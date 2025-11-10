MTV:n sisällöt tavoittivat lokakuussa yli 80 % suomalaisista – uutis- ja ajankohtaissisällöt kiinnostavat osana monipuolista ohjelmistoa
Suomen johtavan kaupallisen tv- ja suoratoistopalveluyhtiön MTV:n sisältöjen parissa vietettiin lokakuussa aikaa lähes 5,5 tuntia viikossa. Kaikkiaan MTV:n sisällöt tavoittivat lokakuussa MTV Katsomossa ja tv-kanavilla yli 4,7 miljoonaa suomalaista.
Lokakuussa MTV:n monipuolisen ohjelmiston parissa vietettiin aikaa sekä MTV Katsomossa että tv-kanavilla: MTV Katsomo tavoitti lähes kaksi miljoonaa suomalaista – 28 % enemmän kuin edellisvuoden lokakuussa. MTV3-, MTV Sub- ja MTV Ava -kanavien tavoittavuus pysyi vahvana – kanavat tavoittivat 4,5 miljoonaa suomalaista (83 %). MTV:n ennestään vahva kaupallinen katseluosuus nousi syyskuusta ja oli lokakuussa lyömätön:
“Panostamme MTV:llä parhaillaan MTV Katsomon kehittämiseen, mutta sen rinnalla meille on tärkeää, että vahva asemamme kaupallisten kanavien keskuudessa säilyy vastaisuudessakin. Katselu syntyy kiinnostavista sisällöistä, joten monipuolisesta sisältökokonaisuudesta kiinni pitäminen on toimintamme ytimessä. Julkistimme viime viikolla ensi kevään ohjelmiston, joka tarjoaa katsojille luotettavia uutis- ja ajankohtaisohjelmia, isoja viihteen ilmiöohjelmia ja Suomen suosituinta urheilua”, summaa MTV:n sisällöistä, kanavista ja MTV Katsomosta vastaava johtaja Iina Eloranta.
MTV:n uutiset ovat ottaneet osuutta tv-katselussa
MTV Uutiset ja MTV:n ajankohtaisohjelmat tavoittivat lokakuussa 3,8 miljoonaa suomalaista – päivittäin 1,5 miljoonaa suomalaista. Kymmenen uutisten keskikatsojamäärä oli keskimäärin puoli miljoonaa ja Seitsemän uutisten 480 000. Parhaimmillaan keskikatsojamäärät nousivat yli 600 000. Lokakuussa Kymmenen uutisten katseluosuus oli lähes 40 % ja Seitsemän uutisten 42 %.
Vahvimmassa kasvussa MTV:n uutis- ja ajankohtaisohjelmatarjonnasta oli viikonlopun Huomenta Suomi: sen keskikatsojamäärä on noussut viime lokakuusta 14 % ja katseluosuus kuusi prosenttiyksikköä – lokakuussa ohjelman katseluosuus oli 38 %. Huomenta Suomi tavoitti lokakuussa 2,1 miljoonaa katsojaa.
“Aiomme panostaa jatkossa uutis- ja ajankohtaisohjelmistomme kehittämiseen. Pohjoismaiden ensimmäinen kaupallinen aamutelevisio-ohjelma, Huomenta Suomi, on entistäkin tärkeämpi osa suomalaisten aamuja. Tulemmekin alkuvuodesta pidentämään ohjelman lähetysaikaa arkiaamuissa kahdella tunnilla – katsojat saavat nauttia mielenkiintoisista vieraista, arjen aiheista sekä uutiskatsauksista aina puoleen päivään saakka. Ja kevätkaudella yhden juontajan sijaan lähetystä tekee kaksi, joten luvassa on entistä enemmän tuttuja kasvoja aamun ja aamupäivän seuraksi”, kertoo MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen.
