Markku Multamäki Kuusakosken uudeksi toimitusjohtajaksi
Kuusakoski Oy on nimittänyt Markku Multamäen toimitusjohtajaksi 10.11.2025 alkaen. Kuusakoski on pohjoisen Euroopan johtava kierrätysalan yritys ja kansainvälinen kiertotalouspioneeri, joka on toiminut alalla jo 111 vuotta.
Kuusakoski Oy:n uutena toimitusjohtajana aloittaa Markku Multamäki, joka tuo mukanaan laajan kokemuksen teollisuudesta ja strategisesta johtamisesta. Hän on työskennellyt aiemmin toimitusjohtajana Lantmännen Agrolla, useissa johtotehtävissä terästeollisuudessa SSAB:lla sekä strategiakonsulttina Boston Consulting Groupissa.
”Olen erittäin innostunut luotsaamaan Kuusakoskea, joka on toimialan suunnannäyttäjä ja vahva kansainvälinen toimija”, sanoo Multamäki. ”Kierrätystoimiala on kiinnostavassa tilanteessa: erityisesti kuparin kysyntä kasvaa energiasiirtymän, teollisuuden ja liikenteen sähköistymisen ja datakeskusten kasvun myötä. Terästeollisuuden suunnitellut investoinnit taas tulevat lisäämään kierrätysteräksen tarvetta.”
Multamäki työskentelee Kuusakosken pääkonttorilla Espoossa ja vastaa konsernin kaikista maayksiköistä tittelillä President and CEO.
Tuomas HaikkaJohtaja, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteetPuh:+358 40 749 4218tuomas.haikka@kuusakoski.com
Kuusakoski Oy
Kuusakoski on pohjoisen Euroopan johtava kierrätyspalveluja tarjoava yritys. Yhtiön visiona on olla asiakkaiden valittu kumppani kierrätyspalveluissa ja liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämisessä. Kuusakosken vahvuus perustuu materiaalien, kierrätyksen ja ympäristöteknologian osaamiseen. Yhtiön suurin vaikutus globaaliin ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön tulee vältetyistä päästöistä kierrätystuotteiden korvatessa neitseellisiä materiaaleja. Tästä positiivisesta vaikutuksesta huolimatta yhtiö on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen saada oma toiminta hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, ja koko arvoketju hiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä. Kuusakoski Group Oy:n liikevaihto vuonna 2024 oli 646,7 M€ ja se työllisti keskimäärin 1 742 henkilöä. Yritys on perustettu vuonna 1914. Lue lisää osoitteesta kuusakoski.com
