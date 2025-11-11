Miesten I-divisioona kuudella joukkueella
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton hallitus on vahvistanut kokouksessaan miesten I-divisioonan joukkueet kaudelle 2026. Tulevana kesänä Spagettimaljaa tavoittelee kuusi joukkuetta.
SAJL:n hallitus on hyväksynyt kuuden joukkueen lisenssihakemukset I-divisioonaan kaudelle 2026. Toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavat Kerava Bulldogs, Oulu Northern Lights, Pirkkala Spartans, Jyväskylä Jaguars, Turku Trojans sekä Lohja Crusaders.
Kauden 2025 päätteeksi divarin loppuottelun Spagettimaljan voittanut Kuusankoski Cowboys luopui sarjapaikastaan I-divisioonassa. Miesten II-divisioonan voittanut Kokkola Scorpions ei puolestaan hakenut lisenssiä ylemmälle sarjatasolle.
Uusina joukkueina I-divisioonassa pelaavat pitkät perinteet omaava Turku Trojans sekä läntisellä Uudellamaalla vaikuttava Lohja Crusaders. Viime kaudella II-divisioonassa neljännelle sijalle yltänyt Trojans pelasi edellisen kerran I-divisioonassa kesällä 2013, ja kakkosen viimevuotinen kutonen Crusaders voitti Spagettimaljan kauden 2020 päätteeksi.
Kaudella 2025 I-divisioonaan osallistui viisi joukkuetta.
Janne Vainio
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
