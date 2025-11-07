Apteekkareiden tulot voivat näyttää suurilta - todellisuudessa yhä useamman apteekkarin talous on tiukilla

Uusista apteekkareista kolmannes kertoo, että tulot pienenivät sen jälkeen, kun he siirtyivät työntekijästä apteekkiyrittäjäksi. Tiedot käyvät ilmi Apteekkariliiton jäsenkyselystä, johon vastasi loka-marraskuussa 375 apteekkaria, eli noin 60 prosenttia Suomen apteekkareista.

Verotiedoissa näkyvä summa ei ole apteekkarin palkka. Apteekkari on toiminimiyrittäjä, jonka henkilökohtainen tulo muodostuu niistä yksityisotoista, joita hän nostaa apteekistaan. Nämä vastaavat käytännössä palkansaajan nettopalkkaa, sillä veroja ja muita maksuja ei niistä enää vähennetä.

Osa apteekkareista pärjää hyvin, mutta huoli tulevasta kasvaa

Hieman yli puolet apteekkareista kertoi nostaneensa viime vuonna yksityisottoina 60 000 euroa tai enemmän, viidennes yli 120 000 euroa.

– Apteekkisektori on viime vuosina polarisoitunut voimakkaasti. Osalla apteekeista talous on ollut vielä vakaalla pohjalla, mutta toisessa ääripäässä on kasvava joukko apteekkeja, joiden talous on jo kriisiytynyt, kertoo Apteekkariliiton puheenjohtaja Risto Holma.

Kyselyn tulokset osoittavat, että apteekkareiden taloudellinen asema on hyvin kaksijakoinen.

Apteekkien taloutta ovat 2000-luvulla heikentäneet toimialaan kohdistuneet leikkaukset, kustannusten nousu ja yleisesti käytettyjen reseptilääkkeiden hintojen pitkään jatkunut lasku.

Apteekkien tulevaisuuden näkymiä heikentää edelleen hallituksen esittämä, parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva noin 36 miljoonan euron lääketaksaleikkaus reseptilääkkeisiin. Osalla apteekeista myös apteekkivero kiristyy.

Yrittäjyyden alkuvaihe usein taloudellisesti tiukka

Moni tuore apteekkari kertoo joutuneensa turvautumaan puolisonsa tuloihin tai aiempiin säästöihin elääkseen.

Lähes 40 prosenttia vastaajista kertoo, että henkilökohtaiset tulot ovat pienentyneet viimeisen viiden vuoden aikana. Myös osa kokeneemmista apteekkareista kertoo joutuneensa käyttämään aiemmin kertynyttä varallisuuttaan toimeentulonsa turvaamiseksi.

– Toki on niin, että yrittäjän alkutaipaleella voi olla taloudellisesti tiukkaa, mutta vuosien kuluessa tilanne useimmiten kohentuu. Nyt ollaan kuitenkin uudessa tilanteessa, kun hallituksen apteekkileikkaukset tulevat voimaan ja iskevät koko toimialaan, Holma sanoo.

FAKTA | Apteekkarin tulot ja verotus

Suomessa kaikki apteekit Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen apteekkeja lukuun ottamatta ovat toiminimiyrityksiä, jonka vuoksi apteekkari ja apteekki verotetaan yhtenä kokonaisuutena. Tämän takia apteekkarin tulot näyttävät median tulolistauksissa suuremmilta kuin ne todellisuudessa ovat.

Veropäivänä julkisuudessa näkyvä apteekkarin tulo kuvaa siis koko apteekin yritystoiminnan tulosta, ei vain apteekkarin henkilökohtaisia tuloja.

Toiminimiyrittäjänä apteekkari ei voi maksaa itselleen palkkaa tai osinkoja, kuten oy-yrittäjä. Apteekkari saa henkilökohtaisen tulonsa apteekistaan ns. yksityisottoina.

Apteekkari ei voi jättää liiketoiminnan tulosta apteekkiyritykseen, vaan apteekin tulos verotetaan vuosittain kokonaisuudessaan.

Apteekkari maksaa apteekkia varten ottamansa yrityslainan jo verotetusta tuloksesta toisin kuin oy-yrittäjä.

Noin 40 prosentilla apteekkareista on apteekkitoiminimen lisäksi apteekin yhteydessä toimiva osakeyhtiö, jonka kautta voi myydä ei-lääkkeellisiä tuotteita. Enemmistöllä apteekkareista osakeyhtiötä ei kuitenkaan ole.





