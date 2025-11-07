Luontaisterveys-lehti täyttää 40 vuotta – hyvinvoinnin sanansaattaja juhlii perinteitä ja uudistumista

Lehden tarina alkoi Juho Vainion säätiön TEE-lehdestä, joka välitti tietoa luonnonmukaisesta ravinnosta, liikunnasta ja terveistä elämäntavoista. Karprint Oy toimi muutaman vuoden TEE-lehden kustantajana. Sen jälkeen Karprint Oy perusti oman alan lehden, nykyiseltä nimeltään Luontaisterveys-lehden, jonka ensimmäinen numero ilmestyi Luontaisterveys-nimisenä vuonna 1993.

Nykyisin Karprint Oy:n kustantama Luontaisterveys tavoittaa kymmeniä tuhansia lukijoita. Vuonna 2026 Luontaisterveys-lehdestä ilmestyy kymmenen numeroa, joista kaksi on kaksoisnumeroita. Lehden juhlavuoteen sisältyy uusia avauksia, muun muassa uudistuva verkkolehti ja monikanavaiset sisällöt.

"Luontaisterveys on lehti jokaisen suomalaisen hyvinvoinnin tueksi. Nyt ja tulevaisuudessa itsehoidon merkitys kasvaa, kun ihmiset haluavat entistä vahvemmin vaikuttaa omiin valintoihinsa ja hyvinvointiinsa. Lehti tarjoaa tietoa, inspiraatiota ja tukea tähän muutokseen," sanoo päätoimittaja Reetta Ahola.

Lehti yhdistää perinteisen ja modernin näkökulman: koululääketieteen ja luontaislääketieteen vuoropuhelun nähdään olevan tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Samalla Luontaisterveys pitää esillä luontoarvoja, kestävää kehitystä ja kotimaisen luonnon kunnioittamista, jotka ovat olleet sen kantavia teemoja koko neljän vuosikymmenen ajan.

"Luontaisterveys-lehti on kulkenut suomalaisen hyvinvointikulttuurin rinnalla ja sen kehityksen peilinä. Se on merkittävä kanava myös terveystuotealan yrityksille ja alan toimijoille kertoa trendeistä, toiminnastaan ja arvoistaan. On tärkeää, että tällainen riippumaton, laadukas media jatkaa työtään vahvana myös tulevaisuudessa," toteaa toiminnanjohtaja Mika Rönkkö, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitosta.

Luontaisterveys nostaa esiin teemoja, jotka puhuttelevat laajasti suomalaisia: kehon, mielen ja sielun hyvinvointi, luonnon antimien hyödyntäminen, retkeily, puutarhanhoito, marjastus, ruoanlaitto ja käsillä tekemisen ilo.

Juhlavuoden aikana lehden toimitus haluaa myös vahvistaa yhteistyötä muun muassa terveyskaupan ja terveystuotealan toimijoiden kanssa.

Luontaisterveys-lehti

Julkaisija: Karprint Oy