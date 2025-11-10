Kustantamo S&S

Virginia Woolfin Rouva Dalloway saa uuden elämän Kaijamari Sivillin tulkintana

13.11.2025 10:00:00 EET | Kustantamo S&S | Tiedote

Jaa

Virginia Woolfin Mrs Dalloway täyttää sata vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi teos ilmestyy täysin uutena suomennoksena nimellä Rouva Dalloway. Suomennoksesta vastaa muun muassa kirjallisuuden valtionpalkinnon saanut kääntäjä Kaijamari Sivill. Teoksen jälkisanoissa Sivill jakaa otteita työpäiväkirjastaan ja tarjoaa lukijalle harvinaislaatuisen mahdollisuuden kurkistaa kääntäjän työprosessiin.

Virginia Woolfin Mrs Dalloway täyttää sata vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi teos ilmestyy Kaijamari Sivillin uutena suomennoksena.
Virginia Woolfin Mrs Dalloway täyttää sata vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi teos ilmestyy Kaijamari Sivillin uutena suomennoksena.

Vuonna 1925 ilmestynyt Rouva Dalloway on mestarillinen kuvaus yhdestä päivästä, joka avaa koko ihmiselämän kirjon. Hienostorouva Clarissa Dalloway valmistelee kutsuja. Ympärillä kuhisee suurkaupunki, sen asukkaista kaikilla omat muistonsa ja murheensa. Toisiinsa limittyvien näkökulmien kautta teos laajenee tutkielmaksi eheyden ja onnellisuuden mahdollisuuksista sirpaloituneessa maailmassa.

Teoksen loppusanoissa lukija pääsee kurkistamaan Sivillin työpäiväkirjaan, joka esittelee kiehtovasti käännösprosessia ja sitä, millaista on ollut kääntää Woolfin rönsyävää kerrontaa suomeksi.

Kaijamari Sivill kertoo tarttuneensa teokseen samaan aikaan pelonsekaisin ja riemukkain mielin. "Heittäydyin pää edellä Clarissan maailmaan, Virginian kieleen", hän kuvaa. Aiempi suomennos on vuodelta 1956, mutta Sivill päätti jättää sen lukematta. ”En halunnut tietoisesti tehdä ratkaisuja, jotka uudistaisivat tekstiä enkä myöskään halunnut säilyttää sen piirteitä säilyttämisen vuoksi. Halusin tehdä oman Dallowayni.”

Rouva Dalloway ilmestyy sekä painettuna ja äänikirjana 4.12.2025. Äänikirjan lukee Sanna Majuri. Seuraavana uutena Woolf-käännöksenä S&S julkaisee Orlandon (suom. Kaisa Kattelus) vuonna 2026.

Avainsanat

kaunokirjallisuuslukeminen

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Uuden käännöksen kannen on suunnitellut Elina Warsta
Uuden käännöksen kannen on suunnitellut Elina Warsta
Lataa

Linkit

Kustantamo S&S

Kustantamo S&S
Snellmaninkatu 13
00170 Helsinki

https://kustantamo.sets.fi/

Kustantamo S&S – ystävien kesken S&S – julkaisee laadukasta kauno-, tieto- ja lastenkirjallisuutta. S&S on osa Schildts & Söderströmsiä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kustantamo S&S

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye