aika-ajossa 11:s ja Naukkarinen miesten yksikössä toisessa aika-ajossa 13:s.
– Pikakomennuksella kisoihin. Lyhyt valmistautuminen, hieman häiritsi kisojen täydellistä onnistumista. Lähtökohtiin nähden suoritus oli hyvä. Onneksi myöskään pieni sairastelu EM kisojen jälkeen ei enää haitannut suorittamista. Oma fiilis kisasta oli hyvä ja suorituksessa oli paljon hyvää. Erot ovat pieniä ja pienet virheet valitettavasti välillä on liikaa. Hyvillä mielellä ensi kauteen, sekunnit kääntyvät vielä oikein päin tulevaisuudessa, Rauttola sanoi.
Nuorista Ilona Mäkelä oli toisessa aika-ajossa 12:s.
– En ollut ennen vastaavassa aallokossa soutanut, joten se vähän jännitti mutta oli iso halu parantaa eilistä ja taistella jatkopaikasta. Suoritus oli kokonaisuudessa tosi onnistunut ja pääsin ekaa kertaa surffaamaan aallolla. Jatkopaikka jäi lopulta parin sekunnin päähän, mutta olen tosi tyytyväinen suoritukseen, Mäkelä sanoi.
Kasper Salmi oli poikien yksikössä toisen aika-ajon 19:s ja Salmi sekä Anni Rohila kaksikossa toisen aika-ajon 19:s.
– Nyt on takana ensimmäiset mixin EM- ja MM-kisat. Saimme hyvät suoritukset kummassakin kisarupeamassa ja varsinkin nyt MM-kisoissa otettiin askelia taas eteenpäin. Meillä on kaksi vuotta aikaa soutaa U19-sarjassa, joten uskon, että saamme parannettua yhteissoutua, kunhan saamme lisää harjoituksia alle. Ensimmäiset mix-soudut soudettiin huhtikuun lopussa lumisateisessa Helsingissä ja kausi päätettiin mukavissa aalloissa Turkin MM-kisoissa, Rohila sanoi.
– Ensimmäinen yksikkö timetraili meni vähän voimattomasti. Jännitystä oli ja vene ei ollut täysin haluamissa säädöissä. Kaksikko meni kuitenkin paremmin, vaikka aika ei riittänyt jatkoon. Toisena päivänä keli oli muuttunut aaltoisemmaksi, ja vene saatiin säädettyä kunnolla. Aalloissa pärjäsin paremmin muihin verrattuna ja olen itse tyytyväinen suoritukseeni. Kaksikko meni myös todella hienosti aalloissa, Salmi sanoi.
Tulossivu: 2025 World Rowing Beach Sprint Finals - World Rowing
