Yle juhlii sataa vuottaan monipuolisesti – tutustu juhlaohjelmistoon

Yle Pressistä saat lisätietoa ja kuvia ohjelmista sekä pääset katselemaan sisältöjä ennakkoon lähempänä ohjelman julkaisuajankohtaa.

Yle täyttää pyöreät 100 vuotta 9.9.2026 ja juhlavuoden teemana on yhteiset hetket. Juhlinnan keskiössä ovat ihmiset ja yhteenkuuluvuuden tunne. Yle 100 -bussi on aloittanut matkansa ympäri maakuntia jo tämän vuoden puolella, ja keväällä Yle Teema keräsi suomalaisten toive-elokuvia, joista sata nähdään juhlavuoden aikana.

Juhlavuosi tulee huipentumaan syyskuussa 2026 kaikille yhteiseen syntymäpäiväviikonloppuun, josta kerrotaan myöhemmin lisää.



Tutustu Yle 100 -juhlavuoden sisältöihin tässä artikkelissa.

100 kotimaista toive-elokuvaa Yle Teemalla 1.1. alkaen. Ville Mennander / Yle

100 toive-elokuvaa

1.1.2026 alkaen Yle Areena ja Yle Teema



Ylen juhlavuonna 2026 Yle Teemalla ja Yle Areenassa nähdään sata suomalaisten toivomaa kotimaista elokuvaa sadan vuoden ajalta. Katsojat ovat toivoneet elokuvia lahjaksi itselleen ja toisilleen, ja näistä toiveista on koottu koko vuoden kestävä sarja. Tämä on kaikkien aikojen suurin katsojien kuratoima ohjelmakokonaisuus Ylellä.



Merkityksellisiä elokuvamuistoja ja toiveita tuli tuhansia. Toiveita toteutetaan elokuvahistorian jokaiselta vuosikymmeneltä tähän päivään asti, joukossa niin Juurakon Hulda, Pitkä kuuma kesä, Hytti nro 6 kuin Niskavuoren Hetakin.

Katsojien toiveisiin liittyvät tarinat ovat tärkeä osa kokonaisuutta. "Hänet sai nukkumaan hyvin bileiden jälkeen, kun soitti Leif Wagerin Romanssia", kertoo Kirsi, joka halusi lähettää elokuvan Katariina ja Munkkiniemen kreivi (1943) lahjaksi ystävälleen Kaisalle. Ja Jussi haluaa antaa elokuvan Ohjus (2023) lahjaksi äidilleen, "joka muistaa tapahtuman, mutta ei ole nähnyt leffaa”.

Elokuvia esitetään Teemalla joka viikko läpi vuoden. Uudenvuoden leffoina nähdään perinteiset komisario Palmut. Niitä sekä monia muita toive-elokuvia voi katsoa Areenassa jo tammikuun ensimmäisenä päivänä. Tervetuloa viettämään suomalaisen elokuvan juhlaa yhdessä Ylen kanssa!

Joonas Nordman juontaa Olipa kerran televisio -sarjaa. Intervisio / Yle

Olipa kerran televisio

5.1. Yle Areena, 8.1. alkaen Yle TV1, 12.1. alkaen Yle TV2

Olipa kerran televisio vie katsojat ainutlaatuiselle aikamatkalle suomalaisiin olohuoneisiin ja paljastaa, kuinka televisio mullisti koko Suomen. Kuusiosainen dokumenttisarja kertoo, miten tv on muuttanut arkemme, ajattelumme ja tunteemme – ja kuinka lukemattomat, unohtumattomat hetket ovat yhdistäneet kansan ruutujen äärellä.

Sarjan aikana pääset kokemaan uudelleen legendaariset tv-tapahtumat, kuten Lasse Virénin dramaattisen kaatumisen, Putouksen hulvattomat sketsihahmot, vaalilähetysten jännityksen, Big Brotherin kuohut, Euroviisujen tunnelman ja monet muut merkkipaalut, jotka ovat jättäneet jälkensä suomalaiseen kulttuuriin.

Mukana muistoja jakamassa ovat kymmenet tv:n katsojat ja tekijät – Niina Lahtinen, Neil Hardwick, Jani Volanen, Jenni Pääskysaari, Max Malka, Oskari Onninen ja monet muut – sekä sarjan juontaja Joonas Nordman.



Olipa kerran televisio – tv:n tarina on meidän tarinamme. Tule mukaan muistelemaan, nauramaan ja yllättymään!

Sarjan on Ylelle tuottanut Intervisio Oy.

Yle 100 vuotta -juhlakonsertti

23.1. Yle Areena, Yle Radio 1, Yle Teema



Radion sinfoniaorkesteri juhlistaa 100-vuotiasta Yleisradiota esittämällä neljä teosta, jotka on sävelletty Ylen syntymävuonna 1926. Ohjelmassa on Albert Rousselin sarja F-duuri, Béla Bartókin pianokonsertto nro 1, Väinö Raition Puistokuja sopraanolle ja orkesterille sekä Leoš Janáčekin Sinfonietta. Konsertin johtaa ylikapellimestari Nicholas Collon, pianosolistina esiintyy Francesco Piemontesi ja laulusolistina sopraano Anu Komsi.

Lukumaraton saa jatkoa, tällä kertaa aiheena on Muumit. Elina Vartiainen / Moomin Characters

Muumit-lukumaraton

Yle Areena ja Yle Teema 30.1.–1.2. klo 18.00 alkaen



Koko viikonlopun kestävässä Muumit-lukumaratonissa luetaan kaikki Tove Janssonin yhdeksän muumiromaania sadan lukijan voimin. Suora lähetys kestää yli 30 tuntia.

Tulevan tammikuun viimeisenä viikonloppuna järjestetään Muumit-lukumaraton, jossa luetaan ääneen kaikki Tove Janssonin yhdeksän alkuperäistä muumikirjaa (kahdeksan romaania ja yksi novellikokoelma) yli 30 tunnin aikana suorana lähetyksenä.

Lukumaraton alkaa perjantai-iltana 30.1. ja päättyy sunnuntai-iltana 1.2. Lauantaina ja sunnuntaina liveluenta alkaa klo 9 aamulla ja päättyy illalla, kun päivän viimeinen kirja saadaan päätökseensä. Ensimmäisenä teoksena luetaan Muumit ja suuri tuhotulva, Småtrollen och den stora översvämningen, alkuperäiskielellä ruotsiksi. Muut kirjat luetaan suomeksi.

Tekstien lukijoina ja tulkitsijoina on sata tunnettua suomalaista elämän eri aloilta: artisteja, näyttelijöitä, taiteilijoita, urheilijoita, some- ja mediapersoonia, kuten Sophia Jansson, Lauri Haav, Marko “Mörkö” Anttila, Olga, Peltsi ja Osmo, Pekka Kuusisto, Alma Pöysti, Veronica Verho, Fathi Ahmed ja Christoffer Strandberg. Jokainen lukija tuo oman tulkintansa, historiansa ja tasonsa teksteihin.

Lukumaraton on teko lukemisen puolesta – yhteisöllinen ja lämmin tapahtuma, jossa lukijat lukevat toisilleen ja yleisölle: lukiessa kukaan ei ole yksin. Tapahtuman aikana yleisö voi osallistua reaaliaikaiseen keskusteluun chatissa, jossa viikonlopun aikana on keskustelemassa myös useampi lukija.

Livelähetys Yle Areenassa perjantaina noin klo 18.00–22.15, lauantaina klo 9.00–23.30 ja suunnuntaina klo 9.00–22.00. Myös Yle Teema lähettää luennan alusta loppuun, pois lukien TV-Nytt -lähetykset.

Merisää 100 vuotta

Kesä 2026 Yle Radio Suomi

Merisää juhlii yhdessä Ylen kanssa 100-vuotissyntymäpäiviään. Suomalaisille tärkeä ja rakas Merisää kuullaan yhä päivittäin viisi kertaa Yle Radio Suomessa.

Radio Suomi kunnioittaa Merisään satavuotista taivalta audiosarjalla, jossa esitellään tunnettuja majakoita ja rannikkoasemia sekä kerrotaan, miten merisäätiedotus syntyy päivittäin. Merisää 100 vuotta -sarja lähetetään Radio Suomessa kesällä 2026.

Keväällä Luonto-Suomi-ohjelmassa järjestetään Merisää-ilta, jossa keskustellaan merellisistä sääilmiöistä ja vastataan kuulijoiden kysymyksiin aiheesta.

Kaamos – suomalaisen metallimusiikin viisi vuodenaikaa

Syksy 2026

Kaamos on viisiosainen dokumentaarinen sarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Sarja on suomalaisen raskaan musiikin syväluotaus – se koskettaa, viihdyttää ja ennen kaikkea sivistää siitä, millainen matka Suomessa on kuljettu metallimusiikin saralla jo puolen vuosisadan ajan.

Artistien kertomukset matkoista maailman huipulle ja ihmis­mielen syvimpiin syövereihin vievät katsojat sisälle kulisseihin, joihin harva on tätä ennen päässyt kurkistamaan.

Sarjassa musiikki, sen tekijät, suomalainen mielenmaisema ja vuodenajat kulkevat rinnakkain niin kuvituksessa kuin henkisenä metaforana Suomi-metallin vaiheista 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.

Sarjan tuotanto: Rabbit Films



Metallimusiikin kokonaisuuteen tuotetaan myös ainutlaatuinen metallimusiikin konsertti yhdessä RSO:n kanssa.

Sarja Suomen historiasta

Lokakuu 2026 Yle Areena ja Yle TV1

Ylen uusi kahdeksanosainen dokumenttisarja vie katsojan aikamatkalle Suomen kiehtovaan historiaan, jossa seikkailee niin merirosvoja, ihmissyöjiä kuin tekoälytehtaitakin. Samalla se tulee pohtineeksi historian pieniä ja suuria kysymyksiä: Mitkä ovat Suomen vanhimmat solvaukset? Mitä meistä jää jäljelle? Ja voimmeko edes tietää mikä historiassa on totta?

Jokaisella jaksolla on oma teemansa, ja tarinoiden kertojana toimii Jussi-palkittu näyttelijä Eero Ritala.

Dokumenttisarjan ympärille rakentuu myös muuta sisältöä, kuten videopodcast sekä vuorovaikutteista sisältöä sosiaalisen median kanaviin.

Sarjan ensi-ilta on lokakuussa 2026.

Svenska Yle ja Yle Urheilu sukeltavat sykähdyttäviin muistoihin



Svenska Ylellä kerätään yleisön vahvimpia Yle-muistoja – ohjelmia tai tapahtumia, jotka ovat tehneet suuren vaikutuksen, jääneet mieleen tai muuten vaikuttaneet. Tarkoitus on julkaista muistoja äänenä, videona ja verkossa vuoden aikana.

Yle Urheilu juhlistaa Ylen 100-vuotista taivalta nostamalla vuoden aikana urheilutapahtumien lähetyksissään esiin muistoja pitkän historiansa varrelta. Luvassa on niin kansakuntaa sykähdyttäneitä hetkiä, yhteisiä muistoja kuin legendaarisia lausahduksiakin, jotka ovat vuosikymmenten saatossa yhdistäneet suomalaiset radion ja television äärelle. Kuluvana juhlavuotena urheilu tarjoaa yhteisiä muistoja ja tunteita, kuten Yle on tehnyt jo vuosisadan ajan.

Yle livenä -kiertue tuo tositarinat ja journalismin lavalle

Syksy 2026

Juhlavuoden loppupuolella käynnistyy Yle livenä -kiertue, joka lähtee viidelle paikkakunnalle eri puolille Suomea. Katsomoihin kutsutaan erityisesti nuoret. Kiertue avaa ovet journalismin ja tarinoiden maailmoihin viihdyttävällä otteella.

Noin tunnin mittaisissa live-esityksissä Ylen toimittajat ja muut ammattilaiset avaavat tekemistään ja kertovat mieleenpainuvia tositarinoita työstään. Yleisö pääsee osallistumaan, kysymään ja haastamaan.

Yle livenä -kiertue on saanut inspiraationsa Svenska Ylen rakastetuista Storyn bakom storyn -esityksistä sekä sekä muista live-journalismiesityksistä, mm. Helsingin Sanomien Mustasta laatikosta.

Kiertueen tavoitteena on lisätä ymmärrystä median merkityksestä, vahvistaa nuorten medialukutaitoa ja tuoda sisällöntekijät lähemmäs yleisöään – aidosti, rohkeasti ja kiinnostavasti.

Kiertueen paikkakunnat, tarkka ohjelma ja kiertuepäivät julkaistaan myöhemmin.

Yle-kaupasta saa pian suosikkituotteita

Yle avaa juhlavuoden kunniaksi brändituoteverkkokaupan, jonka valikoimasta löytyy valikoituja Yle-tuotteita. Edustettuina on niin nykyisiä kuin aiempienkin vuosikymmenien suosikkisisältöjä ja brändejä. Kauppa aukeaa alkuvuodesta 2026.

Yle 100 -bussi jatkaa kierrostaan. Yle

Yle 100 -bussi jatkaa kierrostaan Suomen kaikissa maakunnissa



Yle 100 -bussi otti varaslähdön vuosisadan juhlintaan jo toukokuussa 2025. Se on kiertänyt tähän mennessä yli kolmessakymmenessä tapahtumassa ympäri Suomen. Alkutalven aikana bussi vierailee esimerkiksi Helsingin Studia-messuilla (25.–26.11.), Tuomaan markkinoilla (15.12.) ja ensi vuoden puolella SM-hiihdoissa Kuopiossa (9.–11.1.2026).

Bussilla käydään keskusteluita, kisaillaan erilaisissa peleissä ja Yle 100 -visassa sekä seurataan joskus myös ohjelmasisältöjen tekemistä. Bussissa matkaa mukana aina vähintään yksi tunnettu Yle-kasvo tai -radioääni.

Tutustu aikatauluun bussin aikataulusivulla.

Kunniavieraiden mukana päästään Ylen kulisseihin

Olemme kutsuneet juhlavuoden kunniaksi suomalaisia tapaamaan yleläisiä tekijöitä sekä tutustumaan oman suosikkiohjelman tekemiseen ja kulissien takaiseen arkeen Ylessä. Haku oli auki lokakuun alusta marraskuun alkuun saakka ja hakemuksia tuli runsaasti Ylen eri toimituksiin ja ohjelmiin.



Kaikkien Yle 100 -kunniavieraiden vierailupäivät dokumentoidaan ja päivien tunnelmia julkaistaan ainakin Ylen somekanavissa juhlavuoden aikana.

Seuraava teos julkaistaan 25.11.2025. Yle

Akateemisessa tutkimushankkeessa tutkitaan Yleä ennennäkemättömän laajasti



Ensimmäinen tutkimushankkeen teos Kulttuurin vuosisata – Luova ohjelmatyö Yleisradiossa 1926–2025 julkaistiin kesäkuussa. Kirja syventyy Ylen ohjelmistohistoriaan laajemmin kuin koskaan aiemmin.

Seuraava teos, Kansan ääni ja kuva – Yle, Suomi ja suomalaiset 1926–2026, julkaistaan 25.11.2025. Ensi vuonna päästään lukemaan Ylen yrityshistoriaa viimeisen 30 vuoden ajalta. Svenska Yleä käsittelevän teoksen on määrä valmistua vuonna 2027.

Lue lisää tutkimusohjelmasta.

Viiden merkin postimerkkikokoelmassa esitellään Ylen toiminnan eri puolia. Posti

Posti juhlistaa Yleä viidellä postimerkillä, juhlavuosi saa myös oman juhlarahansa

Posti juhlistaa merkkivuotta Anne-Mari Tenhusen suunnittelemalla viiden merkin postimerkkikokoelmalla, jossa esitellään Ylen toiminnan eri puolia.

Merkeissä nähdään Ylen ohjelmista tuttuja hahmoja, kuten Aikuiset-sarjan Oona ja Arttu, Ransu Karvakuono kavereineen, nostalginen television virityskuva, tv-ohjaamo sekä RSO:n soittajia. Merkit julkaistaan 14.1.2026.

Valtion juhlarahaohjelman mukaan Yleisradio 100 vuotta -juhlarahasta lyödään vuonna 2026 kultaraha, joka on nimellisarvoltaan 100 euroa. Valtiovarainministeriön asettama juhlarahalautakunta järjesti keväällä 2025 avoimen suunnittelukilpailun juhlarahan taiteellisen suunnittelun toteutuksesta. Toteutettavaksi työksi valittiin Arkkitehti, TkT Petri Neuvosen kilpailutyö Breaking Bubbles.

Lisätietoa juhlavuoden kokonaisuudesta on kerätty osoitteeseen yle.fi/yle100.

Lue tiedote Ylen verkkosivuilla.