Essi Knuutila nimitetty StaffPointin uudeksi markkinointi- ja viestintäjohtajaksi

12.11.2025 12:41:06 EET | StaffPoint Oy | Tiedote

StaffPoint-konserni on nimittänyt uudeksi markkinointi- ja viestintäjohtajakseen Essi Knuutilan. Hän aloittaa tehtävässään 8. joulukuuta 2025 ja tuo mukanaan vahvan kokemuksen modernin markkinoinnin, viestinnän ja liiketoiminnan kehittämisen yhdistämisestä.

Kuvassa StaffPointin markkinointi- ja viestintäjohtaja Essi Knuutila. Taustalla teksti: "Nimitys Essi Knuutila markkinointi- ja viestintäjohtajaksi."
Knuutila siirtyy StaffPointiin Futuricelta, missä hän on toiminut markkinointi- ja viestintäjohtajana sekä konsernin johtoryhmän jäsenenä. Hänellä on laaja kokemus teknologia- ja konsultointialoilta, ja hän on tunnettu markkinoinnin uudistajana, joka tuo yhteen brändin, strategian, datan ja teknologian – luoden mitattavaa vaikuttavuutta ja kasvua.

Essi raportoi StaffPoint-konsernin kaupalliselle johtajalle Sara Toivakaiselle ja on osa henkilöstöpalveluiden johtoryhmää.

“StaffPoint on yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Essin vahva näkemys B2B-markkinoinnista ja ajatusjohtajuuden rakentamisesta on juuri sitä, mitä tarvitsemme, kun viemme kasvustrategiaamme eteenpäin. Essin johdolla markkinointi ja viestintä vahvistavat entisestään rooliaan StaffPointin strategisen kasvun moottorina,” sanoo StaffPointin kaupallinen johtaja Sara Toivakainen.

“StaffPointilla on merkittävä rooli suomalaisessa työelämässä. Olemme mukana mahdollistamassa työtä, kasvua ja menestystä niin ihmisille kuin yrityksillekin. Haluan vahvistaa brändiä, joka yhdistää inhimillisyyden ja teknologian sekä vastuullisuuden ja kasvun - ja vie meidät lähemmäs työelämää sellaisena kuin sen pitäisi olla. Uskon markkinointiin, joka ei vain kerro mitä teemme, vaan näyttää, miksi sillä on väliä,” sanoo StaffPointin tuleva markkinointi- ja viestintäjohtaja Essi Knuutila.

StaffPoint-konserni on Työn Osaaja, joka yhdistää ihmiset, työpaikat ja teknologian.
Tarjoamme monipuolista osaamista työuran koko elinkaarelle. Täyden palvelun HR-talon tarjoomamme kattaa henkilöstövuokrauksen ja rekrytoinnin, strategiset HR-ratkaisut sekä valmennus- ja työkykypalvelut.

StaffPoint-konserni ja sen yhtiöt työllistävät vuosittain keskimäärin yli 14 000 henkilöä Suomessa ja Espanjassa.

Olemme globaalin Randstadin kumppani ja edustaja Suomessa sekä muualla Baltiassa.

Lisätietoja palveluista ja työmahdollisuuksista: www.staffpoint.ﬁ

