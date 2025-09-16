FCG Finnish Consulting Group

Lahdessa etsittiin ratkaisuja luontopositiivisen ja elinvoimaisen kaupungin tulevaisuuteen – hackathonin voitti innovatiivinen melusaasteen hallintaan keskittyvä idea

10.11.2025 08:44:30 EET | FCG Finnish Consulting Group | Tiedote

Lahdessa järjestettiin 5.–6. marraskuuta hackathon, jossa LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat ratkoivat yhtä kaupungin tulevaisuuden suurista kysymyksistä: miten Lahti voi olla yhtä aikaa luontopositiivinen ja taloudellisesti elinvoimainen.

Hackathonin voitti EchoNest: Idea, joka yhdistää melunhallinnan ja luonnon monimuotoisuuden tukemisen uudella tavalla.
Tapahtuman järjestivät LUT-yliopisto ja FCG Finnish Consulting Group yhdessä Lahden kaupungin kanssa. Kahden päivän aikana opiskelijat eri aloilta kehittivät konkreettisia ratkaisuja, jotka tukevat Lahden tavoitetta olla luontopositiivinen vuoteen 2030 mennessä, samalla vahvistaen kaupungin elinvoimaa, asuinalueiden vetovoimaa ja palveluiden sujuvuutta.

Voittaja EchoNest – älykäs järjestelmä, joka torjuu melusaastetta ja tukee kaupunkiluonnon monimuotoisuutta

Hackathonin voitti EchoNest, idea, joka yhdistää melunhallinnan ja luonnon monimuotoisuuden tukemisen uudella tavalla. Ratkaisussa hyödynnetään aktiivista melunvaimennusteknologiaa: älykkäät kaiuttimet tunnistavat ympäristön äänet ja lähettävät vastataajuuksia neutraloidakseen melua. Samalla järjestelmä tallentaa lintujen ääniä ja sijaintitietoa, ja voi toistaa lajikohtaisia kutsuääniä houkutellakseen lintuja alueelle – näin parannetaan sekä ihmisten että eläinten elinympäristöä.

Voittajaryhmään kuuluivat Praful Sharma (LAB), Irangi Askey (LAB), Muhammad Bilal Rashid (LUT), Alfred Sirbu (LUT) ja Ivett Ezer (LUT). Ryhmän mentorina toimi Martta Liukkonen FCG:ltä.

Tuomaristo kiitti voittajatyötä sen innovatiivisuudesta, vahvasta linkistä luontopositiivisuuteen sekä siitä, että idea on kustannustehokas, skaalattavissa ja pilotointiin soveltuva. Ratkaisu tukee konkreettisesti Lahden tavoitetta vähentää melusaastetta ja edistää luonnon monimuotoisuutta osana kestävää kaupunkikehitystä.

EchoNest on erinomainen esimerkki siitä, miten teknologiaa ja luontotavoitteita voidaan yhdistää käytännön tasolla. Ratkaisu on skaalattavissa ja tarjoaa aidosti uusia näkökulmia siihen, miten kaupunkiympäristö voi olla sekä viihtyisä että luontopositiivinen”, toteaa tuomaristossa ollut FCG:n johtava konsultti Jussi Sallinen.

Ratkaisuja tulevaisuuden kaupunkien haasteisiin

Hackathonin teemat vaihtelivat biodiversiteettiä vahvistavasta kaupunkisuunnittelusta ja tekoälyn hyödyntämisestä päätöksenteossa aina siihen, miten kaupunkilaisia voidaan innostaa luontopositiivisiin arjen valintoihin.

Tapahtuma osoitti, että opiskelijat pystyvät tuomaan raikkaita ja toteuttamiskelpoisia ideoita kaupunkien tulevaisuuden haasteisiin. Lahden kaupungin, FCG:n ja LUT-yliopiston yhteistyö tarjoaa pohjan sille, että parhaat ideat voitaisiin viedä myös käytäntöön.

