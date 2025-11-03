Eeva-Riitta Tuominen nimitetty Renevon toimitusjohtajaksi

Renevo on re:mount-konsernin ensimmäinen tytäryhtiö, jonka ympärille konserni on rakennettu vuodesta 2021 alkaen. Renevo toimii pääkaupunkiseudun lisäksi Jyväskylässä, Lahdessa ja Kuopiossa ja sen liikevaihto ylsi vuonna 2024 noin 47 miljoonaan euroon. Yhtiön palveluksessa työskentelee runsaat 70 korjausrakentamisen ammattilaista.

Helmikuussa 2026 uutena toimitusjohtajana Renevossa aloittaa Eeva-Riitta Tuominen, jolla on vahvaa taustaa ja asiantuntemusta kiinteistöalalta, muun muassa ISS Palveluista.

Lisää asiakaslähtöisyyttä ja palvelua korjausrakentamiseen

– Rakennusala on kiinnostavaa liiketoimintaa ja sen kehittäminen innostaa minua. Näen re:mountin kokeneet ja menestyneet ammattilaiset erinomaisena tiiminä, jonka kanssa voin edistää tätä tavoitetta. Haluan tuoda korjausrakentamiseen vahvaa palveluosaamista ja kiinteistöalalta omaksuttuja toimintamalleja, jotka tukevat asiakaslähtöistä ja laadukasta tekemistä. Korjausrakentamisessa korostuvat asiakkuusajattelu ja tiivis vuorovaikutus niin tilaajien, suunnittelijoiden, kumppanien kuin loppuasiakkaidenkin kanssa – tässä tunnistan mahdollisuuksia kehittää toimintaa ja asiakaskokemusta, Eeva-Riitta Tuominen sanoo.

Mikkeliläissyntyinen Tuominen luottaa selkeyteen, välittömyyteen ja vuorovaikutukseen. Kansainvälisissä organisaatioissa hänestä on kouliutunut ammattijohtaja, joka yhdistää tavoitteellisuuden ja hyvän meiningin.

– Jotta luottamus organisaatiossa syntyy, johtajan täytyy olla yhtä aikaa vaativa ja reilu sekä arvojen suhteen läpinäkyvä. Sovitaan tavoitteet ja raamit, ja sitten tehdään kovasti töitä.

Renevoa alusta alkaen johtanut Arttu Liukku jättää yhtiön 14.11. yhdessä suunnitellun ja sovitun mukaisesti.

– On vaikea uskoa, että 14 vuotta meni näin nopeasti. Olen äärettömän kiitollinen kuluneista vuosista asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja ennen kaikkea renevolaisille! Te teitte matkasta upean ja ikimuistoisen. Lämmin kiitos myös re:mountille ja Adelikselle, Arttu Liukku sanoo.

– Kaikkea hyvää renevolaisille, ja Eeva-Riitalle tsemppiä tulevaan. Saat hienon porukan johdettavaksesi, Arttu lisää.

– Haluan kiittää Arttua monivuotisesta arvokkaasta työstäsi Renevon ja konsernin hyväksi sekä toivottaa parasta onnea jatkoon, sanoo re:mountin toimitusjohtaja Joachim Lindholm, joka toimii myös vt. Renevon toimitusjohtajana helmikuuhun saakka.