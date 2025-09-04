Viesti ry: Olemme pettyneitä ministeriöiden viestinnän keskittämispäätökseen
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on päättänyt ministeriöiden viestinnän keskittämisestä valtioneuvoston kanslian alle. Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry on päätökseen hyvin pettynyt. Viesti ry katsoo päätöksen uhkaavan kansalaisten ja median tiedonsaantia sekä demokratian toimintaedellytyksiä.
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on päättänyt ministeriöiden viestinnän keskittämisestä valtioneuvoston kanslian alle. Päätös tehtiin perjantaina 7.11.2025.
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry on päätökseen hyvin pettynyt. Viesti ry katsoo päätöksen uhkaavan kansalaisten ja median tiedonsaantia sekä demokratian toimintaedellytyksiä.
– Päätöksen seurauksista ovat varoittaneet ministeriöt itse, media, tutkijat, ammattiliitot, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sekä viestintäjärjestöt ja kaikesta huolimatta tämä runnottiin läpi huolia kuulematta. Myös 3,4 miljoonan euron säästöt ovat melko mitättömät valtion budjetissa, ja riskit uudistuksessa ovat kuitenkin suuret, sanoo Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo.
Keskeistä jatkossakin olisi Revon mukaan säilyttää viestintävalta ministeriöissä.
– Johtaminen on viestintää ja ministeriöiden strateginen johtaminen edellyttää kunnon viestinnän resursseja. Viestinnän johtaminen puolestaan kuuluu viestinnän ammattilaisille – se ei onnistu ammattimaisesti, jos sitä yrittää hoitaa muun työn ohessa.
Hyvät viestinnän resurssit ministeriöissä ovat Revon mukaan myös keskeinen osa kriisiviestintää.
– Parasta kriisiviestintää on jatkuva ennakoiminen, päivittäinen substanssia ja lainvalmistelua lähellä oleminen sekä ministeriöiden oma, avoin viestintä. Suunnitelmissa on kuitenkin ollut keskittää kriisiviestintä valtioneuvoston kansliaan, josta sitten haetaan apuja tarpeen tullen. Viestinnän ammattilaiset eivät kuitenkaan ole pelinappuloita, joita siirretään paikasta toiseen tarpeen mukaan.
Asenteet valtionhallinnon viestintää kohtaan herättävät huolta
Repo on myös huolissaan päättäjien tämän hetkisestä asenteesta viestintään. Mediassa on ruodittu pääministeri Petteri Orpon toiveita siitä, että hallituksen päätöksistä viestittäisiin positiivisemmin. Myös sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson ympärillä on liikkunut kohu, jonka mukaan hän on kehottanut rivivirkamiehiä olemaan antamatta haastatteluita.
– Julkisuuslaki velvoittaa viranomaisia ja virkamiehiä toimimaan avoimesti. Hallintolaki velvoittaa virkamiehiä kommunikoimaan, ei vain hallinnoimaan. Haastattelujen antaminen, proaktiivinen viestintä, tiedottaminen ja kysymyksiin vastaaminen ovat osoitus avoimuusperiaatteen toteutumisesta. Myös hallituksen päätöksistä voi tiedottaa positiivisella kärjellä – kunhan faktat ovat kunnossa ja luvut oikein. Tärkeintä tässä tilanteessa olisi korjata nyt syntynyt luottamusvaje päättäjiä ja valtionhallintoa kohtaan. Parhaiten tämän pystyy korjaamaan - milläpä muullakaan, kuin avoimella viestinnällä.
Lisätietoja:
Siina Repo
toiminnanjohtaja
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry
040 485 0008
siina.repo@viesti.fi
Yhteyshenkilöt
Siina RepoViesti ryPuh:040485 0008siina.repo@viesti.fi
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry on akavalainen ammattijärjestö viestijöille. Viestiltä saat turvaa työelämään, vahvistusta viestinnän osaamiseen sekä viestijöiden verkoston. Jäseneksemme ovat tervetulleita kaikki viestinnän nykyiset ja tulevat ammattilaiset – opiskelijat, asiantuntijat ja johtajat.
