SB COP30 -raportti: Ilmastotavoitteiden täyttäminen vaatii vihreää vetyä ja synteettisiä polttoaineita

Jotta kansainvälisen energiajärjestön IEA:n vuoden 2050 nettonollapäästöskenaario voidaan saavuttaa, vihreän vedyn ja synteettisten polttoaineiden kaltaisten uusiutuvien polttoaineiden käytön täytyy yli kymmenkertaistua vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2050 tähtäävät tavoitteet on mahdollista täyttää, mutta se edellyttää toimia hallituksilta, yrityksiltä ja teknologian kehittäjiltä.

Näin kertoo Sustainable Business (SB) COP30 -työryhmän tuore energiasiirtymää käsittelevä raportti, joka on julkaistu YK:n COP-ilmastonmuutoskokouksen alla. Kokous alkoi Brasilian Belémissä maanantaina 10.11.2025.

P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit kuuluu SB COP30 -työryhmään ja on osallistunut energiasiirtymäraportin päästöttömiä polttoaineita koskevan osuuden valmisteluun.

Puhtaan polttoainesiirtymän suurin hidaste on hinta – asia on kuitenkin ratkaistavissa

”Vaikka vähähiilistyminen ja energiasiirtymä etenevät, ihmiskunta on edelleen myöhässä pyrkiessämme rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen ja saavuttamaan nettonollahiilipäästöt vuoteen 2050 mennessä”, Herkko Plit toteaa.

Energiaan liittyvät kokonaishiilidioksidipäästöt lisääntyivät 0,8 prosentilla vuonna 2024 saavuttaen kaikkien aikojen ennätystason. Yrityksillä on kuitenkin mahdollisuus vähentää näitä päästöjä 30–40 prosentilla jo vuoteen 2030 mennessä toimenpiteillä, jotka liittyvät kolmeen teemaan: energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja päästöttömiin polttoaineisiin.

Yksi raportin havainnoista on, että vihreän vedyn ja synteettisten polttoaineiden kaltaisten uusiutuvien polttoaineiden käytön tulee yli kymmenkertaistua vuoteen 2030 mennessä, jotta IEA:n vuoden 2050 nettonollapäästöskenaario voidaan saavuttaa.

Keskeinen hidaste tavoitteen etenemiselle on hinta: vihreä vety, uudenlaiset biopolttoaineet sekä synteettiset polttoaineet voivat maksaa merkittävästi enemmän kuin keskimääräiset fossiiliset polttoaineet.

”Puhtaiden polttoaineiden alan kehitystä vauhditetaan, jos hallitukset ottavat käyttöön kysynnän ja tarjonnan mekanismeja tasoittaakseen hintaeroa fossiilisiin verrattuna. Julkishallinnon täytyy myös tukea innovaatioita ja toimitusketjujen kehitystä, vahvistaa vastuullisuusvaatimuksia ja poistaa muita käyttöönottoon liittyviä hidasteita”, Plit luettelee.

Hintaeron tasoittaminen vaatii politiikan sektoreilta mandaatteja, rahallisia kannustimia, standardeja ja hiilen hinnoittelua. ”Kaikki nämä toimenpiteet ovat ratkaisevan tärkeitä, kun edistämme uusiutuvien polttoaineiden käyttöönottoa ja kiihdytämme siirtymäämme vähähiiliseen talouteen”, Plit taustoittaa.

Tällä hetkellä synteettisten polttoaineiden käytön kasvu rajoittuu suurimmilta osin Euroopan unioniin. Eurooppalainen sääntely edellyttää, että lentoliikenteen polttoaineesta 1,2 prosentin täytyy olla uusiutuvaa polttoainetta ei-biologisesta lähteestä vuonna 2030. Muiden liikennemuotojen polttoaineille vaatimus on 1 prosentti. Meriliikenteen FuelEU Maritime -päästötavoitteiden odotetaan niidenkin osaltaan lisäävän synteettisten polttoaineiden, etenkin synteettisen metanolin kysyntää.

”Teollisuus on valmis päästövähennyksiin, ja nyt tarvitaan myös valtioiden vahvaa sitoutumista. Jotta täytämme sovitut ilmastotavoitteet, vähähiilisten teknologioiden kehittymistä täytyy tukea rahoituksen ja politiikan mekanismeilla. Siten saamme maksimoitua energiasiirtymän nopeuden kustannustehokkaalla tavalla”, Plit päättää.

Lue koko Energy Transition -raportti SB COP30 -työryhmän verkkosivuilta.