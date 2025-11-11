KPY kirkastaa strategiaansa: kolme sijoitussalkkua luovat liike-elämänvoimaa
Osuuskunta KPY:n tehtävänä on luoda omistajilleen arvoa ja edistää yhteiskunnan elinvoimaisuutta rakentamalla Suomeen liike-elämänvoimaa, eli vahvistamalla kotimaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä, kasvua ja uusiutumista. KPY:n tavoitteena on kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa arvoa ja mahdollistaa pysyvää liike-elämänvoimaa suomalaisiin kasvaviin yrityksiin.
Tätä strategista tavoitetta KPY toteuttaa sijoittamalla kolmeen sijoitussalkkuun: infrastruktuuri, private equity ja tasesijoitukset. Kaikissa salkuissa tyypillinen sijoituksen koko vaihtelee muutamista miljoonista euroista muutamaan kymmeneen miljoonaan euroon.
”Tästä eteenpäin emme enää puhu erillisistä, mutta toisiaan täydentävistä Momentum- ja Nova-strategioista, vaan meillä on yksi strategia, jota toteutamme sijoitussalkkujen kautta. Kyseessä ei ole strategiamuutos, vaan taustalla on eteneminen strategiamme toteuttamisessa sekä halu kertoa strategiastamme entistä selkeämmin ja ymmärrettävämmin”, KPY:n toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen taustoittaa.
Infrastruktuurisalkussa KPY on tällä hetkellä kiinnostunut esimerkiksi infraan kytkeytyvistä yrityksistä, energia-, akku- ja verkkoprojekteista ja yritysten toimintaympäristöistä. Sijoituksilla haetaan vakaata kassavirtaa, joka mahdollistaa vakaan osuuskoron KPY:n omistajille. Sijoituksia tehdään tasesijoituksina, mutta tulevaisuudessa toimintaa kehitetään rahastojen suuntaan. KPY:n tytäryhtiö Novapolis on keskeinen osa infrastruktuurisalkkua.
Private equity –salkun sijoitukset toteutetaan pääomasijoitusyhtiö Sentican kautta, jonka KPY on hankkimassa omistukseensa. Sijoitukset keskittyvät ensisijaisesti kotimaisiin keskisuuriin ja kasvuhaluisiin yrityksiin, joilla on todennettu liiketoimintamalli. Tavoitteena on pitkän aikavälin arvonnousu, joka realisoituu pääasiassa irtautumisten yhteydessä. Rahastorakenne tuo KPY:n sijoituksiin hajautusta sekä tulovirtaa mahdollisina tuottopalkkioina ja Sentican saamina hallinnointipalkkioina. Tulevaisuudessa myös muut rahastot ovat mahdollisia.
Tasesijoitukset-salkussa ovat KPY:n nykyiset portfolioyhtiöt Epical, Gebwell, Osuma Henkilöstöpalvelut, Tietokeskus ja Voimatel. KPY:n tavoitteena on kehittää näitä yhtiöitä, kasvattaa niiden arvoa ja sen jälkeen irtautua niistä hallitusti. KPY säilyttää mahdollisuuden tehdä uusia tasesijoituksia, kunnes Sentica-järjestely on vahvistunut. Tulevaisuudessa KPY sijoittaa taseestaan Sentican hallinnoimiin rahastoihin. Tasesijoituksilla haetaan tuottoja sekä arvonnousun että kassavirran kautta. Irtautumisista on tavoitteena jakaa omistajille lisäosuuskorkoa.
KPY voi toimia eri salkuissa sekä vähemmistö- että enemmistöomistajana.
”Sekä vähemmistö- että enemmistöomistajana haemme niin sanottua liidisijoittajan roolia ja aktiivista omistajuutta. Yritysten johdon kehittäminen ja tukeminen, verkostojen vahvistaminen, sekä tiivis yhteistyö yritysten muiden omistajien kanssa ovat meille keskeisiä keinoja mahdollistaa sijoituskohteiden kasvu, kehitys ja arvonnousu kaikissa sijoitussalkuissamme. Tähtäämme siihen, että tämä heijastuu tulevaisuudessa omistajillemme sekä osuuden arvon että osuuskoron positiivisena kehityksenä”, Lehikoinen kertoo.
Taustoitus:
KPY selvitti alkusyksyn aikana kokemuksia KPY:n sijoittajaviestinnästä. Tulosten perusteella sijoittajaviestintää pidetään ajantasaisena ja raportointia selkeänä. KPY:n omistajat kuitenkin toivovat, että KPY kirkastaa viestintäänsä strategiaansa liittyen. Momentum- ja Nova-strategiat ovat monelle vieraita ja ne koetaan epäselviksi.
Luonteva hetki strategiaan liittyvän viestinnän selkeyttämiselle syntyi, kun KPY kertoi aiemmin tänään pääomasijoitusyhtiö Sentican hankkimisesta. Tähän saakka osuuskunta on toteuttanut strategiaansa suorilla sijoituksilla portfolioyhtiöihinsä. Sentica-yritysjärjestely on strategisesti harkittu jatko tälle työlle ja mahdollistaa laajemman vaikuttavuuden rahastotoiminnan kautta. Lue lisää yritysjärjestelystä.
Anssi LehikoinenToimitusjohtajaOsuuskunta KPYPuh:050 328 2648anssi.lehikoinen@kpy.fi
Yli 140-vuotias KPY on arvopohjainen osuuskunta, jonka omistaa noin 19 000 osuudenomistajan muodostama yhteisö.
KPY:n tehtävänä on luoda omistajilleen arvoa ja edistää yhteiskunnan elinvoimaisuutta rakentamalla Suomeen liike-elämänvoimaa, eli vahvistamalla kotimaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä, kasvua ja uusiutumista. KPY:n tavoitteena on kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa arvoa ja mahdollistaa pysyvää liike-elämänvoimaa suomalaisiin kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin. Tätä strategista tavoitetta KPY toteuttaa infrastruktuuri-, private equity- ja tasesijoituksillaan.
