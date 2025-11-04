Gigantin Black Friday alkaa – "Robotti-imurit valloittavat lopullisesti suomalaiskodit"
Gigantti käynnistää Black Friday -myyntinsä perjantaina 14.11.2025. Myynti alkaa verkossa kello 0.01 ja myymälöissä kello 9.00. Joulukauden avaavan kampanjan kärkihiteiksi povataan erityisesti robotti-imureita ja Windows-tietokoneita. Vuoden kohokohtaan on valmistauduttu monipuolisesti kouluttautumalla, kehittämällä toimituksia sekä varmistamalla varastosaatavuutta.
Black Friday on Gigantille vuoden vilkkain kampanja, joka käynnistää perjantaina 14.11. joulusesongin. Kampanjaan on koottu yli 3 000 erilaista tarjousta, jotka ovat saatavilla myymälöistä, verkkokaupasta sekä liveshoppingin kautta, eli videoyhteydellä myymälästä palvelevan myyjän avustuksella. Kampanja kestää 1.12. asti ja tarjoukset ovat voimassa myös yritysasiakkaille. Gigantti-klubilaisille on tarjolla 50 päivän pidennetty palautusoikeus.
”Positiivisesti sujuneen alkusyksyn perusteella kodinkoneiden ja elektroniikan kuluttajamarkkina on piristymään päin. Odotamme hyvin vilkasta Black Fridayta. Hintatietoisuus näkyy kuluttamisessa yhä vahvasti, ja monelle Black Friday on mahdollisuus keskittää tärkeät hankinnat vuoden suurimpaan tarjouskauteen. Olemme pyrkineet tekemään valikoimastamme mahdollisimman monipuolisen, sekä pieniin että suuriin tarpeisiin”, kertoo Gigantin myyntijohtaja Pasi Puputti.
Kodinelektroniikan alalla tiukka hintakilpailu on ominaista vuoden ympäri. Kuluttajia hyödyttävät Puputin mukaan sekä tarjoukset että aktiivinen hintaseuranta. Hän kehottaa käyttämään puolueettomia hintavertailupalveluja ja seuraamaan tuotteen pitkän aikavälin hintakehitystä.
Robotti-imurit ja Windows-tietokoneet ennakoituja kärkihittejä
Myynnillisesti Puputti ennustaa vakaata suosiota puhelimille, kuulokkeille, televisioille, pelikonsoleille, kahvikoneille ja airfryereille. Nousua tekevät myös pelikoneiden komponentit sekä terveyttä tukevat hyvinvointilaitteet, kuten älykellot ja -sormukset. Joulukaudella yllätysvalmiita ovat jäätelö- ja pehmiskoneet, sekä beauty tech, erityisesti LED-valonaamiot. Black Friday on vuosi vuodelta myös yhä merkittävämpi keittiömyyntisesonki, johon Puputin mukaan on varauduttu hyvillä Epoq-tarjouksilla. Keittiöuudistuksia suunnitteleville on lisäksi julkaistu ilmainen Epoq AI -inspiraatiotyökalu verkkosivustolla.
”Black Fridayn ykköshitiksi Gigantissa ennustamme robotti-imureita, jotka tulevat viimeistään nyt valloittamaan suomalaiskodit. Uskomme myös, että Windows-tietokoneet ja tekoäly-PC:t tulevat keikkumaan myyntilistojen kärjessä. Tekoäly tekee yleisesti tuloaan laitteisiin, ja läppärimyynnistämme jo 40 prosenttia on tekoälytietokoneita. Tekoälyominaisuus tekee laitteista entistä kätevämpiä ja hyödyllisempiä henkilökohtaisia avustajia”, Puputti kuvailee.
Yritysasiakkaille hän nostaa esille 19.11. myymälöissä* järjestettävät aamutapahtumat, joissa on mahdollisuus ruuhkattomaan asiointiin ennen avaamista. Paikalla ovat yritysmyynnin asiantuntijat ja valmistajien edustajia. Tapahtumaan voi ilmoittautua verkkosivujen yritysasiakasosiosta.
Koulutus, saatavuus ja toimitukset valmistautumisen keskiössä
Gigantin henkilökunnalle Black Friday on paitsi vuoden suurin kohokohta, myös tärkeä mittari yhteiselle kehitystyölle. Syksyn aikana giganttilaiset ovat kohdanneet ja kouluttautuneet lukuisissa tapahtumissa, aina pääkonttorilaisista myymälöiden, asiakaspalvelukeskuksen ja logistiikan tiimeihin. Aiheina ovat olleet tuote- ja kampanjatietouden lisäksi laadukas asiakaspalvelu, sekä henkilöstön hyvinvointi.
”Haluamme lähteä ylittämään asiakkaiden odotukset. Jo viime kuussa erotuimme eduksemme koko konsernin NPS-mittauksessa, joka kertoo asiakkaidemme suositteluhalukkuudesta, erityisesti henkilökohtaisissa asiakaskohtaamisissa ja kotiinkuljetuspalautteissa. Tuotteidemme saatavuus näyttää Black Fridayn kynnyksellä erinomaiselta ja logistiikan osalta pääsemme tarjoamaan myös uudistuksia. Toimituksiamme vahvistaa valtakunnallisesti PostNord, samoin pilotoimme joulukaudella pikatoimituksia Woltin kanssa pääkaupunkiseudulla”, Puputti taustoittaa.
* Yritysasiakkaiden aamutapahtumat järjestetään 19.11. Vantaan Tammiston, Espoon Suomenojan, Helsingin Forumin, Raision, Jyväskylän, Kuopion, Oulun, Porin, Joensuun, Lappeenrannan ja Lahden myymälöissä.
Yhteyshenkilöt
Pasi PuputtiGigantti Oy Ab / myyntijohtajaPuh:+358 50 348 5969pasi.puputti@gigantti.fi
Gigantti on Suomen suurin elektroniikan ja kodinkoneiden jälleenmyyjä.
Meillä on Suomessa 37 myymälää ja yrityksemme palveluksessa työskentelee yli 1 400 giganttilaista - myymälöiden ohella netti- ja yritysmyynnissä, sekä asiakaspalvelu- että jakelukeskuksissa. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingin Sanomatalossa.
Liikevaihtomme tilikaudella 2023/2024 oli 478 miljoonaa euroa. Olemme osa Norjassa toimivaa Elkjøp-konsernia, joka kuuluu englantilaisen kodinelektroniikkaketjun, Currys plc:n, omistukseen.
Lisätietoa meistä löydät kotisivuilta osoitteesta: gigantti.fi.
