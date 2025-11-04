Johnny Knigan kevään 2026 kirjat on julkistettu
Tulevan kevään kirjakattaus pitää sisällään mm. faktaa ja fiktiota Korean niemimaalta sekä hätkähdyttäviä tositarinoita huolella pystytettyjen kulissien takaa. Johnny Kniga tuo Suomeen myös aivan uuden romantiikan alagenren: biker romancen. Tutustu katalogiin täällä.
Rouva Shim, palkkamurhaaja on korealainen kirjallinen tapaus, joka julkaistaan kansainvälisesti yli 20 kielellä. Mustan huumorin ja kierojen tarinalinjojen taitajan, Kang Jiyoungin romaanin suomentaa suoraan koreasta Taru Salminen. Käännettyyn kaunokirjallisuuteen tuo uusia tuulia myös etenkin Yhdysvalloissa suosittu biker romance -genre. Scarlett Colen Iron Outlaws MC -sarjan avaava Salatut synnit lienee kesän 2026 kuumin kielletty lukunautinto.
Kotimaisen kaunokirjallisuuden uutuuksiin kuuluvat muun muassa elokuvaohjaajana tunnetun Peter Lindholmin esikoisromaani Irti ja Tuomo Pirttimaan Lyijykausi – Salametsästäjän elämä. Pirttimaa kertoo elämäkerrallisessa romaanissa salametsästyksestä vankilassa istuneen eräkirjailija Unto Ekin (1934–2019) tarinan. Harri Virtasen ajankohtaisessa Tuhon ystävät -trillerissä suomalaisen peliyhtiön uutta menestyspeliä käytetään sodankäynnin välineenä.
Eve Jaakkolan Poikani on ammuttu on koskettava tietokirja suomalaisen ihmisoikeusaktivistin murhasta ja äidin surusta ja oikeustaistelusta. Jaakkola on sosiaali- ja rikosseuraamusalan ammattilainen, joka on työskennellyt esimerkiksi Vilppulan vankilan johtajana. Tietokirjojen puolella ilmestyy myös muun muassa Perttu Könösen ja Janne Huuskosen suositun muistelmateoksen jatko-osa Syyttäjä II.
Kaikkiin Johnny Knigan tammi–kesäkuussa 2026 ilmestyviin kirjoihin pääset tutustumaan katalogissamme.
- Haastattelupyynnöt ja tarkemmat tiedustelut: Liisa Aalto, liisa.aalto@wsoy.fi, p. 050 473 3377
- Arvostelukappaleet: tiedotus@wsoy.fi
- Painokelpoiset kansi- ja kirjailijakuvat: https://www.johnnykniga.fi/medialle/kuvapankki
Mia Jussinniemen kirjoittama Ella Tobin – Amfetamiinikauppias on tietokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokas 20254.11.2025 11:35:00 EET | Tiedote
Ella Tobin - Amfetamiinikauppias on poikkeuksellinen elämäntarina Suomen huumepiirien hierarkian huipulle nousseesta naisesta, joka onnistui katkaisemaan päihde-, rikos- ja vankilakierteen.
Kuin veljet -kirjan tekijöille tiedonjulkistamisen valtionpalkinto 202513.6.2025 10:10:00 EEST | Tiedote
Toimittaja Anne Kantolalle, toimittaja Jecaterina Mantsiselle ja luovan työn ammattilaiselle Omos ”Opa” Okohille on myönnetty tiedonjulkistamisen valtionpalkinto teoksesta Kuin veljet - Totuus Suomen katujengeistä. Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie jakoi palkinnot tänään 13.6. yhteensä kahdeksalle taholle.
Johnny Knigan syksyn 2025 kirjat on julkistettu15.4.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Tietokirjauutuuksissa pääsemme seuraamaan mm. erikoissyyttäjä Perttu Könösen työtä ja saamme uusia näkökulmia Venäjään ennen ja nyt. Selviytymistarinansa jakavat traagisen lapsuuden elänyt Demi Moore ja huume- ja vankilakierteen katkaissut Ella Tobin. Johnny Kniga tuo kirjasyksyyn myös romantiikkaa, hyvää musiikkia ja kiehtovaa paikallishistoriaa.
Johnny Knigan kevään 2025 kirjat on julkistettu13.11.2024 14:00:00 EET | Tiedote
Johnny Knigan uusissa tietoteoksissa käsitellään mm. catfish-huijausta, uupumuksen syitä ja seurauksia ja suomalaista metallimusiikkia. Tutustumme Yoko Onoon, ufoihin uskoviin ja sankareihin Sunny Car Centerin takana. Kotimaisia esikoisromaaneja ovat Valaistunut tappaja ja Lana Del Reyn mekko.
Johnny Knigan syksyn 2024 kirjat on julkistettu16.4.2024 14:00:00 EEST | Tiedote
Tulevan syksyn elämäkertoihin kuuluvat mm. Lisa Marie Presleyn, Palefacen ja kuningatar Elisabet II:n hovissa palvelleen suomalaissisäkön tarinat. Perehdymme myös katujengi-ilmiöön Suomessa ja päädymme Venetsian kujille 1500-luvulla eläneen kurtisaanin jäljissä. Jo Nesbøn ja Niina Revon romaaneissa läheiset kääntyvät toisiaan vastaan. Tietokirjallisuus Viime vuonna menehtyneen Lisa Marie Presleyn postuumi muistelmateos ilmestyy kansainvälisenä julkaisupäivänä lokakuussa. Kirja koostuu Presleyn kertomuksista, joita hänen tyttärensä Riley Keough on täydentänyt omien muistojensa pohjalta. Syvästi liikuttava teos on paitsi kaunis kuvaus äidin ja tyttären suhteesta myös intiimi katsaus koko Elvis Presleyn perheeseen. Maire – Hänen Majesteettinsa palveluksessa kertoo Maire Lankisesta, joka lähti 1960-luvulla Englantiin piikomaan, ja päätyi kuningatar Elisabet II:n hoviin ainoaksi ulkomaalaiseksi sisäköksi. Lankinen on tehnyt kirjan yhdessä poikansa Nazzareno Sifon kanssa. Miska Rantasen Pale
