Eurojackpotin päävoitto Saksaan
Eurojackpotin perjantain arvonnassa (kierros 45/2025) löytyi yksi täysosuma, jolla 54 miljoonan potti matkasi Saksaan.
Eurojackpotin perjantain arvonnan oikea rivi on 13, 19, 22, 35 ja 40. Tähtinumerot ovat 2 ja 8.
Päävoiton lisäksi arvonnassa löytyi kolme kappaletta 5+1-tuloksia, joilla voitti noin 738 000 euroa. Voitot matkasivat Saksaan, Sloveniaan ja Tsekkiin.
5+0-tuloksia löytyi neljä kappaletta, ja voittosumma kullakin osumalla oli noin 312 000 euroa. Nämä voitot osuivat kaikki Saksaan.
Suurimmat Suomeen osuneet voitot menivät kolmelle 4+2-tulokselle, joilla kullakin voitti 3 744 euroa.
Ensi viikon tiistaina Eurojackpotin päävoittona on 10 miljoonaa euroa.
Perjantai-Jokerin voittorivi on 8 0 9 4 8 0 2. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos. Vaasan Prisma Kotirannan asiakas nappasi rivillään 20 000 euron voiton.
Millin oikea rivi on 11, 17, 18, 20, 37 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 2. Kierroksella ei ollut pelattu täysosumia.
Perjantain Lomatonnin voittorivi on Berliini 77. Lomatonneja voitettiin viisi kappaletta.
