Lappset lanseeraa uuden Prime-malliston

Yhdistämällä perinteiset pohjoismaiset muotoiluarvot leikkisyyteen ja iloon, rovaniemeläinen perheyritys on luonut muotokielen, joka tekee Prime-mallistosta samaan aikaan maanläheisen ja innostavan.

Prime-mallisto nostaa myös inklusiivisen käyttäjäkokemuksen täysin uudelle tasolle. Prime tuo leikkikentille inklusiivisuusluokitukset – luotu yhteistyössä Suomen Paralympiakomitean kanssa – ja kutsuu jokaisen lapsen, kyvyistä ja haasteista huolimatta, liikkumaan ja löytämään leikin riemun.

”Me uskomme vahvasti, että leikki kuuluu kaikille. Aito inklusiivisuus lähtee suunnittelusta. Innovatiivisen muotoilun avulla leikistä voi tulla rajatonta”, toteaa Lappsetin toimitusjohtaja Arto Lahtela.

Samalla Prime-mallisto vahvistaa Lappsetin sitoutumista kestävään kehitykseen. Uusi lippulaivamallisto käyttää paikallisesti hankittua mäntyä sekä sähköä uusiutuvista lähteistä – ja Lappsetin säntillinen elinkaariajattelu varmistaa, että tuleville sukupolville jää kevyt hiilijalanjälki. Jokaisen uuden Prime-tuotteen hiilijalanjälki on laskettu ja saatavilla läpinäkyvästi.

Prime vakuuttaa myös räätälöitävyydellään: uusi mallisto perustuu älykkääseen modulaarisuuteen. Tämä tarkoittaa, että kustomoituja ja kustannustehokkaita ratkaisuja voidaan tarjota ihan jokaiselle leikkipaikalle, niin suurelle kuin pienellekin.

”Inklusiivisuudesta ja huippuluokan designosaamisesta kestävään kehitykseen ja modulaarisuuteen: me olemme ottaneet tärkeitä kehitysloikkia monilla alueilla, jotka ovat meille sydämenasia. Prime on taitavan ja intohimoisen Lappset-tiimimme kovan työn huipentuma, ja olemme erittäin ylpeitä voidessamme nyt esitellä sen maailmalle”, toteaa Arto Lahtela.