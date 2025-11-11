Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Miesten I-divisioona kuudella joukkueella

12.11.2025

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton hallitus on vahvistanut kokouksessaan miesten I-divisioonan joukkueet kaudelle 2026. Tulevana kesänä Spagettimaljaa tavoittelee kuusi joukkuetta.

Miesten I-divisioonassa 2026 mukana 6 joukkuetta
Miesten I-divisioonassa 2026 mukana 6 joukkuetta

SAJL:n hallitus on hyväksynyt kuuden joukkueen lisenssihakemukset I-divisioonaan kaudelle 2026. Toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavat Kerava Bulldogs, Oulu Northern Lights, Pirkkala Spartans, Jyväskylä Jaguars, Turku Trojans sekä Lohja Crusaders.

Kauden 2025 päätteeksi divarin loppuottelun Spagettimaljan voittanut Kuusankoski Cowboys luopui sarjapaikastaan I-divisioonassa. Miesten II-divisioonan voittanut Kokkola Scorpions ei puolestaan hakenut lisenssiä ylemmälle sarjatasolle.

Uusina joukkueina I-divisioonassa pelaavat pitkät perinteet omaava Turku Trojans sekä läntisellä Uudellamaalla vaikuttava Lohja Crusaders. Viime kaudella II-divisioonassa neljännelle sijalle yltänyt Trojans pelasi edellisen kerran I-divisioonassa kesällä 2013, ja kakkosen viimevuotinen kutonen Crusaders voitti Spagettimaljan kauden 2020 päätteeksi.

Kaudella 2025 I-divisioonaan osallistui viisi joukkuetta.

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

