Oulun yliopistollisen sairaalan verkkosivut ovat uudistuneet
Uudistuksen tavoitteena on, että sivujen käyttäjät löytävät etsimänsä tiedot entistä sujuvammin.
Oulun yliopistollisen sairaalan verkkosivut osoitteessa oys.fi ovat uudistuneet. Uudistunut sivusto palvelee niin sairaalan asiakkaita kuin muitakin sidosryhmiä. Sivustolta löytyvät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon palvelut ja tietoa Suomen pohjoisimman yliopistollisen sairaalan toiminnasta.
Uudistuksen myötä sivujen rakenne ja visuaalinen ilme ovat uudistuneet, ja tavoitteena on, että sivujen käyttäjät löytävät etsimänsä tiedot entistä sujuvammin. Sivusto on myös yhdenmukaisempi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pohde.fi-sivuston kanssa.
Kehittäminen jatkuu
Yksi uudistuksen tavoitteista on mahdollistaa tietojen tuominen sivuille kansallisesta palvelutietovarannosta. Palvelutietovaranto on Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä järjestelmä, johon julkiset toimijat kuvaavat palvelunsa ja niihin liittyvät asiointikanavat asiakaslähtöisesti. Pohteella järjestelmää käytetään juuri verkkosivutietojen ylläpidossa - esimerkiksi osastojen ja poliklinikoiden aukioloaika- ja yhteystiedot ovat järjestelmän kautta helpommin ylläpidettävissä. Toimintamalli on jo käytössä pohde.fi-sivustolla, ja laajenee nyt myös OYSin sivujen puolelle.
Verkkosivujen kehittäminen jatkuu myös julkaisun jälkeen. Sivuston käyttäjiltä toivotaankin kehittämisen tueksi palautetta, jota voi jättää sivuilta löytyvän palautelomakkeen kautta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Miia TurpeinenOYS yliopistosairaalan johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 152 2655miia.turpeinen@pohde.fi
Mirka LohvaProjektipäällikköPuh:050 569 8665mirka.lohva@pohde.fi
Laura PaloheimoViestintäjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 703 1154laura.paloheimo@pohde.fi
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
