Suomen Lääketieteen Säätiö

Tervetuloa mediawebinaariin: Esittelyssä neljä kiehtovaa lääketieteen tutkimusprojektia

11.11.2025 12:19:34 EET | Suomen Lääketieteen Säätiö | Kutsu

Suomen Lääketieteen Säätiön webinaarissa 26.11. neljä tuoretta apurahansaajaa kertoo tutkimuksestaan. Luvassa on myös katsaus lääketieteen ja sen rahoituksen nykytilaan.

Säätiö jakaa vuosittain apurahoja yli 2 miljoonaa euroa. Kuva: Unsplash

Minkälaisia tauteja puutiaiset välittävät Suomessa? Miten lantionpohjan laskeumia voidaan hoitaa? Entä mitkä tekijät lisäävät lapsuusajan lihavuuden riskiä, ja miten uniapnea vaikuttaa aivojen pulsaatioihin?

Muun muassa näihin teemoihin perehtyvät tutkijat, jotka ovat saaneet Suomen Lääketieteen Säätiöltä vuoden 2025 haussa apurahan. Tervetuloa kuulemaan kiehtovista projekteista lisää säätiön mediawebinaariin keskiviikkona 26.11. klo 13–14.30.

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Tilaisuuden aluksi säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Katriina Aalto-Setälä valottaa lyhyesti lääketieteellisen tutkimuksen tilannetta Suomessa. Sen jälkeen neljä apurahansaajaa esittelee omia tutkimuksiaan, ja median edustajilla on mahdollisuus esittää heille kysymyksiä.

Tilaisuus on tarkoitettu tiede- ja terveysaiheista kiinnostuneille toimittajille. Mukaan voi ilmoittautua säätiön verkkosivuilla 24.11. mennessä.

Kaikki säätiön apurahansaajat julkistetaan webinaaria edeltävällä viikolla. Suomen Lääketieteen Säätiö jakaa vuosittain yli 2 miljoonaa euroa rahoitusta etenkin uransa alkuvaiheessa oleville nuorille lääkäritutkijoille.

Avainsanat

lääketiedetutkimusapurahatwebinaari

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Lääketieteen Säätiö tukee lääketieteellistä tutkimusta ja koulutusta kaikilla lääketieteen aloilla. Säätiö myöntää vuosittain apurahoja yli kaksi miljoonaa euroa noin 150 tutkijalle. Tuen kohteena ovat erityisesti nuoret tutkijat. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim perusti säätiön vuonna 1960.

