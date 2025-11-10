Pia Lohikoski valittiin vasemmistoliiton eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtajaksi
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on valinnut 2. varapuheenjohtajakseen kansanedustaja Pia Lohikosken. Lohikoski, 48, on toisen kauden kansanedustaja Keravalta.
– Käynnissä on kokoomuksen ja perusuomalaisten ennennäkemätön hyökkäys työntekijöitä ja hyvinvointivaltiota kohtaan. On minulle kunnia ja myös velvollisuus olla mukana tekemässä kaikkeni, että hallituksen aikeita saadaan pysäytettyä, Lohikoski sanoo.
– Tänä syksynä ajankohtaisia hallituksen hankkeita ovat esimerkiksi irtisanomista helpottava potkulaki sekä kaikkein köyhimmiltä vievä toimeentulotuen leikkaus. Vasemmistoliitto on näissäkin kysymyksissä työntekijän ja pienituloisen puolella.
Lohikoski toimi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän 1. ja 2. varapuheenjohtajana myös edellisellä eduskuntakaudella.
Eduskuntaryhmän toisen varapuheenjohtajan paikka vapautui marraskuussa kansanedustaja Laura Meriluodon jäätyä perhevapaalle.
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajana toimii jatkossakin kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen ja 1. varapuheenjohtajana kansanedustaja Timo Furuholm.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
