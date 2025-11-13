Hotel Kämpin historiallinen uudistus etenee: ravintola À La Kämp ja ikoninen Kämp Bar avaavat ovensa

Vuoden kestäneen muodonmuutoksen jälkeen Hotel Kämpin historiallinen ravintolatila avataan uudelleen 14. marraskuuta uudella nimellä ja tunnelmalla. À La Kämp ja Kämp Bar kunnioittavat hotellin loisteliasta menneisyyttä aloittaen samalla ajattoman hienostuneisuuden uuden aikakauden. Pohjoisesplanadin ja Kluuvikadun kulmassa sijaitseva tila yhdistää ravintolan ja baarin saman katon alle, tarjoten illalliskohtaamisia viikon jokaisena päivänä.

Ravintolasta ja baarista löytyy paikkoja yhteensä 117 vieraalle. Paikoista 65 on sisätiloissa ja 52 lasitetulla terassilla, jolta avautuu näkymä Esplanadin puistoon ja joka toimii pääasiallisena ruokailutilana. Tunnelma on suunniteltu samanaikaisesti intiimiksi ja eloisaksi.

”Kämpin uudelleensyntyminen on kunnianosoitus hotellin pitkäaikaiselle perinnölle. Uudistuminen juhlistaa korkeatasoista ammattitaitoa, parhaita raaka-aineita ja merkityksellisiä hetkiä, jotka määrittelevät pohjoismaista vieraanvaraisuutta”, kuvailee Hotel Kämpin hotellinjohtaja Tuomas Liewendahl.

Perinteikkyys kohtaa modernin eleganssin

Kämp Bar ja ravintola ovat pitkään olleet Helsingin keskeisin maamerkki kohtaamisille. Tila on toiminut paikkana tapaamisille, ideoiden vaihdolle ja juhlille kaupungin koko modernin historian ajan. Lontoolaisen Archer Humphryes Architects -toimiston David Archerin ja Julie Humphryesin suunnittelema uusi design pohjautuu juurikin tähän perintöön.

Heidän visionsa elvyttää Helsingin arkkitehtonista perintöä, yhdistäen uusklassismin eleganssin, jugendin orgaanisen aistillisuuden ja Belle Époquen optimismin. Alkuperäiset arkkitehtoniset yksityiskohdat – pylväät, kapiteelit ja kipsipaneelit – on kunnostettu ja yhdistetty kiillotettuun mahonkiin, marmoriin, satiinimessinkiin ja pehmeisiin sametteihin, luoden tilan, joka on sekä intiimi että suureellinen.

À La Kämp – tämän päivän tulkinta haute cuisineen

Entisen Brasserie Kämpin tilalle avattava uusi ravintola yhdistää klassisen eleganssin nykyaikaiseen pohjoismaiseen herkkyyteen. Menu pohjautuu tarinankerrontaan, ja se on luotu käymällä läpi yli 90 ruokalistaa vuodesta 1890 tähän päivään saakka. Näin Kämpin kulinaarista perintöä on tulkittu uudelleen hienostuneen ranskalaisen taituruuden ja sesongin pohjoismaisten raaka-aineiden kautta.

À La Kämpissä jokainen annos kertoo tarinan. Konsepti yhdistää Kämpin historian, nykypäivän ja tulevaisuuden, ja pöytiintarjoilu toimii olennaisena osana tarinankerronnallista kokemusta. Ruokalistan kohokohtiin kuuluvat Kämpin klassikot, kuten voileipäpöytä, consommé-liemi, savustettu siika, burgundinpata ja Kämp Burger.

Alkuun À La Kämp on avoinna vain illallisia varten, mutta elokuusta 2026 alkaen aukiolo laajenee kattamaan koko päivän tarjoilun à la carte -aamiaisineen ja lounaineen.

Kämp Bar – Helsingin seuraelämän keskus

Kämp Bar jatkaa pitkäaikaisessa roolissaan keskeisenä kohtaamispaikkana sekä paikallisille että kansainvälisille vieraille. Baarin konsepti palauttaa mieleen 1900-luvun alun helsinkiläisen seurapiirin makumaailman – samppanjaa, laadukkaita eurooppalaisia viinejä ja signature-cocktaileja – johon on lisätty modernin pohjoismainen vivahde paikallisten raaka-aineiden ja aromien kautta. Kämp Bar toivottaa tervetulleiksi ilman varausta saapuvat asiakkaat, ja koko À La Kämpin menu on saatavilla myös baarissa.

Baarin erikoisuus on historiallinen Lemon Table -istuinalue. Se oli aikoinaan varattu Kämpin kanta-asiakkaille, joihin lukeutui merkittäviä suomalaisia taiteilijoita ja kirjailijoita. Heidän perintönsä muistoksi nimi on nyt kaiverrettuna pöytään. Baarin signature-cocktail, sitruunaisen hapokas Lemon & Punsch onkin kunnianosoitus alkuperäiselle Lemon Tablelle. Toinen talon signature-juoma, Kämp Punch, yhdistää puolestaan vodkaa, koivunmahlaa ja mustikkaa kunnianosoituksena Suomen itsenäisyyspäivälle 6. joulukuuta.

Vaiheittain toteutettava remontti uudistaa koko hotellin hotellihuoneista Kämp Spahan saakka, säilyttäen samalla sen alkuperäisen arkkitehtuurin ja hengen. Muodonmuutos valmistuu vuonna 2026. Hotel Kämp pysyy avoinna koko uudistushankkeen ajan.

À La Kämp ja Kämp Bar avaavat virallisesti ovensa 14. marraskuuta.