Teo Ala-Ruona on Zodiakin ensimmäinen kumppanitaiteilija

Kumppanitaiteilijat (engl. Associate Artist) valikoituvat Zodiakin osatuotantoon valittujen taiteilijoiden joukosta. Ensimmäisenä taiteilijana tuen piiriin nostettu Teo Ala-Ruona on tekemässä kantaesitystä Zodiakin ohjelmistoon keväälle 2027. Kumppanuussopimukset solmitaan kolmeksi vuodeksi. Ala-Ruonan kumppanuuskausi alkaa vuoden 2026 alussa.

- Lähdemme pilotoimaan taiteilijakumppanuusmallia vastaamaan pitkäjänteisemmän ja taiteilijan urakehitystä vauhdittavan tuen tarpeeseen, joka ei rajoitu yksittäiseen teostuotantoon. Teo Ala-Ruonalla on kasvavaa kansainvälistä kysyntää ja monipuoliset näkymät esittävän taiteen kentällä. Haluamme auttaa häntä luomaan toiminnalleen kestävän alustan, jonka avulla lupaavaa kansainvälistä uraa voi jatkaa, toteaa Zodiakin kehittämispäällikkö Katarina Lindholm.

Taiteilijakumppanuuden tavoitteena on edistää kumppanitaiteilijan uraa, kansainvälistymistä ja toiminnan kehittämistä pitkäjänteisesti niin, että taiteilijalla on kolmivuotisen kumppanuuskauden jälkeen tarvittavat edellytykset, valmiudet ja verkostot jatkaa kansainvälisen toiminnan ylläpitoa ja uran kehittämistä.

⁠- Yhteistyö Zodiakin kanssa tuntuu erityisen merkittävältä pyrkiessäni rakentamaan yhteistyöhön nojaavalle työskentelylleni kestävämpiä rakenteita ajassa, jossa taiteilijoiden asema muuttuu yhä ahtaammaksi ja kestämättömämmäksi, Teo Ala-Ruona toteaa.

- ⁠Tulevien kumppanuustaiteilijavuosien aikana keskitymme tuottaja Sanna Ritvasen kanssa kehittämään Zodiakin avulla ekologisesti, sosiaalisesti ja emotionaalisesti kestävämpää tuotannollista rakennetta kansainvälisessä työskentelyssä. Kumppanuuteen sisältyvä ammatillinen tuki ja mentorointi tarjoavat meille tärkeän kehyksen syventää vastuullisen työskentelykulttuurin käytäntöjä ja työryhmän johtamisen periaatteita kansainvälisen taiteellisen toiminnan kontekstissa, Ala-Ruona jatkaa.

Zodiakille kumppanuuden tavoitteena on myös syventää ymmärrystä taiteilijoiden urakehityksen tukemisen keinoista ja vahvistaa kykyä kehittää Zodiakin toimintoja taiteilijoiden tarpeita paremmin vastaavaksi. Tavoitteena on myös rakentaa sekä kumppanitaiteilijalle että Zodiakille pitkäaikaisempia suhteita kansainvälisiin tuotanto- ja esitystahoihin sekä vahvistaa kansainvälisiä verkostoja.

Taiteilijakumppanuusmallia kehitetään Loisto-hankkeen aikana käytännön työstä nousevien kokemusten pohjalta. Tavoitteena on nostaa tuen piiriin hankekauden aikana vielä muutama taiteilija Ala-Ruonan lisäksi. Tukimuodon piiriin nostetaan taiteilijoita, joiden kanssa on yhteisesti tunnistettu aktiivisemmasta yhteistyöstä molemmille osapuolille koituvia hyötyjä. Lisäksi taiteilijalla tulee olla aito intressi, potentiaali sekä resursseja kehittää omaa kansainvälistä toimintaansa.

Loisto on Zodiak – Uuden tanssin keskuksen, Cirko – Uuden sirkuksen keskuksen ja Tanssin talon yhteinen hanke, joka toimii moottorina tanssin ja sirkuksen kestävään kansainvälistymiseen.

Vuosina 2025–2028 hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja tehokkaaseen teosmyyntiin ja promootiotyöhön, pitkäjänteiseen yhteistuottamiseen ja kiertuetoimintaan sekä kotimaan tuotantoympäristön vahvistamiseen. Toimintamallit perustuvat visioon kansainvälistyneestä suomalaisesta tanssin ja sirkuksen kentästä, joka perustuu verkostoituneeseen ja vastavuoroiseen yhteistuotanto- ja kiertueympäristöön ja tätä tukevaan välittäjätoimintaan.

Hanke vie käytäntöön vuosien 2022–2024 aikana toteutetun proof-of-concept-hankkeen tuloksia. Hanketta rahoittaa Jane ja Aatos Erkon säätiö ja sitä hallinnoi Zodiak.

https://teoalaruona.net/