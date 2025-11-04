Johnny Knigan kevään 2026 kirjat on julkistettu

Johnny Knigan syksyn 2025 kirjat on julkistettu 15.4.2025 14:00:00 EEST | Tiedote

Tietokirjauutuuksissa pääsemme seuraamaan mm. erikoissyyttäjä Perttu Könösen työtä ja saamme uusia näkökulmia Venäjään ennen ja nyt. Selviytymistarinansa jakavat traagisen lapsuuden elänyt Demi Moore ja huume- ja vankilakierteen katkaissut Ella Tobin. Johnny Kniga tuo kirjasyksyyn myös romantiikkaa, hyvää musiikkia ja kiehtovaa paikallishistoriaa.