”Jatkuvan kasvatuksen metsäpinta-ala voidaan nopeasti kymmenkertaistaa” – AEFC:n uusi toiminnanjohtaja on Nina Kokkonen

Lehdistötiedote 8.11.2025

Ekologisen metsätalouden asiantuntijaorganisaatio AEFC ry (Association for Ecological Forestry Certification) on nimittänyt Nina Kokkosen toiminnanjohtajakseen. Kokkonen on aiemmin työskennellyt metsä- ja ilmastopolitiikan parissa sekä kansainvälisten sertifiointijärjestelmien kehittämistehtävissä. Kokkosen mukaan Suomen metsissä piilee valtava käyttämätön potentiaali.

”Jatkuvan kasvatuksen metsäpinta-ala voidaan nopeasti kymmenkertaistaa yksin Suomessa, viiden vuoden aikajänteellä. Tämä on maltillinen arvio – kerroin voisi olla paljon suurempikin. Löytyy valtavasti metsiä, joita jo hoidetaan näiden periaatteiden mukaisesti, mutta auditointimenettely on aiemmin puuttunut. AEFC:n kehittämä EverCover-metsäsertifikaatti on kansainvälisesti ensimmäinen, joka asettaa jatkuvapeitteisen kasvatuksen metsänhoidon perustasoksi”, joulukuussa tehtävässään virallisesti aloittava Kokkonen painottaa.

Tällä hetkellä jatkuvapeitteisesti hoidettujen metsien osuus on vain 0,1–0,2 miljoonaa hehtaaria, alle 1 % Suomen talousmetsistä.

”Jos Suomi yltäisi samalle tasolle kuin Euroopan edelläkävijämaat, joissa menetelmä kattaa 22–30 % metsäalasta, tämä vastaisi 4,5–6,1 miljoonaa hehtaaria puuntuotantoon soveltuvasta alasta – jopa 45–60 -kertaista kasvua nykyiseen tilanteeseen verrattuna”, Kokkonen laskee.

Suometsissä suurin potentiaali

Erityisen mielenkiintoisia ovat ojitetut suometsät, joita on Suomessa noin 4–6 miljoonaa hehtaaria.

”Niistä vähintään 1–2 miljoonaa hehtaaria on realistista siirtää jatkuvapeitteisen kasvatuksen piiriin lähivuosina, nykyisessäkin politiikkaympäristössä. Näillä alueilla päästövähennyspotentiaali on erittäin suuri, sillä jatkuvapeitteinen kasvatus vähentää merkittävästi maaperän hiilidioksidipäästöjä ja lisää samalla metsien hiilinielua”, Kokkonen perustelee.

AEFC:n hallituksen puheenjohtaja, ekologiasta väitellyt FT Saija Kuusela, pitää Kokkosen nimitystä ratkaisevana askeleena kohti EverCoverin nopeaa kasvua ja kansainvälistä laajentumista.

”Nina Kokkonen tuo AEFC:hen harvinaisen vahvan yhdistelmän käytännön metsäosaamista mm. puunhankinnasta sekä kestävän kehityksen ja EU-regulaation tahoilta. Ninan johdolla voimme viedä EverCoverin seuraavalle tasolle – niin, että jatkuva kasvatus todella yleistyy ja muuttaa metsätaloutta pysyvästi”, Kuusela toteaa.

Kuuselan mukaan jatkuva kasvatus on ratkaisu, joka palvelee yhtä aikaa ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta, metsänomistajia ja vastuullista teollisuutta.

”EverCover ei ole ketään vastaan, vaan kaikkia varten. Kun metsä säilyy peitteisenä ja uudistuu luontaisesti, se tuottaa tasaista tuloa omistajalle, vähentää päästöjä, suojaa vesistöjä ja tarjoaa laadukasta raaka-ainetta pitkäikäisiin tuotteisiin. Tämä on win–win–win-malli – taloudellisesti, ekologisesti ja yhteiskunnallisesti. EU-komissio on jo ottanut EverCover-sertifiointiin myönteisen kannan, joten Ninalle on hyvät näkymät lähteä parantamaan metsien tilannetta ei vain Suomessa, vaan koko EU:ssa.”

Lisätietoja:

Nina Kokkonen, toiminnanjohtaja, AEFC ry, 050 312 9876, nina.kokkonen@aeforest.org

Saija Kuusela, puheenjohtaja, AEFC ry, 040 132 1667, saija.kuusela@aeforest.org

Mikä AEFC ja EverCover?

AEFC ry (Association for Ecological Forestry Certification) on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka kehittää ja hallinnoi EverCover-sertifiointia. EverCover asettaa jatkuvapeitteisen metsänhoidon sertifioinnin perustasoksi: avohakkuut sallitaan vain erityistapauksissa, vesistöille jätetään 10–20 metrin suojavyöhykkeet, vähintään 10 % metsäalasta jätetään kokonaan käsittelemättä ja korkean suojeluarvon metsät säästetään. Sertifioinnin tavoitteena on yhdistää luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, ilmastonmuutoksen torjunta ja metsien taloudellinen tuotto.