Johnny Knigan kevään 2026 kirjat on julkistettu

13.11.2025 13:00:00 EET | Johnny Kniga | Tiedote

Tulevan kevään kirjakattaus pitää sisällään mm. faktaa ja fiktiota Korean niemimaalta sekä hätkähdyttäviä tositarinoita huolella pystytettyjen kulissien takaa. Johnny Kniga tuo Suomeen myös aivan uuden romantiikan alagenren: biker romancen. Tutustu katalogiin täällä.

Rouva Shim, palkkamurhaaja on korealainen kirjallinen tapaus, joka julkaistaan kansainvälisesti yli 20 kielellä. Mustan huumorin ja kierojen tarinalinjojen taitajan, Kang Jiyoungin romaanin suomentaa suoraan koreasta Taru Salminen. Käännettyyn kaunokirjallisuuteen tuo uusia tuulia myös etenkin Yhdysvalloissa suosittu biker romance -genre. Scarlett Colen Iron Outlaws MC -sarjan avaava Salatut synnit lienee kesän 2026 kuumin kielletty lukunautinto.  

Kotimaisen kaunokirjallisuuden uutuuksiin kuuluvat muun muassa elokuvaohjaajana tunnetun Peter Lindholmin esikoisromaani Irti ja Tuomo Pirttimaan Lyijykausi – Salametsästäjän elämä. Pirttimaa kertoo elämäkerrallisessa romaanissa salametsästyksestä vankilassa istuneen eräkirjailija Unto Ekin (1934–2019) tarinan. Harri Virtasen ajankohtaisessa Tuhon ystävät -trillerissä suomalaisen peliyhtiön uutta menestyspeliä käytetään sodankäynnin välineenä. 

Eve Jaakkolan Poikani on ammuttu on koskettava tietokirja suomalaisen ihmisoikeusaktivistin murhasta ja äidin surusta ja oikeustaistelusta. Jaakkola on sosiaali- ja rikosseuraamusalan ammattilainen, joka on työskennellyt esimerkiksi Vilppulan vankilan johtajana. Tietokirjojen puolella ilmestyy myös muun muassa Perttu Könösen ja Janne Huuskosen suositun muistelmateoksen jatko-osa Syyttäjä II.

Kaikkiin Johnny Knigan tammi–kesäkuussa 2026 ilmestyviin kirjoihin pääset tutustumaan katalogissamme.

