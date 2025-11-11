Sijoittaja 2025 tuo sijoittamisen huippunimet Messukeskukseen

Ohjelma on julkaistu – päivän aikana lavalla nähdään muun muassa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajia, analyytikoita ja sijoittamisen huippuasiantuntijoita.

Viisi ajankohtaista nostoa ohjelmasta:

Geopolitiikan murros ja sijoittajan strategiat

Nordic West Officen toimitusjohtaja Charly Salonius‑Pasternak avaa, miten geopoliittiset jännitteet ja turvallisuuspolitiikan muutokset vaikuttavat markkinoihin. Kun maailmankartta elää, sijoittajan on löydettävä turvasatamia ja uusia kasvumarkkinoita – tämä puheenvuoro tarjoaa siihen näkökulmat.

Krypto ja uudet sijoitusluokat

Virtunen perustaja Christopher Kock kertoo, miksi krypto‑ETP:t ovat nousseet valtavirtaan ja mitä sijoittajan pitää tietää sääntelystä ja markkinakehityksestä. Kryptot kiinnostavat erityisesti nuoria ja rohkeita allokoijia, ja tämä sessio näyttää, miten trendi muuttuu strategiaksi.

Vihreä siirtymä ja sähköistyminen

Kempowerin toimitusjohtaja Bhasker Kaushal pureutuu älykkääseen pikalataukseen ja päästövähennyksiin – teema, joka ohjaa teollisuuden investointeja ja luo uusia mahdollisuuksia sijoittajille energiamurroksessa. Jos vastuullisuus ja kasvu kiinnostavat, tämä on ohjelman ytimessä.

Pörssin suunta ja IPO‑ikkuna

Kauppalehden Markkinaraati sekä paneelit pörssitulokkaiden toimitusjohtajien kanssa kertovat, mitä Helsingin pörssissä tapahtuu ja milloin IPO‑ikkuna avautuu. Tämä on tilaisuus niille, jotka etsivät seuraavia listautujia ja haluavat ymmärtää markkinasykliä syvemmin.

Naisten sijoitusilmiö ja yhteisöt

Pia‑Maria Nickström avaa, miten Mimmit sijoittaa -yhteisö on tuonut kymmeniä tuhansia uusia sijoittajia markkinaan. Yhteisöllisyys ja vaikuttajailmiöt ovat sijoittamisen kasvava trendi – tämä puheenvuoro inspiroi sekä uusia että kokeneita sijoittajia.

Tapahtuma on loppuunmyyty näytteilleasettajien osalta, ja mukana on laaja joukko pankkeja, varainhoitajia ja sijoittajapalveluita tarjoavia yrityksiä. Messukeskuksen tiloihin rakentuu inspiroiva kohtaamispaikka, jossa kävijät voivat keskustella asiantuntijoiden kanssa ja löytää uusia sijoitusideoita.

Sijoittaja 2025 järjestetään yhteistyössä Kauppalehden ja Arvopaperin kanssa.

Käytännön tiedot:

Aika: ke 26.11.2025 klo 9.00–19.15, Afterwork Cafe Solossa klo 20.30 asti

ke 26.11.2025 klo 9.00–19.15, Afterwork Cafe Solossa klo 20.30 asti Paikka: Messukeskus, Hallit 1 & 2, Messuaukio 1, Helsinki

Messukeskus, Hallit 1 & 2, Messuaukio 1, Helsinki Ohjelma ja ilmoittautuminen: sijoittaja.messukeskus.com

Lisätietoja medialle:

Tihana Biga-Laatikainen, projektipäällikkö, viestintä Alma Media, puh. + 358 40 960 22796

Satu Papadopoulos, liiketoimintapäällikkö, Suomen Messut Oyj, puh. +358 50 540 3670



