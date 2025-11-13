Kokoomuksen eduskuntaryhmä valitsi kaksi uutta viestinnän asiantuntijaa

Stöckel siirtyy viestinnän asiantuntijaksi kansanedustajan avustajan tehtävistä ja omasta mediayrityksestään. Stöckel aloittaa tehtävässä 24.11.2025.

Stöckel vastaa eduskuntaryhmän videoviestinnän suunnittelusta, tuotannosta ja kehittämisestä osana viestintätiimiä.

“On oikea strateginen päätös vahvistaa visuaalista viestintää hyvissä ajoin ennen vaaleja. Tavoitteeni on lisätä eduskuntaryhmän videoviestinnän monipuolisuutta ja tunnistettavuutta”, Stöckel sanoo.

Vilma Kujala siirtyy tehtävään Eurooppanuoret ry:stä, jossa hän on toiminut tapahtumatuotannon suunnittelijana. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri Helsingin yliopistosta.

Tehtävässään Kujala vastaa laadukkaiden ja vaikuttavien sosiaalisen median sisältöjen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä poliittisten viestien muotoilusta selkeään ja helposti ymmärrettävään muotoon. Hän täydentää eduskuntaryhmän viestinnän tiimiä ja tuo mukanaan vahvaa asiantuntemusta some-sisältöjen tuotantoon.

“On innostavaa päästä rakentamaan viestintää, joka tavoittaa ihmiset arjessa ja tekee politiikasta ymmärrettävää ja keskustelevaa. On hienoa päästä mukaan joukkueeseen, jossa tekemisen meininki on aitoa ja katse tulevassa”, sanoo Kujala.

Kujala aloittaa tehtävässä mahdollisimman nopeasti.

