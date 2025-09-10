Honkapuron tuleva sähköasema vauhdittaa wpd:n Junnunmäen tuulivoimahanketta
Kantaverkkoyhtiö Fingrid parantaa Itä-Suomen kantaverkkoa ja on ostanut tontin Honkapuron sähköasemaa varten. Sen tavoitteena on parantaa Kuopion alueen käyttövarmuutta, vahvistaa sähkökapasiteettia sekä mahdollistaa alueelle suunniteltujen hankkeiden, kuten wpd Suomen Junnunmäen tuulivoimahankkeen, tuleva liittymäpiste.
Junnunmäen tuulivoimahankkeen sähkönsiirron suunnitelmana on ollut liittää tuulivoimalat hankealueen sisäisen sähköaseman kautta valtakunnan verkkoon ilmajohdolla joko Alapitkän sähköasemalle Lapinlahdella tai tulevalle Honkapuron sähköasemalle Kuopiossa. Wpd:n hankekehityspäällikkö Riikka Hietala iloitseekin Fingridin konkreettisesta askeleesta kohti Kuopion Honkapuroa.
- Sähkönsiirron eri vaihtoehdot ovat ymmärrettävästi herättäneet paikallisissa huolta, ja lähtökohtaisesti mekin wpd:llä toivoimme Junnunmäen hankkeelle liittymäpistettä juuri Honkapuroon. Nyt kun sähköaseman sijainti on varmistunut ja se on todennäköinen liittymäpisteemme, voimme suunnitella hankeemme eteläistä sähkönsiirtoa konkreettisemmin eteenpäin, Hietala kiteyttää.
Pohjois-Savon ELY-keskuksen julkaisemassa 5.9.2025 annetussa hankkeen perustellussa päätelmässä todettiin, että kokonaisuutena hankkeen YVA-selostus täyttää laadullisesti lain ja asetuksen sisältövaatimukset. Selostuksessa annetuissa palautteissa otettiin kuitenkin laajasti kantaa sähkönsiirron eri vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuteen, mihin myös yhteysviranomainen totesi etelään suuntautuvan sähkösiirtovaihtoehdon olevan kahdesta suositeltavampi.
Junnunmäen hanke etenee seuraavaksi ensi vuonna kaavaehdotusvaiheeseen, minkä jälkeen haetaan tuulivoimaloiden rakentamiseen tarvittavat luvat. Mikäli hanke etenee ongelmitta, voimajohdon rakentaminen voi alkaa tämän jälkeen aikaisintaan vuonna 2028.
Yhteyshenkilöt
Sari Krappewpd SuomiPuh:+358405620040s.krappe@wpd.fi
Riikka Hietalawpd Suomi OyPuh:040 199 0965r.hietala@wpd.fi
Linkit
wpd Suomi Oy
Wpd Suomi Oy (entinen wpd Finland Oy) kuuluu kansainväliseen wpd-konserniin, joka on erikoistunut tuuli- ja aurinkovoiman kehittämiseen. Kehitystyön lisäksi hallitsemme hankkeen rakentamisen, sen jatkuvan huollon ja ylläpidon, ja varmistamme näin hankkeemme laadun ja tehokkuuden koko sen elinkaaren ajan.
