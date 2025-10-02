Lappset lanseeraa uuden Prime-malliston
Lappset lanseeraa uuden leikkivälinemallistonsa, Primen, marraskuussa 2025. Prime-mallisto perustuu Lappsetin Playful Nordic™ -muotoiluun, jossa toiminnallisuus, leikki ja muoto yhdistyvät uudella tavalla.
Yhdistämällä perinteiset pohjoismaiset muotoiluarvot leikkisyyteen ja iloon, rovaniemeläinen perheyritys on luonut muotokielen, joka tekee Prime-mallistosta samaan aikaan maanläheisen ja innostavan.
Prime-mallisto nostaa myös inklusiivisen käyttäjäkokemuksen täysin uudelle tasolle. Prime tuo leikkikentille inklusiivisuusluokitukset – luotu yhteistyössä Suomen Paralympiakomitean kanssa – ja kutsuu jokaisen lapsen, kyvyistä ja haasteista huolimatta, liikkumaan ja löytämään leikin riemun.
”Me uskomme vahvasti, että leikki kuuluu kaikille. Aito inklusiivisuus lähtee suunnittelusta. Innovatiivisen muotoilun avulla leikistä voi tulla rajatonta”, toteaa Lappsetin toimitusjohtaja Arto Lahtela.
Samalla Prime-mallisto vahvistaa Lappsetin sitoutumista kestävään kehitykseen. Uusi lippulaivamallisto käyttää paikallisesti hankittua mäntyä sekä sähköä uusiutuvista lähteistä – ja Lappsetin säntillinen elinkaariajattelu varmistaa, että tuleville sukupolville jää kevyt hiilijalanjälki. Jokaisen uuden Prime-tuotteen hiilijalanjälki on laskettu ja saatavilla läpinäkyvästi.
Prime vakuuttaa myös räätälöitävyydellään: uusi mallisto perustuu älykkääseen modulaarisuuteen. Tämä tarkoittaa, että kustomoituja ja kustannustehokkaita ratkaisuja voidaan tarjota ihan jokaiselle leikkipaikalle, niin suurelle kuin pienellekin.
”Inklusiivisuudesta ja huippuluokan designosaamisesta kestävään kehitykseen ja modulaarisuuteen: me olemme ottaneet tärkeitä kehitysloikkia monilla alueilla, jotka ovat meille sydämenasia. Prime on taitavan ja intohimoisen Lappset-tiimimme kovan työn huipentuma, ja olemme erittäin ylpeitä voidessamme nyt esitellä sen maailmalle”, toteaa Arto Lahtela.
Arto Lahtela, Toimitusjohtaja
Eveliina Salmivuori
Markkinointi ja viestintä
Tietoja julkaisijasta
Lappset Group Oy on yli 50 vuoden ajan omistautunut leikin ja liikkumisen edistämiseen. Rovaniemeläinen perheyritys suunnittelee ja valmistaa innovatiivisia, inklusiivisia ja kestäviä leikki- ja liikuntapaikkavälineitä, teemapuistoja sekä puisto- ja kadunkalusteita. Lappset työllistää lähes 400 eri alojen asiantuntijaa seitsemässä eri maassa. Tuotantoa yrityksellä on Suomessa, Virossa ja Alankomaissa, ja sen kansainvälinen jakeluverkosto ulottuu yli 60 maahan.
