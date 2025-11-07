SDP:n Eveliina Heinäluoma: Ilmastotavoitteesta luopuminen olisi myrkkyä suomalaiselle elinkeinoelämälle

8.11.2025 09:26:48 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

HS:n (7.11.2025) tietojen mukaan perussuomalaiset yrittää saada hallituksen luopumaan Suomen tavoitteesta olla hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitteesta joustaminen olisi myrkkyä suomalaisille yrityksille ja elinkeinoelämälle, sanoo SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

 – Ilmastonmuutoksen torjunta on paitsi oikein ja välttämätöntä, myös mahdollisuus luoda kestävää talouskasvua ja kansallista kilpailuetua. Suomalaisilla yrityksillä on halua ja kykyä investoida vihreään siirtymään ja luoda korkean osaamisen työpaikkoja. Yritykset eivät kuitenkaan uskalla tehdä kalliita investointeja, jos maan hallituksen tahtotila ei ole kristallinkirkas.

 – Toivoisin koko hallituksen ymmärtävän, että ilmastotoimet eivät ole talouskasvun este vaan päinvastoin sen vauhdittaja. Epävarmuus ja poukkoileva politiikka sen sijaan on vihreän kasvun este. Kehotan pääministeripuolue kokoomusta tekemään selväksi, että hallitus ei ole kääntämässä Suomea kohti menneisyyttä vaan pitää kiinni jo sovitusta ilmastotavoitteesta, Heinäluoma vaatii.

Heinäluoma muistuttaa, että ilmastotoimilla on myös suomalaisten tuki. Vuoden 2025 ilmastobarometrissä enemmistö suomalaisista katsoi, että Suomen tulee tehdä riittävästi ilmastotoimia, jotta Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Yli kolme neljästä näki, että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire.

 – Hiilineutraaliustavoitteen lykkääminen olisi täysin väärä viesti ilmastonmuutoksesta huolestuneille suomalaisille, ja omiaan heikentämään jo muutenkin koetuksella olevaa luottamusta tulevaisuuteen, Heinäluoma päättää.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
