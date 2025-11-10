Viestintäalan työttömyys kasvaa edelleen – markkinointialalla tilanne on jo valoisampi
Viestinnän ammattilaisten työttömyys on noussut vuodessa peräti 61 prosenttia. Samalla viestinnän avoimien työpaikkojen määrä on pysynyt poikkeuksellisen alhaisena. Markkinoinnin ja mainonnan alalla työttömyys on puolestaan hienoisessa laskussa, vaikka avoimia työpaikkoja on edelleen vain vähän.
Viestintäalan työttömyys on jatkanut nopeaa kasvuaan. Viimeisen vuoden aikana viestinnän ammattilaisten työttömyys on kasvanut suhteellisen voimakkaasti verrattuna muihin korkeakoulutettuihin.
Työttömien viestijöiden määrä on noussut 61 prosenttia syyskuusta 2024. Syyskuussa 2025 työttömiä oli alalla yhteensä 482 (2024: 299). Muilla korkeakoulutetuilla vastaava vuoden aikainen kasvu oli 15 prosenttia.
Työttömien viestinnän ammattilaisten määrä oli huipussaan heinäkuussa 2025, kun työttömiä viestijöitä oli yhteensä 511. Lukuun vaikuttaa yleensä korkeakouluista valmistuneiden määrä. Kesäkuukausien aikana työttömyys nousikin noin kahdeksan prosenttia.
Viestinnän osaajien työttömyys alkoi lisääntyä vasta syksyllä 2024, kun muiden korkeakoulutettujen työttömyys lähti nousuun jo vuoden 2023 keväällä.
Avoimien työpaikkojen määrä on pysynyt alhaisena
Avoimien työpaikkojen määrässä ei ole nähty toivottua käännettä, vaan se on edelleen poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Kesän 2025 aikana avoimia paikkoja oli elokuuta lukuunottamatta alle kymmenen kuukaudessa. Syyskuussa rekrytointitilanne oli jälleen palannut entiselleen elokuun pienen avoimien työpaikkojen määrän piristymisen jälkeen.
Avoimien viestinnän työpaikkojen määrä on pysynyt alhaisena keväästä 2024 asti. Vain vuodenvaihteessa 2024–2025 nähtiin lyhytaikainen nousu paikkojen määrässä.
Avoimien työpaikkojen alhainen määrä syventää alan työttömyystilannetta. Viesti ry:n tekemän kyselyn mukaan moni viestinnän ammattilainen on kuvannut työnhakua hyvin vaativaksi ja kuormittavaksi, sillä yhteen paikkaan saapuu enimmillään satoja hakemuksia. Vastaajista 83 % kokee työtä hakiessaan vointinsa uupuneeksi tai ainakin jokseenkin uupuneeksi ja 67 prosenttia kokee ammatillisen identiteettinsä heikentyneen huomattavasti tai ainakin jonkin verran.
– Viestinnän alalla näkyy selkeä hyvinvoinnin lasku. Yhä useampi viestinnän ammattilainen työskentelee yksin ja taistelee tuulimyllyjä vastaan viestintään kohdistuvien, jatkuvasti kasvavien odotusten kanssa. Oman kyselymme mukaan 71 prosenttia viestinnän ammattilaisista sanoo, että työmäärä on lisääntynyt kahden vuoden aikana, sanoo Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo.
Viestintäjärjestöjen yhteisen Viestinnän ala 2025 -tutkimuksen mukaan koko organisaation viestintä on yhä useammin vain yhden ihmisen harteilla, ja monissa organisaatioissa viestinnän resursseja on ennemmin vähennetty kuin kasvatettu viimeisen kahden vuoden aikana.
– Toisaalta, vaikka 30 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo, että viestinnän henkilöstöä on vähennetty, samaan aikaan 26 prosenttia kertoo, että viestinnän ammattilaisia on palkattu lisää. Viestinnän työ koetaan edelleen merkitykselliseksi ja valtaosa, 86 prosenttia, on ylpeä työstään, Repo sanoo.
Markkinointialan työttömyys on kääntynyt laskuun
Markkinoinnin alalla on jo havaittavissa valon pilkahduksia. Vuoden takaiseen nähden työttömien määrä on laskenut viisi prosenttia. Syyskuussa 2025 työttömiä markkinoinnin ammattilaisia oli 4 185. Vuoden 2024 syyskuussa vastaava luku oli 4 387 ja vuoden 2025 toukokuussa 4 180.
Myös markkinoinnin työttömien määrä nousi hetkellisesti kesäkuukausien aikana ja oli korkeimmillaan heinäkuussa, kun työttömänä oli 4 500 henkilöä. Kuten viestinnässä, tähänkin on oletettavasti vaikuttanut korkeakouluista valmistuneiden määrä.
Markkinoinnin ja mainonnan avoimien työpaikkojen määrä on silti edelleen poikkeuksellisen matala. Viimeisen vuoden aikana avoimien paikkojen määrä on laskenut noin 23 prosenttia. Keväällä ja kesäkuussa 2025 avoimia paikkoja oli keskimäärin hieman yli sata kuukaudessa. Heinäkuussa paikkoja oli auki vain 69. Elo-syyskuussa ei vielä nähty nousua kevään tasolle, vaan avoimia paikkoja oli keskimäärin 78 kuukaudessa.
Lähde: Akava Works, työ- ja elinkeinoministeriö
Viesti ry tilaa säännöllisesti Akava Worksin ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastoja viestintä- ja markkinointialan työttömistä työnhakijoista.
Lisätietoja:
Siina Repo
toiminnanjohtaja
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry
040 485 0008
siina.repo@viesti.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Siina RepoViesti ryPuh:040485 0008siina.repo@viesti.fi
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry on akavalainen ammattijärjestö viestijöille. Viestiltä saat turvaa työelämään, vahvistusta viestinnän osaamiseen sekä viestijöiden verkoston. Jäseneksemme ovat tervetulleita kaikki viestinnän nykyiset ja tulevat ammattilaiset – opiskelijat, asiantuntijat ja johtajat.
