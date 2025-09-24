”Jatkuvan kasvatuksen metsäpinta-ala voidaan nopeasti kymmenkertaistaa” – AEFC:n uusi toiminnanjohtaja on Nina Kokkonen
Suomessa jatkuvapeitteisesti hoidettujen metsien määrä voi kasvaa nykyisestä kymmenkertaiseksi jo viidessä vuodessa. Näin arvioi AEFC ry:n uusi toiminnanjohtaja Nina Kokkonen, jonka mukaan muutos edistäisi merkittävällä tavalla Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista. ”Jos jatkuva kasvatus yleistyisi muiden Euroopan edelläkävijämaiden tasolle, ilmastovaikutus olisi jopa kuusi miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa – tuplasti enemmän kuin koko maankäyttösektorin nykyinen vuosittainen ilmastotavoite”, Kokkonen toteaa.
Lehdistötiedote 8.11.2025
Ekologisen metsätalouden asiantuntijaorganisaatio AEFC ry (Association for Ecological Forestry Certification) on nimittänyt Nina Kokkosen toiminnanjohtajakseen. Kokkonen on aiemmin työskennellyt metsä- ja ilmastopolitiikan parissa sekä kansainvälisten sertifiointijärjestelmien kehittämistehtävissä. Kokkosen mukaan Suomen metsissä piilee valtava käyttämätön potentiaali.
”Jatkuvan kasvatuksen metsäpinta-ala voidaan nopeasti kymmenkertaistaa yksin Suomessa, viiden vuoden aikajänteellä. Tämä on maltillinen arvio – kerroin voisi olla paljon suurempikin. Löytyy valtavasti metsiä, joita jo hoidetaan näiden periaatteiden mukaisesti, mutta auditointimenettely on aiemmin puuttunut. AEFC:n kehittämä EverCover-metsäsertifikaatti on kansainvälisesti ensimmäinen, joka asettaa jatkuvapeitteisen kasvatuksen metsänhoidon perustasoksi”, joulukuussa tehtävässään virallisesti aloittava Kokkonen painottaa.
Tällä hetkellä jatkuvapeitteisesti hoidettujen metsien osuus on vain 0,1–0,2 miljoonaa hehtaaria, alle 1 % Suomen talousmetsistä.
”Jos Suomi yltäisi samalle tasolle kuin Euroopan edelläkävijämaat, joissa menetelmä kattaa 22–30 % metsäalasta, tämä vastaisi 4,5–6,1 miljoonaa hehtaaria puuntuotantoon soveltuvasta alasta – jopa 45–60 -kertaista kasvua nykyiseen tilanteeseen verrattuna”, Kokkonen laskee.
Suometsissä suurin potentiaali
Erityisen mielenkiintoisia ovat ojitetut suometsät, joita on Suomessa noin 4–6 miljoonaa hehtaaria.
”Niistä vähintään 1–2 miljoonaa hehtaaria on realistista siirtää jatkuvapeitteisen kasvatuksen piiriin lähivuosina, nykyisessäkin politiikkaympäristössä. Näillä alueilla päästövähennyspotentiaali on erittäin suuri, sillä jatkuvapeitteinen kasvatus vähentää merkittävästi maaperän hiilidioksidipäästöjä ja lisää samalla metsien hiilinielua”, Kokkonen perustelee.
AEFC:n hallituksen puheenjohtaja, ekologiasta väitellyt FT Saija Kuusela, pitää Kokkosen nimitystä ratkaisevana askeleena kohti EverCoverin nopeaa kasvua ja kansainvälistä laajentumista.
”Nina Kokkonen tuo AEFC:hen harvinaisen vahvan yhdistelmän käytännön metsäosaamista mm. puunhankinnasta sekä kestävän kehityksen ja EU-regulaation tahoilta. Ninan johdolla voimme viedä EverCoverin seuraavalle tasolle – niin, että jatkuva kasvatus todella yleistyy ja muuttaa metsätaloutta pysyvästi”, Kuusela toteaa.
Kuuselan mukaan jatkuva kasvatus on ratkaisu, joka palvelee yhtä aikaa ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta, metsänomistajia ja vastuullista teollisuutta.
”EverCover ei ole ketään vastaan, vaan kaikkia varten. Kun metsä säilyy peitteisenä ja uudistuu luontaisesti, se tuottaa tasaista tuloa omistajalle, vähentää päästöjä, suojaa vesistöjä ja tarjoaa laadukasta raaka-ainetta pitkäikäisiin tuotteisiin. Tämä on win–win–win-malli – taloudellisesti, ekologisesti ja yhteiskunnallisesti. EU-komissio on jo ottanut EverCover-sertifiointiin myönteisen kannan, joten Ninalle on hyvät näkymät lähteä parantamaan metsien tilannetta ei vain Suomessa, vaan koko EU:ssa.”
Lisätietoja:
Nina Kokkonen, toiminnanjohtaja, AEFC ry, 050 312 9876, nina.kokkonen@aeforest.org
Saija Kuusela, puheenjohtaja, AEFC ry, 040 132 1667, saija.kuusela@aeforest.org
Mikä AEFC ja EverCover?
AEFC ry (Association for Ecological Forestry Certification) on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka kehittää ja hallinnoi EverCover-sertifiointia. EverCover asettaa jatkuvapeitteisen metsänhoidon sertifioinnin perustasoksi: avohakkuut sallitaan vain erityistapauksissa, vesistöille jätetään 10–20 metrin suojavyöhykkeet, vähintään 10 % metsäalasta jätetään kokonaan käsittelemättä ja korkean suojeluarvon metsät säästetään. Sertifioinnin tavoitteena on yhdistää luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, ilmastonmuutoksen torjunta ja metsien taloudellinen tuotto.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saija KuuselaPuheenjohtajaPuh:+358 40 132 1667saija.kuusela@aeforest.org
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta AEFC ry
”Komission tuki suuri voitto jatkuvalle kasvatukselle” – EverCover-metsäsertifikaatti lanseerattiin, Sirpa Pietikäinen ehdottaa Suomelle johtoroolia24.9.2025 14:30:08 EEST | Tiedote
EU-komissio on ottanut tänään lanseeratun EverCover-metsäsertifikaatin erittäin myönteisesti vastaan. ”Toivotamme sertifikaatin lämpimästi tervetulleeksi, seuraamme sen etenemistä tarkasti ja otamme sen huomioon komission sisäisissä keskusteluissa”, totesi EU-komission metsäasiantuntija Stefanie Schmidt julkistustilaisuudessa Euroopan parlamentissa Brysselissä. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok) ehdottaa Suomelle johtoroolia uuden, jatkuvaa kasvatusta painottavan sertifikaatin nopeassa edistämisessä Euroopassa ja globaalisti.
“Commission support a major victory for continuous cover forestry” – EverCover forest certification launched, Sirpa Pietikäinen calls for Finland to take a leading role24.9.2025 14:30:00 EEST | Tiedote
The European Commission has given a highly positive response to the launch of the EverCover forest certification. “We warmly welcome the certification, will closely follow its progress, and will take it into account in the Commission’s internal discussions,” says Stefanie Schmidt, Policy Officer for Forests at the Commission’s Directorate-General for Environment. MEP Sirpa Pietikäinen (EPP, Finland) is calling for Finland to assume a leadership role in the rapid advancement of the new certification, which is based on continuous cover forestry, both in Europe and globally.
Mediakutsu 24.9. Bryssel/etänä: Metsänhoidon merkittävin uudistus sataan vuoteen – EverCover-sertifikaatin lanseeraus: Euroopan parlamentti23.9.2025 13:42:25 EEST | Kutsu
Metsät ovat Euroopan ilmasto- ja biodiversiteettipolitiikan ytimessä. Vuosikymmenten ajan vallalla olleet metsänhoitomallit ovat kamppailleet taloudellisen tuoton ja ekologisen kestävyyden yhteensovittamisessa. Nyt on käsillä läpimurto.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme