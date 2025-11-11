Sijoittaja 2025 tuo sijoittamisen huippunimet Messukeskukseen
Sijoittaja 2025 kokoaa sijoittamisen asiantuntijat ja ajankohtaiset teemat Helsingin Messukeskukseen keskiviikkona 26. marraskuuta. Tapahtuma tarjoaa sijoittajille ja taloudesta kiinnostuneille ainutlaatuisen tilaisuuden kuulla markkinoiden näkymistä, tavata yrityksiä ja saada käytännön vinkkejä oman talouden hallintaan.
Ohjelma on julkaistu – päivän aikana lavalla nähdään muun muassa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajia, analyytikoita ja sijoittamisen huippuasiantuntijoita.
https://kumppanisisallot.fi/kauppalehti/sijoittaja-2025/sijoittaja-2025-ohjelma/.
Viisi ajankohtaista nostoa ohjelmasta:
- Geopolitiikan murros ja sijoittajan strategiat
Nordic West Officen toimitusjohtaja Charly Salonius‑Pasternak avaa, miten geopoliittiset jännitteet ja turvallisuuspolitiikan muutokset vaikuttavat markkinoihin. Kun maailmankartta elää, sijoittajan on löydettävä turvasatamia ja uusia kasvumarkkinoita – tämä puheenvuoro tarjoaa siihen näkökulmat.
- Krypto ja uudet sijoitusluokat
Virtunen perustaja Christopher Kock kertoo, miksi krypto‑ETP:t ovat nousseet valtavirtaan ja mitä sijoittajan pitää tietää sääntelystä ja markkinakehityksestä. Kryptot kiinnostavat erityisesti nuoria ja rohkeita allokoijia, ja tämä sessio näyttää, miten trendi muuttuu strategiaksi.
- Vihreä siirtymä ja sähköistyminen
Kempowerin toimitusjohtaja Bhasker Kaushal pureutuu älykkääseen pikalataukseen ja päästövähennyksiin – teema, joka ohjaa teollisuuden investointeja ja luo uusia mahdollisuuksia sijoittajille energiamurroksessa. Jos vastuullisuus ja kasvu kiinnostavat, tämä on ohjelman ytimessä.
- Pörssin suunta ja IPO‑ikkuna
Kauppalehden Markkinaraati sekä paneelit pörssitulokkaiden toimitusjohtajien kanssa kertovat, mitä Helsingin pörssissä tapahtuu ja milloin IPO‑ikkuna avautuu. Tämä on tilaisuus niille, jotka etsivät seuraavia listautujia ja haluavat ymmärtää markkinasykliä syvemmin.
- Naisten sijoitusilmiö ja yhteisöt
Pia‑Maria Nickström avaa, miten Mimmit sijoittaa -yhteisö on tuonut kymmeniä tuhansia uusia sijoittajia markkinaan. Yhteisöllisyys ja vaikuttajailmiöt ovat sijoittamisen kasvava trendi – tämä puheenvuoro inspiroi sekä uusia että kokeneita sijoittajia.
Tapahtuma on loppuunmyyty näytteilleasettajien osalta, ja mukana on laaja joukko pankkeja, varainhoitajia ja sijoittajapalveluita tarjoavia yrityksiä. Messukeskuksen tiloihin rakentuu inspiroiva kohtaamispaikka, jossa kävijät voivat keskustella asiantuntijoiden kanssa ja löytää uusia sijoitusideoita.
Sijoittaja 2025 järjestetään yhteistyössä Kauppalehden ja Arvopaperin kanssa.
Käytännön tiedot:
- Aika: ke 26.11.2025 klo 9.00–19.15, Afterwork Cafe Solossa klo 20.30 asti
- Paikka: Messukeskus, Hallit 1 & 2, Messuaukio 1, Helsinki
- Ohjelma ja ilmoittautuminen: sijoittaja.messukeskus.com
Messukeskus – kohtaamisia, jotka vaikuttavat.
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
