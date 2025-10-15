Drooneja, vaurastumista ja huippuromaaneja – Docendon kevään 2026 kustannusohjelma on nyt julkaistu
Uusia avauksia, tuttuja henkilöitä ja ajankohtaisia aiheita. Tutustu koko luetteloon tiedotteen linkistä ja tilaa mediavedos tiedotus@docendo.fi.
Kaunokirjallisuuden uudet sarjanavaukset
”Outi Hongiston pitäisi olla dekkaritähti” – Kirjoja hyllystäni, Kai Hirvasnoro
Hylätyt lapset aloittaa Outi Hongiston uuden, Espooseen sijoittuvan Halmeenkivi-sarjan, jonka pääosissa ovat poliisikouluun pyrkivä Tuukka ja tämän neurokirjolla oleva, tietoverkoissa vaivatta sukkuloiva veli Miikka Halmeenkivi.
Teppo Hovin jännittävä ja koukuttava rikosromaani Enkelit jotka katosivat osoittaa, kuinka ammattirikollisuus hyödyntää globaaleja kriisejä ja uhkakuvia.
Anna-Maija Naakka kuljettaa lukijan vauhdikkaalle ja romanttiselle reitille kohti Lapin hiihtokeskuksia. Sydän ladulla -teoksessa seurataan kadonneen olympiahiihtäjän etsintöjä ja se aloittaa kolmen siskon suhdekiemuroista kertovan Pohjoisen kutsumat -sarjan.
Tanskan kirjallisuuden kärkinimi Sissel-Jo Gazanin teos Yksi pisara avaa paitsi DNA-tutkimuksen erityispiirteitä myös sitä, kuinka syvän ja kohtalokkaan jäljen henkirikos jättää uhrin läheisiin.
Värikkäät henkilökuvat
Anna-Liisa Hämäläisen teos Riitta Nelimarkka – Hiekanjyvässä kallio kertoo tinkimättömän taiteilijan kasvutarinan. Munkkiniemeläisen perheen monilahjakkaasta lapsesta kasvoi omaperäinen taiteilija, jolle vapaus, perhe ja rakkaus ovat tärkeintä.
”Mää olen elänyt laulaakseni ja laulanut elääkseni.” – Pate Mustajärvi
Pate Mustajärvi on mies, jonka jokainen suomalainen tietää tai saattaa jopa väittää tuntevansa. Julkisen roolin takaa löytyy kuitenkin ihminen, jonka persoonaa, elettyä elämää, kokemuksia, toiveita ja pettymyksiä Mustajärven ja Tina Finnin teos Testamenttini avaa uudella tavalla. Paten tarina Popedan ratissa päättyi Ratinaan syksyllä 2023. Paulin tarina Pate Mustajärvenä kuitenkin jatkui.
Dingo, Hurriganes, J. Karjalainen, Hector, Irwin ja Ultra Bra – heitä kaikkia yhdistää Danu ”Danu” Tigerstedtin osuus hittien syntymiseen. Tigerstedtin ja Teemu Potapoffin teos Danu – Suomalaisen musiikin kultasormi kertoo, kuinka kaikki tämä syntyi ja mitä kulissien takana tapahtui.
Välttämätöntä tietoa yhteiskunnasta ja tulevaisuudesta
Venäjän perinnettä vallata alueita ja muokata miehittämänsä alueet omaksi kuvakseen avaa David Lewisin kirja Venäjä miehittäjänä – Väkivaltainen alistaja Ukrainassa. Lewis on aiheen kansainvälinen asiantuntija, jonka teos kuvaa kylmäävästi, kuinka Venäjän pyrkimyksiä ajetaan niin taloudellisesti, poliittisesti kuin väkivalloin.
Sodankäynnin tulevaisuus on täällä – entinen ”Puolustusvoimien Q”, Jyri Kosola valottaa kansantajuisesti koneistuvan sodan merkitystä ja kehityskulkua teoksessaan Koneiden sota – Droonien läpimurto ja vallankumous. Teos pureutuu paitsi nykyhetkeen myös tulevaisuuden lennokkiteknologiaan sekä sen vaikutuksiin koko yhteiskunnassa.
Konkreettiset opit omien vaurastumishaaveiden toteuttamiseen ja sudenkuoppien välttämiseen paljastetaan Martin Paasin ja Ville Kormilaisen teoksessa Salattu totuus vaurastumisesta. Paasi hyödyntää epäsovinnaisessa vaurastumiskirjassa paitsi omaa ammattitaitoaan myös omia kokemuksia ja virheitään.
Tutustu myös näihin ja moniin muihin teoksiin:
Aino Leppänen: Kunnes parkinson meidät erotti
Liisa Stenberg: Ainoat lapset
Hélène Gullberg: Kokelas
Sean Hepburn Ferrer ja Wendy Holden: Audrey – Elämä läheltä
Juha Torvinen ja Harri Hinkka: Aika Normaalia – Juhlaversio
Toni Hakala ja Tapani Bagge: Sinä kuolet huomenna
Ohto Manninen: Suomi, Neuvostoliitto ja kylmä sota
Iiro Seppänen: Pelot jotka kohtasin
Vesa Nevalainen ja Satu Kaski: Osui ja upposi – Miksi asiat menevät tunteisiin ja mitä niille voi tehdä?
Jouni Laaksonen: Päiväretkeilijän Suomi – Ahvenanmaalta Nurmekseen
Tutustu koko kirjaluetteloomme täältä: https://issuu.com/kirja/docs/docendo_kevat_2026
Lisätietoja ja mediavedospyynnöt: tiedotus@docendo.fi
Annika Back
Viestintäpäällikkö
Docendo
Docendo
Docendo
Piippukatu 7 A 7
40100 JYVÄSKYLÄ
https://docendo.fi
Me rakastamme hyviä kirjoja sekä aitoja tarinoita. Maineemme perustuu korkeatasoisiin sekä kiinnostaviin teoksiin, joiden tekijöinä ovat parhaat kirjailijat ja asiantuntijat. Docendo kuuluu Werner Söderström Osakeyhtiöön.
