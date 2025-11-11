MTV:n sarjauutuus Petos alkaa su 30.11. – kotimaisen rikosdraaman versiointioikeudet myyty Yhdysvaltoihin
Petos on kahden eri maailman törmäyksestä kertova jännittävä rikostarina, jossa tunteet lyövät kapuloita täydellisen rikoksen rattaisiin. Mikko Kuparisen ohjaamaa sarjaa tähdittävät Daniel Virtanen, Marketta Tikkanen, Pihla Maalismaa, Karim Rapatti, Elias Gould ja Janne Saarinen.
MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla 30.11. ensi-iltansa saavassa rikossarjassa Petos, reilu parikymppinen lähiön kasvatti Riku (Daniel Virtanen) soluttautuu Helsingin rikkaan eliitin ystäväpiiriin. Todellisuudessa Riku ei etsi uusia ystäviä, hän on täällä kostamassa. Mutta Riku ei odottanut nauttivansa uudesta, varakkaasta ja huolettomasta elämäntyylistään näin paljon – tai rakastuvansa.
Riku aloittaa salasuhteen varatun Lindan (Marketta Tikkanen) kanssa ja nauttii suuresti uudesta elämästään, vaikka joutuukin valehtelemaan olevansa itsekin rikkaasta perheestä ja asuneensa pitkään ulkomailla. Samaan aikaan Rikun vanhat ystävät ja velkojat lähiöstä kyllästyvät rahoittamaan tämän leveää elämää vaatien Rikulta rahaa ja tuloksia. Riku tietää, että hänen kulissinsa voi kaatua minä tahansa päivänä – mutta ehkä sen päivän ei tarvitse olla vielä tänään?
Kahdeksanosaista sarjaa tähdittävät tuoreet ja lahjakkaat näyttelijäkasvot. Virtasen ja Tikkasen lisäksi sarjan keskeisissä rooleissa nähdään Pihla Maalismaa, Karim Rapatti, Elias Gould ja Janne Saarinen.
Petoksen konseptin on kehittänyt käsikirjoituksestakin vastaava Mikko Pöllä, joka on myös muun muassa Helppo elämä ja White Wall -sarjojen käsikirjoittaja. Ohjaus on Mikko Kuparisen (Kansan vihollinen) käsialaa, sarjan on tuottanut Saara Kankaanpää (Kansan vihollinen, Musta valo) ja vastaavina tuottajina toimivat Roope Lehtinen (Kansan vihollinen, Helppo elämä) ja Hannu Kalliolahti (Kansan vihollinen, Rare Exports).
“Petoksessa heikkojen lähtökohtien maailma törmää varakkaaseen eliittiin määrätietoisen nuoren miehen muodossa. Oikeassa elämässä nuo todellisuudet ja niitä edustavat ihmiset harvemmin kohtaavat, ja siksi on niin mielenkiintoista kirjoittaa draamaa aiheesta. Lopulta kuitenkin kaikki päähenkilömme, varallisuudesta ja perhetaustasta riippumatta, yrittävät vain rimpuilla kohti onnellista, aikuista ja itsenäistä elämää”, kuvaa Mikko Pöllä.
Kotimainen huippusarja kiinnostaa myös kansainvälisesti. Sarjan esitysoikeudet on myyty jo esimerkiksi Iso-Britanniaan ja Australiaan. Lisäksi sarjan uudelleenfilmatisointioikeudet on myyty Yhdysvaltoihin Tomorrow Studiosille, joka on tuottanut useita kansainvälisiä hittisarjoja, kuten tv-sarja Snowpiercerin.
"Petos on vahvasti kirjoitettua ja tunteisiin menevää kotimaista draamaa, jolla on selkeä kansainvälinen potentiaali. On hienoa nähdä, miten tuoreet toisen polven tekijät tekevät sarjassa todella vahvat roolit. Teemat ovat universaaleja – kaikki voivat samaistua rakkauteen, menetykseen tai haluun kuulua joukkoon. MTV:n keskiössä on kotimaisen yleisön palveleminen suomalaiseen mielenmaisemaan osuvalla ja puhuttelevalla draamalla, mutta sen ohella haluamme myös kansainvälistää tekemistämme. Suomalainen AV-osaaminen on huipputasoa, ja kielimuurien murruttua suomalaisilla tarinoilla on nyt todellinen mahdollisuus tavoittaa yleisöjä ympäri maailmaa", kertoo MTV:n draamatuotantojen hankinnasta vastaava Janne Vakio.
Katso esimakua sarjasta tästä.
JAKSOT 1-3:
Jakso 1: Ruma Porsche
MTV Katsomo+ -tilauksella 30.11.
Maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla 30.11.
Lähiön kasvatti Riku soluttautuu Helsingin rikkaiden piireihin kostaakseen, mutta ihastuminen uhkaa sekoittaa hänen suunnitelmansa.
Jakso 2: Puoliksi tehty
MTV Katsomo+ -tilauksella 30.11.
Maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla 7.12.
Rikun kaksoisrooli käy yhä tukalammaksi ja hän joutuu valitsemaan: uskollisuus veljelle ja Nannalle vai mahdollisuus rakkauteen ja parempaan elämään.
Jakso 3: Hyviä kysymyksiä
MTV Katsomo+ -tilauksella 30.11.
Maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla 14.12.
Riku tekee ratkaisun, joka muuttaa kidnappauksen suunnan – ja vaarantaa hänen asemansa kaikilla rintamilla. Kun salaisuudet alkavat paljastua, Riku joutuu kohtaamaan menneisyytensä ja sen vaaralliset seuraukset.
Petos su 30.11. klo 21 alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.
MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan kauden kaikki kahdeksan jaksoa kerralla.
Ohjelman MTV:lle tuottaa Fire Monkey.
